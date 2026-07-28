ИОАНН I ЦИМИСХИЙ (арм. «туфелька» или «малого роста»)

Византийский император в 969-76 г., регент и соправитель Василия II и Константина VIII, выдающийся военачальник.

Происходивший из армянской знати Иоанн I носил прозвище Цимисхий, которое в вольном переводе с армянского языка означает «туфелька» или «малого роста». Являясь представителем рода Куркуасов, Цимисхий доводился родственником и другим известным военно-аристократическим семействам: его мать была сестрой Никифора II Фоки, а первая жена – Мария – сестрой Варды Склира. Будучи стратигом Анатолика, Иоанн Цимисхий по воцарении Никифора II получил должность доместика схол Востока, которую ранее занимал сам Фока, но в конце его правления попал в немилость и оказался перед угрозой ссылки. Однако Цимисхий обольстил императрицу Феофано – вдову Романа II и вторую супругу Никифора II, – и при ее помощи совершил дворцовый переворот. В ночь 11 декабря 969 г. Фока был зарублен заговорщиками во главе с Иоанном Цимисхием, немедленно объявленным василевсом.

В целом смена монарха прошла гладко, но против Иоанна I неожиданно высказался константинопольский патриарх Полиевкт. Популярный и независимый Полиевкт – апологет идеи невмешательства императорской власти в церковную жизнь – отказался короновать цареубийцу. Поддавшись энергичному давлению патриарха, Цимисхий публично поклялся в том, что не умерщвлял Фоку, конфисковал имущество и наложил опалу на сообщников – участников ликвидации Никифора II. Организатором устранения Фоки была официально названа Феофано: василису, столь много сделавшую ради Иоанна Цимисхия, он выдворил из Константинополя. Наконец, уступая клерикалам, Цимисхий отменил постановления покойного императора о государственном надзоре над назначением епископов и запрете на расширение старых и основание новых монастырей. Лишь после этого 25 декабря 969 г. патриарх венчал Иоанна I на царство. Стремясь к полной легитимации, новоиспеченный василевс развелся с первой супругой Марией Склиреной и 3 ноября 970 г. женился на дочери Константина VII Багрянородного Феодоре – тетке малолетних подопечных-соправителей Цимисхия Василия II и Константина VIII, сыновей Романа II и Феофано.

В том же 970 г. клан Фок поднял вооруженный мятеж и попытался свергнуть Иоанна I, но успеха не имел. Выдворенный после расправы над дядей в Амасию (Амасья) племянник Никифора II Варда Фока самочинно покинул город и бежал в Кесарию (Кайсери) – родовое гнездо Фок. Здесь он провозгласил себя императором, но был вовремя нейтрализован своим свойственником стратигом Фракии магистром (см. Логофисия) Вардой Склиром и сослан с семьей в монастырь на о. Хиос. Параллельно отец Варды Фоки, Лев Фока, некогда «правая рука» злодейски умерщвленного брата-василевса, намеревался взбунтоваться во Фракии, но также проиграл, подвергся ослеплению и ссылке на о. Проти (Кыналыада).

Иоанн Цимисхий, являясь, как и его предшественник, ставленником военной знати, сохранил контроль над армией, а гражданская администрация вновь сосредоточилась при дворе: правительство по-прежнему курировал Василий Ноф. Хотя Иоанн I пошел на сделку с константинопольской бюрократией, он не утратил и поддержку своей социальной группы – фемной аристократии. Увеличив ругу для членов синклита, василевс в то же время не препятствовал росту крупной земельной собственности: Цимисхий активно предоставлял налоговые привилегии (см. Прония) и, как уже упоминалось, даровал большие льготы церкви. Таким образом, «расцвет провинциальной знати и политический кризис Византии в малолетство Василия II был, по-существу, подготовлен при Иоанне Цимисхии» (А.П. Каждан).

Внешняя политика Иоанна I, даже в сравнении с эпохой Никифора Фоки, стала еще более довлеть над внутренней. Весной 970 г. император уже находился в Сирии, где нанес сокрушительный удар по Алеппо (Халеб), занял город и принудил местного эмира к выплате дани. Впрочем, победоносный поход пришлось прервать из-за резкого обострения ситуации на Балканах: весной 970 г. великий киевский князь Святослав Игоревич, закрепившись в Болгарии, вторгся во Фракию, где византийцы под командованием Варды Склира с трудом одержали верх в кровопролитной битве у Аркадиополя (Люлебургаз). Лишь переброска отборных сил из Азии и прибытие на Балканы самого Цимисхия склонили чашу весов в конфликте с Русью на сторону империи. Весной 971 г. василевс взял болгарскую столицу Великий Преслав, а летом блокировал армию Святослава в низовьях Дуная. 23 июля 971 г. после трехмесячного отчаянного сопротивления киевский князь, осажденный в Доростоле (Силистре), принял условия ромеев: он отрекся от посягательств на Болгарию в обмен на свободное возвращение на Русь. Между тем Паристрион – северо-восточный регион Болгарии, разоренной византийско-русской войной, – был аннексирован империей, а плененный царь Борис II торжественно детронизирован Иоанном I в момент грандиозного триумфа в Константинополе.

В то же время египетские Фатимиды атаковали византийские области на Севере Сирии, но под стенами Антиохии (Антакья) египтяне потерпели поражение от войск евнуха патрикия Николая. Весной 972 г. Цимисхий вновь выступил на Восток и, форсировав Евфрат, захватил Нисибис (Нусайбин) и Мартирополь (Сильван). Далее в кампанию 974-75 гг. ромеи проникли в Южную Сирию и, овладев Баальбеком, Эмесой (Хомс) и Дамаском, вошли в Палестину и покорили важные города побережья – Акру, Бейрут, Кесарию и Сидон (Сайда). Хотя византийцам не удалось утвердиться на этих территориях, блестящая экспедиция Иоанна I позволила упрочить завоевания Никифора Фоки на Востоке.

На обратном пути из Азии Цимисхий серьезно заболел (возможно, тифом) и, прибыв в Константинополь едва живым, скончался в начале 976 г. Впрочем, есть мнение, что император умер не своей смертью, а в результате отравления: когда Иоанн I остановился в Вифинии в имении сына Стефана Лакапина патрикия Романа, царя напоили медленнодействующим ядом по приказу Василия Нофа, заподозрившего Цимисхия в желании отнять у него «излишки» накопленных богатств.

Исторические источники:

Лев Диакон. История / Пер. М.М. Копыленко, комм. М.Я. Сюзюмова, С.А. Иванова; отв. ред. Г.Г. Литаврин. М., 1988;

Розен В.Р. Император Василий Болгаробойца. Извлечения из летописи Яхъи Антиохийского. СПб., 1883;

John Skylitzes. A Synopsis of Byzantine History, 811-1057 / Transl. by J. Wortley with Introductions by J.-C. Cheynet and B. Flusin and Notes by J.-C. Cheynet. Cambridge, 2010.

Иллюстрации:

Император Иоанн I Цимисхий, благословляемый Богоматерью (гистаменон, 970-75);

Императорская коронация Иоанна I Цимисхия («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид);

Вступление императора Иоанна I Цимисхия в столицу Болгарии Великий Преслав (болгарский иллюстрированный перевод Хроники Константина Манассии. Миниатюра 65, XIV в.);

Свидание императора Иоанна I Цимисхия (слева) и великого князя Киевского Святослава Игоревича в 971 г. («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид);

Триумфальный въезд императора Иоанна I Цимисхия в Константинополь и детронизация царя Болгарии Бориса II («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид).

Автор статьи: А. Н. Слядзь