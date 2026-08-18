ИОАНН ЕПИФАНИЙСКИЙ

ИОАНН​ ЕПИФАНИЙСКИЙ (греч. ᾿Ιωάννης ἐκ ᾿Επιφάνειας) - византийский историк.

По происхождению из города Епифания (ныне Хама) в Сирии, был родственником церковного историка Евагрия Схоластика (Evagr. Schol. Hist. eccl. V 24), ритором (схоластиком), вероятно, занимал чиновничьи посты при патриаршем престоле Антиохии. В 590 году Иоанн Епифанийский, как советник Антиохийского патриарха Григория I (570-593 годы), участвовал во встрече с персидским шахом Хосровом II, который во время начавшейся в Персии междоусобной войны бежал из Ктесифона и просил поддержки у византийцев для возвращения на престол.

Иоанн Епифанийский написал историю византийско-персидской войны 571-591 годов, продолжение труда Агафия Миринейского. Работа была завершена Иоанном Епифанийским, по-видимому, позже 593 года, поскольку Евагрий Схоластик, писавший «Церковную историю» в это время, упоминал, что труд Иоанна Епифанийского был ему еще недоступен. От сочинения Иоанна Епифанийского сохранился фрагмент в кодексе Vat. gr. 1056, который посвящен предыстории и событиям первых лет войны (до 573 года); содержит вступление и начало повествования.

Вероятно, рассказ историка Феофилакта Симокатты (начало VII века) о бегстве Хосрова II в Византию и о его возвращении на престол с помощью войск императора Маврикия в 590-591 годах основан на тексте истории Иоанна Епифанийского (Theophyl. Sim. Hist. IV-V).

Издания:

FHG. 1851. Vol. 4. P. 272-276;

Historici Graeci Minores / Ed. L. Dindorf. Lipsiae, 1870. Vol. 1. P. 375-382.