ИОАНН III СХОЛАСТИК

ИОАНН III СХОЛАСТИК (’Ιωάννης ὁ Σχολαστιϰός) - пат­ри­арх Кон­стан­ти­но­поль­ский (около 565 года - 577 год), ка­но­нист, по­чи­та­ет­ся свя­тым в греческих пра­во­слав­ных Це­рк­вах.

Обу­чал­ся в Ан­ти­охии, там же за­ни­мал­ся юри­дической прак­ти­кой, позд­нее был ру­ко­по­ло­жен в пре­сви­те­ры. Около 548 года или 549 года в Кон­стан­ти­но­по­ле был апок­ри­сиа­ри­ем (пред­ста­ви­те­лем) Ан­ти­охий­ской церк­ви. В по­след­ние го­ды прав­ле­ния императора Юс­ти­ниа­на I был при­бли­жен ко дво­ру как основной кан­ди­дат на за­ме­ще­ние Кон­стан­ти­но­поль­ской ка­фед­ры из-за под­го­тов­лен­но­го Юс­ти­ниа­ном I сме­ще­ния с ка­фед­ры пат­ри­ар­ха Ев­ти­хия, от­ка­зав­ше­го­ся под­дер­жать императорское оп­ре­де­ле­ние о не­тлен­но­сти Те­ла Хри­сто­ва. По­сле сме­ще­ния (565 год) и ссыл­ки пат­ри­ар­ха Ев­ти­хия на­зна­чен на Кон­стан­ти­но­поль­скую ка­фед­ру. Под­дер­жи­вал по­ли­ти­ку императора Юс­ти­на II .

Со­глас­но сви­де­тель­ст­вам Ио­ан­на Эфес­ско­го (около 507-586 годы или 588 год), Иоанну III Схоластику при­над­ле­жит основная роль в борь­бе с мо­но­фи­зит­ст­вом , за­тро­нув­шим боль­шин­ст­во про­вин­ций Ви­зантийской им­пе­рии. В то же вре­мя Ио­анн Ни­ки­ус­ский (VII век) при­писы­ва­ет Иоанну III Схоластику сочинение «Мис­та­го­гия», в ко­то­ром ав­тор ис­хо­дит из мо­но­физит­ских пред­став­ле­ний.

Иоанну III Схоластику при­над­ле­жит об­шир­ный сис­те­ма­тический свод цер­ков­ных пра­вил (ка­но­нов), име­нуе­мый «Си­на­го­гой в 50 ти­ту­лах» («Συναγωγὴ ϰανόνων εἰς πεντήϰοντα τίτλους...»), да­ти­ро­ван­ный серединой VI века. На­ря­ду с 85 Пра­ви­ла­ми Апо­столь­ски­ми в свод вклю­че­ны 224 пра­ви­ла Ни­кей­ско­го, Кон­стан­ти­но­поль­ско­го, Эфес­ско­го, Хал­ки­дон­ско­го, Ан­кир­ско­го, Не­оке­са­рий­ско­го, Сер­дик­ско­го, Гангр­ско­го, Ан­ти­охий­ско­го, Лао­ди­кий­ско­го со­бо­ров, а так­же 68 пра­вил святого Ва­си­лия Ве­ли­ко­го. «Си­на­го­га...» яв­ля­ет­ся древ­ней­шим сво­дом (не счи­тая не до­шед­ше­го до наст. вре­ме­ни «Сб-ка в 60 ти­ту­лах», ко­то­рый был ис­поль­зо­ван Иоанном III Схоластиком), где ка­но­ны си­сте­ма­ти­зи­ро­ва­ны по пред­мет­но­му при­зна­ку (по пред­ме­ту ре­гу­ли­ро­ва­ния со­дер­жа­щих­ся в них пра­во­вых норм). Преж­де ис­поль­зо­ва­лись лишь хро­но­ло­гические сборники ка­но­нов.

Иоанну III Схоластику при­над­ле­жит так­же со­б­ра­ние импеаторского за­ко­но­да­тель­ст­ва по цер­ков­ным во­про­сам в 87 гла­вах («Collectio LXXXVII capitulorum»), со­став­лен­ное на ос­но­ве 12 но­велл императора Юс­ти­ниа­на I. Ма­те­риа­лы ка­но­нических сво­дов Иоанна III Схоластика позд­нее бы­ли вклю­че­ны в «Но­мо­ка­нон 50 ти­ту­лов» (см. Но­мо­ка­нон ). Иоанну III Схоластику при­пи­сы­ва­ет­ся так­же ка­те­хе­тических сочинений «О Трои­це» (567 год или 568 год), вы­звав­шее по­ле­мические от­кли­ки Ио­ан­на Фи­ло­по­на.

Тра­ди­ция счи­та­ет Иоанна III Схоластика ав­то­ром цер­ков­ных пес­но­пе­ний «ИжеХе­ру­ви­мы» и «Ве­че­ри Тво­ея Тай­ныя».

Немецкий учё­ный Й. Хау­ри пред­ло­жил ги­по­те­зу об отож­де­ст­в­ле­нии Иоанна III Схоластика с ис­то­ри­ком Иоан­ном Ма­ла­лой.

Сочинения:

Collectio LXXXVII capitulorum // Juris ecclesiastici graecorum historia et monumen­ta / Cur. J. B. Pitra. Pomae, 1868. T. 2. P. 385–405;

Synagoga L ti­tu­lorum... / Ed. V. Beneše­vič. Münch., 1937.