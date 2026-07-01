ИОАКИМ (ЦАРЬ ИУДЕИ)

ИОАКИМ (греч. ᾿Ιωακείμ) - 18-й царь Иудеи (609/8-598/7 годы до н.э.), сын царя Иосии (1 Пар 3. 15).

Египетский фараон Нехо II поставил Иоакима царем над Иудеей, низложив его старшего брата царя Иоахаза. Иоаким наследовал трон в возрасте 25 лет. При рождении Иоаким был назван Елиаким, а при поставлении на престол фараон дал ему тронное имя - Иоаким (4 Цар 23. 34; 2 Пар 36. 4).

Фараон наложил на Иудею тяжелую дань (4 Цар 23. 33), которая была собрана с помощью введения новых налогов (4 Цар 23. 35). Первые 3 года правления Иоакима Иудея оставалась вассалом Египта, контролировавшего территорию Сирии и Палестины. В 605 году в битве при Кархемише вавилонская армия под предводительством Навуходоносора II (605-562 годы до Р.Х.) нанесла сокрушительное поражение войскам фараона, после чего вавилонский царь провел успешные военные кампании в Сирии и Палестине (4 Цар 24. 7; Иер 46. 2). В 604 году вавилонская армия завладела городом Аскалоном на побережье Средиземного моря. Предупреждая о грозящей опасности, пророк Иеремия призвал весь народ в Иерусалиме соблюдать пост (Иер 36. 9). Навуходоносор вторгся в Иерусалим, забрал часть сокровищ Иерусалимского храма и увел в качестве заложников представителей царского рода, в том числе пророка Даниила с друзьями (Дан 1. 1-6).

Став вассалом Навуходоносора, Иоаким платил ему дань последующие 3 года (4 Цар 24. 1). Около 601 года Навуходоносор перебросил основные вооруженные силы из Сирии и Палестины к границе с Египтом, где в результате продолжительного сражения потерпел поражение и вынужден был вернуться в Вавилонию (Assyrian and Babylonian Chronicles / Ed. A.K. Grayson. Locust Valley, 1975. P. 101. (Texts from Cuneiform Sources; 5)). Воспользовавшись этой ситуацией, Иоаким освободился от зависимости от Вавилонии и прекратил платить дань (4 Цар 24. 1).

Согласно Вавилонской хронике (Ibid. P. 102), Навуходоносор вновь вторгся в Иудею и после недолгой осады в марте 597 года взял Иерусалим (4 Цар 24. 10-14). Иоаким, вероятно, умер во время осады, а новый царь Иудеи Иехония был взят в плен (4 Цар 24. 12, 15).

Существуют различные предания о смерти Иоакима. В Книгах Царств говорится о том, что Иоаким умер естественной смертью и «почил… с отцами своими» (4 Цар 24. 6); в Лукиановской рецензии этого стиха LXX добавляется, что он «был похоронен с его отцами в саду Уззы» (на месте захоронения царей Манассии и Аммона - 4 Цар 21. 18, 26). Возможно, это произошло, когда Иоаким был заключен Навуходоносором в оковы, «чтоб отвести его в Вавилон» (2 Пар 36. 6; 2 Езд 1. 40). Согласно Иосифу Флавию, Иоаким был убит в Иерусалиме по приказу Навуходоносора, а его тело было выкинуто за городские стены (Ios. Flav. Antiq. X 6. 3). Это сообщение отражает пророчества из Книги пророка Иеремии о том, что труп Иоакима «будет брошен на зной дневной и на холод ночной» (Иер 36. 30) и что он будет погребен «ослиным погребением» за воротами Иерусалима (Иер 22. 19).

Правление Иоакима отличалось нестабильностью. Ухудшение политической и экономической ситуации в стране было вызвано крупными военными действиями на границе, а также вторжениями кочевых народов из соседних стран (4 Цар 24. 2). В предании Иоаким - образ нечестивого царя, прекратившего религиозные реформы, начатые его отцом - благочестивым царем Иосией (Иер 22. 15-17; 36. 21-26, ср.: 4 Цар 22. 11-14). Во времена правления Иоакима иноземные культы вновь получили распространение в Иудее (ср.: Иер 7. 9, 18, 31; 8. 5-17; 11. 9-13). Иоаким осуждался пророками за страсть к роскоши и за использование рабского труда при строительстве нового царского дворца (Иер 22. 13-17). Иоаким преследовал пророков Господних: он велел вернуть и казнить за неповиновение пророка Урию, бежавшего от него в Египет (Иер 26. 20-23), а также подвергал гонениям пророка Иеремию и его секретаря Варуха, приказывал сжигать направленные против царя пророческие тексты (Иер 36. 19-26). Пророки вынуждены были скрываться; чтобы арестовать их, Иоаким послал своего сына Иерамеила (Иер 36. 26). Иоаким пролил много невинной крови (4 Цар 24. 4; ср.: Иер 22. 17) и «...делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делали отцы его» (4 Цар 23. 37; ср.: 2 Пар 36. 5).

В раввинистической традиции Иоаким становится воплощением нечестия и дерзкого поведения по отношению к Богу. За безнравственное поведение Иоаким претерпел позорную смерть (Ва Йикра Рабба. 19. 6; Санхедрин. 103a).