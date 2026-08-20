ИОАНН V АЛЕКСЕЕВИЧ

Русский царь, сын царя Алексея Михайловича и его 1-й супруги царицы Марии Ильиничны Милославской, родной брат царя Феодора Алексеевича и царевны Софии Алексеевны, единокровный брат императора Петра I Алексеевича, отец императрицы Анны Иоанновны .

Как и все сыновья царицы Марии Ильиничны, Иоанн Алексеевич отличался слабым здоровьем, он плохо видел, был косноязычен, современники писали о его слабоумии. После смерти 27 апреля 1682 года бездетного царя Феодора Алексеевича, Иоанн Алексеевич, как следующий по старшинству сын Алексея Михайловича, стал главным претендентом на престол. Однако придворные группировки поддержали царевича Петра Алексеевича, рожденного в 1672 году от 2-го брака Алексея Михайловича с Наталией Кирилловной Нарышкиной и бывшего в отличие от Иоанна Алексеевича еще несовершеннолетним.

В литературере высказывалось несколько предположений, объясняющих этот шаг,- от «мудрого» государственного решения в пользу крепкого, подающего надежды Петра до опасения возвращения к власти неприемлемого для большинства придворных группировок клана Милославских . Во всяком случае, на возвращении из ссылки боярина А.С. Матвеева, тесно связанного с Нарышкиными , еще ранее настояли влиятельные бояре Долгорукие и фавориты Феодора Алексеевича во главе с боярином И.М. Языковым. Это была превентивная мера на случай кончины царя Феодора: имевшие слабые позиции Нарышкины казались предпочтительнее Милославских; о недееспособности Иоанна Алексеевича говорили открыто. Нарушение установленного порядка старшинства было активно поддержано патриархом Иоакимом.

Провозглашение царем 27 апреля 1682 года Петра (оформленное как решение Земского собора ) подтолкнуло Милославских к организации заговора. Толки о незаконном избрании Петра в обход старшего брата были дополнены слухами об убийстве Иоанна Алексеевича. Недовольные злоупотреблениями стрелецких полковников и бездеятельностью правительства стрельцы легко поддались на агитацию. Стрелецкое восстание 15-17 мая 1682 года привело к изменению расстановки сил при дворе. Погибли главные противники Милославских - бояре Матвеев и Языков, князья Ю.А. и М.Ю. Долгорукие, родственники царицы Наталии Кирилловны. По свидетельству современников, во время восстания стрельцы действовали от имени Иоанна Алексеевича. Главным «изменником» был объявлен И.К. Нарышкин, поскольку он якобы покушался на жизнь Иоанна Алексеевича.

Под давлением стрельцов Иоанн Алексеевич и Петр были объявлены царями-соправителями. 26 мая Иоанн Алексеевич был провозглашен первым («старшим»), а Петр - вторым («младшим») царем. Тогда же появилась версия, подкрепленная историческими прецедентами, об «удобстве» двоецарствия, при котором один царь будет занят внешними, другой - внутренними делами. 29 мая регентская власть была вручена царевне Софии Алексеевне. 25 июня 1682 года братья венчались на царство, причем «старший» царь - подлинной шапкой Мономаха и большим нарядом, тогда как для «младшего» были сделаны копии.

В период регентства царевны Софии (1682-1689 годы) Иоанн Алексеевич не оказывал влияния на политику, он и его новое окружение не делали попыток отстранить Софию от власти. «Старший» царь ограничивался представительскими функциями, которые выполнял не без труда: тяжело шествовал, говорил «слабым и неясным голосом». После того как планы царевны венчаться на царство провалились, Иоанн Алексеевич был нужен правительнице как противовес Нарышкиным. В условиях нарастания конфликта между Софией и Петром Иоанн Алексеевич укреплял режим регентства. Внешне это выражалось в участии Иоанна Алексеевича, отличавшегося набожностью, вместе с царевной Софией в паломничествах и церковных службах. Лишь в сентябре 1689 года, когда София была отстранена от власти Петром, Иоанн Алексеевич под влиянием своего «дядьки»-воспитателя князя П.И. Прозоровского отказался от поддержки царевны.

9 января 1684 года Иоанн Алексеевич вступил в брак с Прасковией Феодоровной Салтыковой, от которой имел 5 дочерей: Марию (1689-1692 годы), Феодосию (1690-1691 годы), Екатерину (1691-1733 годы), выданную Петром за герцога Карла Леопольда Мекленбург-Шверинского, бабку императора Иоанна VI Антоновича , Анну (1693-1740 годы), в 1730 г. ставшую императрицей, Прасковию (1694-1731 годы).

С 1689 года до кончины Иоанн Алексеевич оставался «старшим» царем, неизменно первенствуя в государевом титле. Однако никакого участия в государственных делах он по-прежнему не принимал, ограничиваясь церемониальными функциями. По свидетельству иностранцев, к концу жизни Иоанн Алексеевич одряхлел и был поражен параличом. Похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.

Иллюстрации:

Венчание на царство Иоанна V и Петра I Алексеевичей 25 июня 1682 г. Фрагмент литографии с гравюры Е. Скотни-кова. 1-я пол. XIX в. (Николо-Угрешский мон-рь в Москве);

Иоанн V и Петр I Алексеевичи. Гравюра Ф. Иоллана. 1685 г. (частное собрание).