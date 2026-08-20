ИОАНН III СХОЛАСТИК
ИОАНН III СХОЛАСТИК (’Ιωάννης ὁ Σχολαστιϰός) - патриарх Константинопольский (около 565 года - 577 год), канонист, почитается святым в греческих православных Церквах.
Обучался в Антиохии, там же занимался юридической практикой, позднее был рукоположен в пресвитеры. Около 548 года или 549 года в Константинополе был апокрисиарием (представителем) Антиохийской церкви. В последние годы правления императора Юстиниана I был приближен ко двору как основной кандидат на замещение Константинопольской кафедры из-за подготовленного Юстинианом I смещения с кафедры патриарха Евтихия, отказавшегося поддержать императорское определение о нетленности Тела Христова. После смещения (565 год) и ссылки патриарха Евтихия назначен на Константинопольскую кафедру. Поддерживал политику императора Юстина II.
Согласно свидетельствам Иоанна Эфесского (около 507-586 годы или 588 год), Иоанну III Схоластику принадлежит основная роль в борьбе с монофизитством, затронувшим большинство провинций Византийской империи. В то же время Иоанн Никиусский (VII век) приписывает Иоанну III Схоластику сочинение «Мистагогия», в котором автор исходит из монофизитских представлений.
Иоанну III Схоластику принадлежит обширный систематический свод церковных правил (канонов), именуемый «Синагогой в 50 титулах» («Συναγωγὴ ϰανόνων εἰς πεντήϰοντα τίτλους...»), датированный серединой VI века. Наряду с 85 Правилами Апостольскими в свод включены 224 правила Никейского, Константинопольского, Эфесского, Халкидонского, Анкирского, Неокесарийского, Сердикского, Гангрского, Антиохийского, Лаодикийского соборов, а также 68 правил святого Василия Великого. «Синагога...» является древнейшим сводом (не считая не дошедшего до наст. времени «Сб-ка в 60 титулах», который был использован Иоанном III Схоластиком), где каноны систематизированы по предметному признаку (по предмету регулирования содержащихся в них правовых норм). Прежде использовались лишь хронологические сборники канонов.
Иоанну III Схоластику принадлежит также собрание импеаторского законодательства по церковным вопросам в 87 главах («Collectio LXXXVII capitulorum»), составленное на основе 12 новелл императора Юстиниана I. Материалы канонических сводов Иоанна III Схоластика позднее были включены в «Номоканон 50 титулов» (см. Номоканон). Иоанну III Схоластику приписывается также катехетических сочинений «О Троице» (567 год или 568 год), вызвавшее полемические отклики Иоанна Филопона.
Традиция считает Иоанна III Схоластика автором церковных песнопений «ИжеХерувимы» и «Вечери Твоея Тайныя».
Немецкий учёный Й. Хаури предложил гипотезу об отождествлении Иоанна III Схоластика с историком Иоанном Малалой.
Сочинения:
Collectio LXXXVII capitulorum // Juris ecclesiastici graecorum historia et monumenta / Cur. J. B. Pitra. Pomae, 1868. T. 2. P. 385–405;
Synagoga L titulorum... / Ed. V. Beneševič. Münch., 1937.