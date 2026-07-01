ИНЖЕНЕРНЫЙ ЗАМОК
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЗАМОК - дворцовый ансамбль в Санкт-Петербурге.
Памятник архитектуры так называемого павловского романтизма, сочетающий черты рыцарского замка и классицистического дворца XVIII века. Построен в 1796-1801 годах (архитекторы В.И. Баженовнов, В. Бренна) на месте разобранного деревянного Летнего дворца императрицы Елизаветы Петровны (архитектор Б.Ф. Растрелли). C ноября 1800 года до убийства в Инженерном замке Павла I [в ночь на 12(24) марта 1801 года] - резиденция императорской фамилии. До 1823 носил название Михайловского замка (в честь архангела Михаила, небесного покровителя дома Романовых).
Главное здание образует в плане каре с восьмиугольным внутренним двором; первоначально оно было окружено каналами (засыпаны в 1823 году). В скруглённом выступе западного крыла - двусветная с золочёным шпилем Михайловская церковь (закрыта в 1918 году; с 1992 года проводятся богослужения). Южный фасад оформлен ионическим портиком с треугольным фронтоном (рельеф выполнен скульпторами братьев П., Д. и Л. Стаджи) и мраморными пилонами с арматурой по сторонам въезда. Северный фасад имеет высокий аттик, террасу на парных дорических мраморных колоннах и гранитную лестницу с бронзовыми копиями античных статуй Геракла и Флоры.
Внутренние помещения сложной конфигурации (круглые, овальные, многоугольные и другие) были отделаны живописцами и скульпторами - братьями Стаджи, Ф. Тибо, П. Трискорни, П. и К. Скотти, А. Виги, П. Мадерни, Я. Меттенлейтером и др. (частично сохранился декор Парадной лестницы, Тронного зала, Рафаэлевой галереи, Овального и Церковного залов).
Ансамбль Инженерного замка включает также 2 караульни с круглыми в плане помещениями, Михайловский манеж и дворцовые конюшни (1798-1800 года, архитектор Бренна; перестроены в 1824 году, архитектор К.И. Росси). В 1800 году перед главным фасадом установлена конная статуя Петра I (модель К.Б. Растрелли, 1716-1724 года, отлита в 1744-1746 годах, архитектор Ф.И. Волков).
Во 2-й половине 1810-х годов в Инженерном замке проводились заседания Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. С 1820 года в нём размещалось Главное инженерное училище; в 1855 году часть помещений заняла Николаевская инженерная академия. В Инженерном замке до 1917 года размещалось также Главное инженерное управление Военного министерства. В его стенах получили образование Д.В. Григорович, Ф.М. Достоевский, святой Игнатий (Брянчанинов), Р.И. Кондратенко, Ц.А. Кюи, И.М. Сеченов, Э.И. Тотлебен, П.Н. Яблочков и другие С 1918 года здесь действовали 1-е инженерные Петроградские командные курсы, в 1920-1930-х годах - Военно-инженерная школа и Военно-инженерный исторический музей РККА, в 1925-1932 годах - Военно-техническая академия.
Ансамбль значительно пострадал во время Великой Отечественной войны; реставрирован в 1947-1949 годах, 1952-1964 годах, 1974-1979 годах, 1998-2003 годах. С 1995 года в нём находится филиал Русского музея.
Иллюстрация:
Инженерный замок. 1796–1801. Архитекторы В. И. Баженов, В. Бренна. Фото А. И. Нагаева. Архив БРЭ.