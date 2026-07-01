ИОАНН АНАГНОСТ

ИОАНН АНАГНОСТ (греч. ᾿Ιωάννης ὁ ᾿Αναγνώστης) - византийский писатель середины XV века, автор «Повествования об окончательном взятии Фессалоники» турками-османами 29 марта 1430 года.

Иоанн Анагност был клириком (сан неизвестен); между 1429 годом и 1433 годом жил в Фессалонике, был очевидцем описанных им событий. Из 22 глав «Повествования...» Иоанну Анагносту принадлежат только первые 12 глав, в которых рассказано о походе турецкой армии во главе с султаном Мурадом II на Фессалонику, об оборонительных мероприятиях венецианцев, с 1423 года владевших Фессалоникой по договору с византийскими императорами Мануилом II и Иоанном VIII Палеологами , о настроениях горожан. Описаны 4-дневная осада и взятие города.

Главы 13-22 написаны другим автором значительно позднее (после падения Византии в 1453 году); в них подробно изложены последствия завоевания города по рассказам очевидцев. Видимо, и заглавие сочинения дано 2-м автором.

Свидетельства Иоанна Анагноста являются важнейшим историческим источником о завоевании Фессалоники. В тексте «Повествования...» есть некоторые совпадения с рассказом Иоанна Каминиаты (Х век) о взятии Фессалоники арабами в 904 году. Вероятно, Иоанн Анагност был знаком с произведением его предшественника и попытался сопоставить исторические события, происшедшие в Фессалонике в разные эпохи. Под именем Иоанна Анагноста сохранилась краткая монодия на взятие Фессалоники, хотя скорее всего она также принадлежит анонимному автору 2-й части «Повествования...».

Сочинения:

PG. 156. Col. 583-632; Ιωάννης Αναγνώστης. Διήγησις περί της τελευταίας Αλώσεως της Θεσσαλονίκης. Μονωδία επί τη αλώσει της Θεσσαλονίκης / Εκδ. Ι. Τσάρας. Θεσσαλονίκη, 1985.