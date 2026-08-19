ИОАННА ИЕРУСАЛИМСКОГО ОРДЕН

ИОАННА ИЕРУСАЛИМСКОГО ОРДЕН (ор­ден Свя­то­го Ио­ан­на Ие­ру­са­лим­ско­го, Маль­тий­ский ор­ден) - в 1798-1817 годах одна из высших наград в Российской империи.

Вклю­чён в чис­ло российских ор­де­нов ма­ни­фе­стом императора Пав­ла I «О ус­та­нов­ле­нии в поль­зу Рос­сий­ско­го дво­рян­ст­ва ор­де­на Свя­то­го Ио­ан­на Ие­ру­са­лим­ско­го» 29 ноября (10 декабря) 1798 года, что бы­ло свя­за­но с из­бра­ни­ем российского им­пе­ра­то­ра ве­ликим ма­ги­ст­ром Маль­тий­ско­го ор­де­на (см. Ио­ан­ни­ты ). Вы­да­вал­ся как за во­енные под­ви­ги, так и за за­слу­ги на граж­данской служ­бе.

Имел 3 сте­пе­ни: Боль­шой ко­ман­дор­ский крест, Ко­ман­дор­ский крест и Ка­ва­лер­ский крест. Лен­та - чёр­ная, муа­ро­вая. Знак ор­де­на - по­кры­тый бе­лой эма­лью зо­ло­той вось­ми­ко­неч­ный крест. Крест 1-й сте­пе­ни но­сил­ся на ши­ро­кой лен­те на шее, 2-й сте­пе­ни - на бо­лее уз­кой лен­те на шее, 3-й - на уз­кой лен­те на гру­ди. Звез­да (ма­тер­ча­тая или зо­ло­тая с бе­лой фи­ниф­тью) - маль­тий­ский крест - но­си­лась на ле­вой сто­ро­не гру­ди, ле­вее других звёзд. Ор­ден­ская оде­ж­да - крас­ный каф­тан с чёр­ны­ми лац­ка­на­ми, во­рот­ни­ком, об­шла­га­ми и зо­ло­ты­ми пу­го­ви­ца­ми с изо­бра­же­ни­ем маль­тий­ско­го кре­ста. На обо­их пле­чах - зо­ло­тые эпо­ле­ты с ба­хро­мой. На­ря­ду с этой оде­ж­дой су­ще­ст­во­ва­ло па­рад­ное одея­ние - зо­ло­той дол­ма­тик с се­реб­ря­ным маль­тий­ским кре­стом и ман­тия. Ор­де­ном двух сте­пе­ней - Боль­шой крест и Ма­лый крест - на­гра­ж­да­лись и да­мы. Ка­ва­лер­ст­вен­ные да­мы Боль­шо­го кре­ста но­си­ли ор­ден на лен­те че­рез ле­вое пле­чо, а да­мы Ма­ло­го кре­ста - на ле­вой сто­ро­не гру­ди на бан­те из ор­ден­ской лен­ты.

В 1798 году для на­гра­ж­де­ния ниж­них чи­нов уч­ре­ж­дён «до­нат» Иоанна Иерусалимского ордена, в 1800-1801 годах за­ме­няв­ший Ан­нин­ский знак от­ли­чия. Пред­став­лял со­бой мед­ный маль­тий­ский кре­стик (раз­ме­ром 2,5 см), три лу­ча ко­то­ро­го с обе­их сто­рон бы­ли по­кры­ты бе­лой фи­ниф­тью (встре­ча­ют­ся кре­сты без фи­ниф­ти), верх­ний луч ос­та­вал­ся без по­кры­тия. Но­сил­ся в пет­ли­це или на гру­ди, на уз­кой лен­те. На­гра­ж­дён­ные «до­на­том» Иоанна Иерусалимского ордена ос­во­бо­ж­да­лись от те­лес­ных на­ка­за­ний и по­лу­ча­ли пра­во на пен­сию из ор­ден­ских сумм.

Сре­ди на­гра­ж­дён­ных Боль­шим ко­ман­дор­ским кре­стом Иоанна Иерусалимского ордена - Г.Р. Дер­жавин , Н.П. Ру­мян­цев, А.В. Су­во­ров, Ф.Ф. Уша­ков и др.

После вступ­ле­ния на пре­стол в 1801 императора Алек­са­нд­ра I на­гра­ж­де­ния Иоанна Иерусалиского орденом бы­ли фак­ти­че­ски пре­кра­ще­ны. В 1802 году от­ме­не­ны при­ви­ле­гии на­гра­ж­дён­ным «до­на­том» Иоанна Иерусалимского ордена 20 января (1 февраля) 1817 года император Алек­сандр I ут­вер­дил По­ло­же­ние Комитета ми­ни­ст­ров «О не­доз­во­ле­нии по­лу­чаю­щим в ны­неш­нее вре­мя ор­ден Свя­то­го Ио­ан­на Ие­ру­са­лим­ско­го но­сить оный», по­сле че­го Иоанна Иерусалимского орден стал рас­смат­ри­вать­ся толь­ко как иностранная на­гра­да.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)