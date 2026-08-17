ИОАНН КУРКУАС

Видный византийский военачальник, доместик схол в 921/2-44 гг., близкий соратник императора Романа I Лакапин а.

Происходивший из известной армянской аристократической семьи, Иоанн Куркуас в середине 910-х гг. был назначен друнгарием виглы, а в 919 г. он стал одним из организаторов смещения царицы Зои Карбонопсины. Новое правительство василевса Романа I нуждалось в проверенных кадрах в каждой из государственных структур и, в особенности, в вооруженных силах. Наиболее подходящей фигурой для руководства полевой армией представлялся Иоанн Куркуас: облеченный доверием царя, он ок. 921/22 г. получил звание доместика схол. Завершение многолетнего и тяжелого противостояния с Болгарией позволило византийцам перебросить войска для прорыва на восточном фронте. Основной зоной боевых действий явились Верхнее Приевфратье и Северная Месопотамия, где в середине 920-х – начале 940-х гг. боевые операции Куркуаса принципиально укрепили позиции Константинополя.

Ко второй четверти Х в. Багдадский халифат окончательно деградировал, обратившись в россыпь враждовавших между собой эмиратств. Данным обстоятельством не могли не воспользоваться ромеи, усилив натиск на мусульманские лимитрофы. В 925 г. Иоанн Куркуас и стратиг фемы Ликанд Млех-Ментц обложили крупный город Мелитину (Малатью), эмир которой Абу-Хафс признал зависимость от Византии. Вместе с тем при помощи армян, освободившихся от сарацин еще во второй половине IX в., ромеи весной 931 г. заняли Феодосиополь (Эрзурум). Со смертью Абу-Хафса (928 г.) Мелитина вышла из-под византийского контроля, однако, в 931 г. Куркуас вновь захватил город, но в том же году Мелитина опять оказалась под арабами, и лишь 19 мая 934 г. Иоанн Куркуас отбил ее у мусульман. Развивая этот успех, Куркуас вторгся в область Самосаты (Самсат) и в 936 г. сжег город. Вскоре Византия столкнулась с более серьезным соперником – эмиром Алеппо (Халеб) и Мосула Сейфом-ад-Даулой, конфликтовавшим как с Константинополем, так и с Багдадом. В 938 г. эмир разбил авангард армии Иоанн Куркуаса, а в 939 г. ад-Даула поддержал восставший против византийцев Феодосиополь, который им удалось вернуть 10-летие спустя. В 940 г. разгромив фему Колония, Сейф-ад-Даула продолжил удачные боевые действия против империи, но не сумел насладиться их плодами, в связи с обострением смут в халифате.

Летом 941 г. войска Куркуаса были отозваны в Константинополь для отражения нападения на столицу киевского князя Игоря (см. Византийское содружество). Впрочем, к моменту прибытия прославленного доместика схол русские уже проиграли, и солдатам с Востока оставалось просто уничтожить их небольшую группировку в Вифинии.

Возвратившись в Месопотамию, Иоанн Куркуас в 942 г. начал новую кампанию, в результате которой византийцы проникли глубоко в арабский тыл и впервые со времен войн Ираклия I дошли до среднего течения Евфрата и Северной Сирии. Разграбив Алеппо (942 г.), Куркуас повернул на северо-восток и овладел (943 г.) городами Амида (Диярбакыр), Дара (Огуз), Мартирополь (Сильван) и Нисибис (Нусайбин). В 944 г. после длительной осады Эдессы (Шанлыурфа) мусульмане передали ромеям одну из самых почитаемых христианских святынь – Нерукотворный Спас, который в праздник Успения 15 августа 944 г. был торжественно встречен в Константинополе грандиозной процессией во главе с царем Романом I. До конца года Куркуас взял также Бирту (Биреджик) и Германикею (Кахраманмараш).

Увеличившаяся военно-политическая мощь Константинополя сподвигла ряд арабских племен, кочевавших в верховьях Евфрата и Тигра, перейти на сторону Византии. Крестившись, сарацины были расселены вдоль ромейской границы, в наиболее уязвимых секторах которой они сформировали фемные кавалерийские подразделения. Мусульманская эмиграция в империю привела к опустошению арабо-византийского порубежья, что в значительной степени облегчило продвижение ромеев и способствовало триумфам Никифора Фоки и Иоанна Цимисхия 960-x – первой половины 970-х гг., прологом которых явились победы Иоанна Куркуаса.

На фоне блестящих достижений Роман Лакапин намеревался породниться с Куркуасом, выдав его дочь Евфросинью за своего внука Романа (II). Однако окружение императора – в первую очередь его сыновья Стефан и Константин, опасавшиеся за собственное положение, – не только отговорили отца от подобного шага, но и потребовали отставки Куркуаса. Поддавшись давлению сыновей, Роман I в 944 г. снял его с поста доместика схол: высший армейский чин перешел к родственнику Лакапинов Панфирию, который сразу по вступлении в должность потерпел поражение от Сейф-ад-Даулы.

Как вскоре выяснилось за скандальным отстранением Иоанна Куркуаса последовало и падение самого Романа I. Его владычество завершилось острым семейным конфликтом: престарелый василевс пал жертвой заговора собственных сыновей Стефана и Константина. 16 декабря 944 г. Лакапин был арестован, пострижен и сослан на о. Прот (Кыналыада) в Принцевом архипелаге, а уже 27 января 945 г. и Стефан и Константин лишились власти, которой овладел Константин VII Багрянородный, 25 лет находившийся в тени тестя – Романа Лакапина.

В связи с масштабными переменами на престоле Иоанн Куркуас вновь был принят на царскую службу и в 946 г. участвовал в переговорах об обмене пленными с эмиром Тарса. Информация о дальнейшей жизни Куркуаса отсутствует.

Исторические источники:

Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей / Изд. подг. Я.Н. Любарский. 2-е изд. СПб., 2009;

John Skylitzes. A Synopsis of Byzantine History, 811-1057 / Transl. by J. Wortley with Introductions by J.-C. Cheynet and B. Flusin and Notes by J.-C. Cheynet. Cambridge, 2010.

Иллюстрации:

Император Роман I Лакапин (милиарисий, 931-44);

Захват Мелитены Иоанном Куркуасом в 934 г. («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид).

Автор статьи: А. Н. Слядзь