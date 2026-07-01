ИНВАЛИДНОСТЬ
ИНВАЛИДНОСТЬ (от лат. invalidus – немощный, слабый) - понятие, характеризующее граждан с ограниченными возможностями.
Не имеет однозначного толкования в разных странах. В наиболее общем виде можно выделить медицинскую и социальную модели инвалидности. Медицинская модель определяет инвалидность как наличие у человека какого-либо дефекта или утрату человеком какой-либо функции организма в результате болезни, увечья или врождённого порока в соответствии с разработанной ВОЗ Международной классификацией дефектов, инвалидности и нетрудоспособности (1980 год). Медицинская модель инвалидности рассматривает инвалидность как ограничение жизнедеятельности, а инвалида - как человека в обществе, имеющего медицинские проблемы (что обусловливает развитие социальной недостаточности и необходимость социальной защиты).
Социальная модель трактует инвалидность как особенность отдельной категории граждан. В соответствии с международной Конвенцией о правах инвалидов (2006 год) инвалидность определяется как «результат взаимодействия, которое происходит между имеющими нарушение здоровья людьми и отношенческими и средовыми барьерами и которое мешает их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими», а инвалид - это «лицо с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями».
В России преобладает медицинский подход. Инвалидность рассматривается как нарушение здоровья человека со стойким расстройством функций организма, приводящее к полной или значительной потере профессиональной трудоспособности или существенным нарушениям в жизни, а инвалид - как лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. Правовые основы статуса инвалидов закреплены в Федеральном законе «О социальной защите инвалидов в РФ» (1995 год).
Признание лица инвалидом осуществляется территориальным бюро государственных учреждений медико-социальной экспертизы в соответствии с Правилами признания лица инвалидом (2006 год). Комплексная оценка состояния организма гражданина проводится на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных с использованием классификаций и критериев, утверждаемых уполномоченным государственным органом. Для признания гражданина инвалидом необходимо наличие в совокупности следующих условий:
1) нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами;
2) ограничение жизнедеятельности (то есть полная или частичная утрата способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать своё поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью);
3) необходимость в социальной защите, включая реабилитацию. В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, устанавливается I, II или III группа инвалидности, а лицам до 18 лет - категория «ребёнок-инвалид». Одновременно определяется III, II или I степень ограничения способности к трудовой деятельности либо инвалидность устанавливается без ограничения способности к трудовой деятельности.
Гражданину, признанному инвалидом, назначается пенсия по инвалидности, разрабатывается индивидуальная программа реабилитации (смотри Реабилитация больных и инвалидов), направленная на устранение или максимальную компенсацию ограничения его жизнедеятельности, обеспечивается полная реализация всех прав человека и основных свобод без какой бы то ни было дискриминации по признаку инвалидности.
Основные факторы, влияющие на показатели инвалидности: демографическая ситуация, уровень жизни населения, заболеваемость, организация здравоохранения, качество лечебно-профилактической помощи и другие.