ИНЖЕНЕРНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ИНЖЕНЕРНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ Военного министерства - один из органов военного управления в России.
Создан 27 января (8 февраля)1812 года вместо Инженерной экспедиции Военной коллегии. Возглавлялся директором (как правило, в чине генерал-лейтенанта или генерал-инженера).
Департамент ведал постройкой и ремонтом крепостей и расположенных в них казарм и зданий Военного министерства, содержанием их в исправности, отоплением и освещением; уничтожением устаревших крепостей и укреплений; заготовкой и снабжением армии военнно-инженерным имуществом; составлял, собирал и хранил чертежи, планы и рисунки укреплённых сооружений.
С 1857 года управлял всеми строительными и гидротехническими работами по военно-сухопутному ведомству, осуществлял ремонт, а также обеспечивал отопление и освещение всех зданий Военного министерства; организовывал снабжение войск квартирными деньгами.
28 декабря 1862 года (9 января 1863 года) вместо инженерного департамента создано Главное инженерное управление, которое 20 декабря 1913 года (2 января 1914 года) было преобразовано в Главное военно-техническое управление.