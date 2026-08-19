ИОАННА ИЕРУСАЛИМСКОГО ОРДЕН
ИОАННА ИЕРУСАЛИМСКОГО ОРДЕН (орден Святого Иоанна Иерусалимского, Мальтийский орден) - в 1798-1817 годах одна из высших наград в Российской империи.
Включён в число российских орденов манифестом императора Павла I «О установлении в пользу Российского дворянства ордена Святого Иоанна Иерусалимского» 29 ноября (10 декабря) 1798 года, что было связано с избранием российского императора великим магистром Мальтийского ордена (см. Иоанниты). Выдавался как за военные подвиги, так и за заслуги на гражданской службе.
Имел 3 степени: Большой командорский крест, Командорский крест и Кавалерский крест. Лента - чёрная, муаровая. Знак ордена - покрытый белой эмалью золотой восьмиконечный крест. Крест 1-й степени носился на широкой ленте на шее, 2-й степени - на более узкой ленте на шее, 3-й - на узкой ленте на груди. Звезда (матерчатая или золотая с белой финифтью) - мальтийский крест - носилась на левой стороне груди, левее других звёзд. Орденская одежда - красный кафтан с чёрными лацканами, воротником, обшлагами и золотыми пуговицами с изображением мальтийского креста. На обоих плечах - золотые эполеты с бахромой. Наряду с этой одеждой существовало парадное одеяние - золотой долматик с серебряным мальтийским крестом и мантия. Орденом двух степеней - Большой крест и Малый крест - награждались и дамы. Кавалерственные дамы Большого креста носили орден на ленте через левое плечо, а дамы Малого креста - на левой стороне груди на банте из орденской ленты.
В 1798 году для награждения нижних чинов учреждён «донат» Иоанна Иерусалимского ордена, в 1800-1801 годах заменявший Аннинский знак отличия. Представлял собой медный мальтийский крестик (размером 2,5 см), три луча которого с обеих сторон были покрыты белой финифтью (встречаются кресты без финифти), верхний луч оставался без покрытия. Носился в петлице или на груди, на узкой ленте. Награждённые «донатом» Иоанна Иерусалимского ордена освобождались от телесных наказаний и получали право на пенсию из орденских сумм.
Среди награждённых Большим командорским крестом Иоанна Иерусалимского ордена - Г.Р. Державин, Н.П. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков и др.
После вступления на престол в 1801 императора Александра I награждения Иоанна Иерусалиского орденом были фактически прекращены. В 1802 году отменены привилегии награждённым «донатом» Иоанна Иерусалимского ордена 20 января (1 февраля) 1817 года император Александр I утвердил Положение Комитета министров «О недозволении получающим в нынешнее время орден Святого Иоанна Иерусалимского носить оный», после чего Иоанна Иерусалимского орден стал рассматриваться только как иностранная награда.