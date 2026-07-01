ИНЖЕНЕРНЫЙ ЗАМОК

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЗАМОК - двор­цо­вый ан­самбль в Санкт-Пе­тер­бур­ге .

Па­мят­ник ар­хи­тек­ту­ры так называемого пав­лов­ско­го ро­ман­тиз­ма, со­че­таю­щий чер­ты ры­цар­ско­го зам­ка и клас­си­ци­стического двор­ца XVIII века. По­стро­ен в 1796-1801 годах (ар­хи­тек­то­ры В.И. Ба­женовнов, В. Брен­на) на мес­те ра­зо­бран­но­го де­ревянного Лет­не­го двор­ца императрицы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны (архитектор Б.Ф. Рас­трел­ли). C но­ября 1800 года до убий­ст­ва в Инженерном замке Пав­ла I [в ночь на 12(24) марта 1801 года] - ре­зи­ден­ция императорской фа­ми­лии. До 1823 но­сил название Ми­хай­лов­ско­го зам­ка (в честь ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла, не­бес­но­го по­кро­ви­те­ля до­ма Ро­ма­но­вых).

Главное зда­ние об­ра­зу­ет в пла­не ка­ре с вось­ми­уголь­ным внутренним дво­ром; пер­во­на­чаль­но оно бы­ло ок­ру­же­но ка­на­ла­ми (за­сы­па­ны в 1823 году). В скруг­лён­ном вы­сту­пе западного кры­ла - дву­свет­ная с зо­ло­чё­ным шпи­лем Ми­хай­лов­ская церковь (за­кры­та в 1918 году; с 1992 года про­во­дят­ся бо­го­слу­же­ния). Южный фа­сад оформ­лен ио­ническим пор­ти­ком с тре­уголь­ным фрон­то­ном (рель­еф вы­пол­нен скульп­то­ра­ми братьев П., Д. и Л. Стад­жи) и мра­мор­ны­ми пи­ло­нами с ар­ма­ту­рой по сто­ро­нам въез­да. Северный фа­сад име­ет вы­со­кий ат­тик, тер­ра­су на пар­ных до­рических мра­мор­ных ко­лон­нах и гра­нит­ную ле­ст­ни­цу с брон­зо­вы­ми ко­пия­ми ан­тич­ных ста­туй Ге­рак­ла и Фло­ры.

Внутренние по­ме­ще­ния слож­ной кон­фи­гу­ра­ции (круг­лые, оваль­ные, мно­го­уголь­ные и другие) бы­ли от­де­ла­ны жи­во­пис­ца­ми и скульп­то­ра­ми - братьями Стад­жи, Ф. Ти­бо, П. Три­скор­ни, П. и К. Скот­ти, А. Ви­ги, П. Ма­дер­ни, Я. Мет­тен­лей­те­ром и др. (час­тич­но со­хра­нил­ся де­кор Па­рад­ной ле­ст­ни­цы, Трон­но­го за­ла, Ра­фа­эле­вой га­ле­реи, Оваль­но­го и Цер­ков­но­го за­лов).

Ан­самбль Инженерного замка вклю­ча­ет так­же 2 ка­ра­уль­ни с круг­лы­ми в пла­не по­ме­ще­ния­ми, Ми­хай­лов­ский ма­неж и двор­цо­вые ко­нюш­ни (1798-1800 года, архитектор Брен­на; пе­ре­строе­ны в 1824 году, архитектор К.И. Рос­си). В 1800 году пе­ред главным фа­са­дом ус­танов­ле­на кон­ная ста­туя Пет­ра I (мо­дель К.Б. Рас­трел­ли, 1716-1724 года, от­ли­та в 1744-1746 годах, архитектор Ф.И. Вол­ков).

Во 2-й половине 1810-х годов в Инженерном замке про­во­дились за­се­да­ния Воль­но­го об­ще­ст­ва лю­би­те­лей сло­вес­но­сти, на­ук и ху­до­жеств. С 1820 года в нём раз­ме­ща­лось Главное инженерное училище; в 1855 году часть по­ме­ще­ний за­ня­ла Ни­ко­ла­ев­ская инженерная ака­де­мия. В Инженерном замке до 1917 года раз­ме­ща­лось так­же Главное инженерное уп­рав­ле­ние Во­енного министерства. В его сте­нах по­лу­чи­ли об­ра­зо­ва­ние Д.В. Гри­го­ро­вич , Ф.М. Дос­то­ев­ский, святой Иг­на­тий (Брян­ча­ни­нов), Р.И. Кон­д­ра­тен­ко, Ц.А. Кюи, И.М. Се­че­нов, Э.И. Тот­ле­бен, П.Н. Яб­лоч­ков и другие С 1918 года здесь дей­ст­во­ва­ли 1-е инженерные Пет­роградские ко­манд­ные кур­сы, в 1920-1930-х годах - Во­енно-инженерная шко­ла и Во­енно-инженерный ис­то­рический му­зей РККА, в 1925-1932 годах - Во­енно-тех­ническая ака­де­мия.

Ан­самбль зна­чи­тель­но по­стра­дал во вре­мя Великой Отечественной вой­ны ; рес­тав­ри­ро­ван в 1947-1949 годах, 1952-1964 годах, 1974-1979 годах, 1998-2003 годах. С 1995 года в нём на­хо­дит­ся фи­ли­ал Русского му­зея .

Иллюстрация:

Ин­же­нер­ный за­мок. 1796–1801. Ар­хи­тек­то­ры В. И. Ба­же­нов, В. Брен­на. Фото А. И. Нагаева. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)