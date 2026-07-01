ИНВАЛИДНОСТЬ

ИНВАЛИДНОСТЬ (от лат. invalidus – не­мощ­ный, сла­бый) - по­ня­тие, ха­рак­те­ри­зую­щее гра­ж­дан с ог­ра­ни­чен­ны­ми воз­мож­но­стя­ ми.

Не име­ет од­но­знач­но­го тол­ко­ва­ния в раз­ных стра­нах. В наи­бо­лее об­щем ви­де мож­но вы­де­лить ме­ди­цин­скую и со­ци­аль­ную мо­де­ли инвалидности. Медицинская мо­дель оп­ре­де­ля­ет инвалидность как на­ли­чие у че­ло­ве­ка какого-либо де­фек­та или ут­ра­ту че­ло­ве­ком какой-либо функ­ции ор­га­низ­ма в ре­зуль­та­те бо­лез­ни, уве­чья или вро­ж­дён­но­го по­ро­ка в со­от­вет­ст­вии с раз­ра­бо­тан­ной ВОЗ Ме­ж­ду­на­род­ной клас­си­фи­ка­ци­ей де­фек­тов, ин­ва­лид­но­сти и не­тру­до­спо­соб­но­сти (1980 год). Медицинская мо­дель инвалидности рас­смат­ри­ва­ет инвалидность как ог­ра­ни­че­ние жиз­не­дея­тель­но­сти, а ин­ва­ли­да - как че­ло­ве­ка в об­ще­ст­ве, имею­ще­го медицинские про­бле­мы (что обу­слов­ли­ва­ет раз­ви­тие со­ци­аль­ной не­дос­та­точ­но­сти и не­об­хо­ди­мость со­ци­аль­ной за­щи­ты).

Со­ци­аль­ная мо­дель трак­ту­ет инвалидность как осо­бен­ность отдельной ка­те­го­рии гра­ж­дан. В со­от­вет­ст­вии с ме­ж­ду­народной Кон­вен­ци­ей о пра­вах ин­ва­ли­дов (2006 год) инвалидность оп­ре­де­ля­ет­ся как «ре­зуль­тат взаи­мо­дей­ст­вия, ко­то­рое про­ис­хо­дит ме­ж­ду имею­щи­ми на­ру­ше­ние здо­ро­вья людь­ми и от­но­шен­че­ски­ми и сре­до­вы­ми барь­е­ра­ми и ко­то­рое ме­ша­ет их пол­но­му и эф­фек­тив­но­му уча­стию в жиз­ни об­ще­ст­ва на­рав­не с дру­ги­ми», а ин­ва­лид - это «ли­цо с ус­той­чи­вы­ми фи­зи­че­ски­ми, пси­хи­че­ски­ми, ин­тел­лек­ту­аль­ны­ми или сен­сор­ны­ми на­ру­ше­ния­ми».

В Рос­сии пре­об­ла­да­ет медицинский под­ход. Инвалидность рас­смат­ри­ва­ет­ся как на­ру­ше­ние здо­ро­вья че­ло­ве­ка со стой­ким рас­строй­ством функ­ций ор­га­низ­ма, при­во­дя­щее к пол­ной или зна­чительной по­те­ре профессиональной тру­до­спо­соб­но­сти или су­ще­ст­вен­ным на­ру­ше­ни­ям в жиз­ни, а ин­ва­лид - как ли­цо, ко­то­рое име­ет на­ру­ше­ние здо­ро­вья со стой­ким рас­строй­ством функ­ций ор­га­низ­ма, обу­слов­лен­ное за­бо­ле­ва­ния­ми, по­след­ст­вия­ми травм или де­фек­та­ми, при­во­дя­щее к ог­ра­ни­че­нию жиз­не­дея­тель­но­сти и вы­зы­ваю­щее не­об­хо­ди­мость его со­ци­аль­ной за­щи­ты. Пра­во­вые ос­но­вы ста­ту­са ин­ва­ли­дов за­кре­п­ле­ны в Фе­де­раль­ном за­ко­не «О со­ци­аль­ной за­щи­те ин­ва­ли­дов в РФ» (1995 год).

При­зна­ние ли­ца ин­ва­ли­дом осу­ще­ст­в­ля­ет­ся тер­ри­то­ри­аль­ным бю­ро государственных уч­ре­ж­де­ний ме­ди­ко-со­ци­аль­ной экс­пер­ти­зы в со­от­вет­ст­вии с Пра­ви­ла­ми при­зна­ния ли­ца ин­ва­ли­дом (2006 год). Ком­плекс­ная оцен­ка со­стоя­ния ор­га­низ­ма гра­ж­да­ни­на про­во­дит­ся на ос­но­ве ана­ли­за его кли­ни­ко-функ­цио­наль­ных, со­ци­аль­но-бы­то­вых, профессионально-тру­до­вых и пси­хо­ло­гических дан­ных с ис­поль­зо­ва­ни­ем клас­си­фи­ка­ций и кри­те­ри­ев, ут­вер­ждае­мых упол­но­мо­чен­ным государственным ор­га­ном. Для при­зна­ния гра­ж­да­ни­на ин­ва­ли­дом не­об­хо­ди­мо на­ли­чие в со­во­куп­но­сти сле­дую­щих ус­ло­вий:

1) на­ру­ше­ние здо­ро­вья со стой­ким рас­строй­ством функ­ций ор­га­низ­ма, обу­слов­лен­ное за­бо­ле­ва­ния­ми, по­след­ст­вия­ми травм или де­фек­та­ми;

2) ог­ра­ни­че­ние жиз­не­дея­тель­но­сти (то есть пол­ная или час­тич­ная ут­ра­та спо­соб­но­сти или воз­мож­но­сти осу­ще­ст­в­лять са­мо­об­слу­жи­ва­ние, са­мо­стоя­тель­но пе­ре­дви­гать­ся, ори­ен­ти­ро­вать­ся, об­щать­ся, кон­тро­ли­ро­вать своё по­ве­де­ние, обу­чать­ся и за­ни­мать­ся тру­до­вой дея­тель­но­стью);

3) не­об­хо­ди­мость в со­ци­аль­ной за­щи­те, вклю­чая реа­би­ли­та­цию. В за­ви­си­мо­сти от сте­пе­ни рас­строй­ства функ­ций ор­га­низ­ма и ог­ра­ни­че­ния жиз­не­дея­тель­но­сти ли­цам, при­знан­ным ин­ва­ли­да­ми, ус­та­нав­ли­ва­ет­ся I, II или III груп­па инвалидности, а ли­цам до 18 лет - ка­те­го­рия «ре­бё­нок-ин­ва­лид». Од­но­вре­мен­но оп­ре­де­ля­ет­ся III, II или I сте­пень ог­ра­ни­че­ния спо­соб­но­сти к тру­до­вой дея­тель­но­сти ли­бо инвалидность ус­та­нав­ли­ва­ет­ся без ог­ра­ни­че­ния спо­соб­но­сти к тру­до­вой дея­тель­но­сти.

Гра­ж­да­ни­ну, при­знан­но­му ин­ва­ли­дом, на­зна­ча­ет­ся пен­сия по ин­ва­лид­но­сти, раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся ин­ди­ви­ду­аль­ная про­грам­ма реа­би­ли­та­ции (смотри Реа­би­ли­та­ция боль­ных и ин­ва­ли­дов), на­прав­лен­ная на уст­ра­не­ние или мак­си­маль­ную ком­пен­са­цию ог­ра­ни­че­ния его жиз­не­дея­тель­но­сти, обес­пе­чи­ва­ет­ся пол­ная реа­ли­за­ция всех прав че­ло­ве­ка и ос­нов­ных сво­бод без ка­кой бы то ни бы­ло дис­кри­ми­на­ции по при­зна­ку ин­ва­лид­но­сти.

Основные фак­то­ры, влияю­щие на по­ка­за­те­ли инвалидности: де­мо­гра­фическая си­туа­ция, уро­вень жиз­ни на­се­ле­ния, за­бо­ле­вае­мость, ор­га­ни­за­ция здра­во­охра­не­ния, ка­че­ст­во ле­чеб­но-про­фи­лак­тической по­мо­щи и другие.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)