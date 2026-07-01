ИНТУИЦИЯ

ИНТУИЦИЯ (лат. intuitio – со­зер­ца­ние) - способность непосредственного постижения сути какого-либо явления (си­туа­ции, хо­да со­бы­тий) в его целостности.

В ис­то­рии фи­ло­со­фии и пси­хо­ло­гии пред­став­ле­ны мно­го­об­раз­ные трак­тов­ки интуиции: от ин­стинк­та и про­стей­ших форм до­вер­баль­но­го, на­гляд­но-об­раз­но­го мыш­ле­ния до выс­ших спо­соб­но­стей к сверх­чув­ст­вен­но­му по­зна­нию.

В ис­то­рии фи­ло­со­фии интуиция рас­смат­рива­лась пре­ж­де все­го как спо­соб­ность к не­по­средственному по­зна­нию в от­ли­чие от чув­ст­вен­но­го вос­при­ятия и дис­кур­сив­но­го мыш­ле­ния - в этом смыс­ле в ари­сто­те­лев­ско-не­оп­ла­то­нические тра­ди­ции как выс­шая, ду­хов­ная спо­соб­ность ду­ши. Со­глас­но Пла­то­ну, долж­ным об­ра­зом под­го­тов­лен­ный ум спо­со­бен к не­по­средственному со­зер­ца­нию идей - про­об­ра­зов всех чув­ст­вен­ных ве­щей. По Ари­сто­те­лю , ис­ход­ные по­ня­тия, «на­ча­ла» вся­кой нау­ки, ле­жа­щие в ос­но­ве до­ка­зы­вае­мых ею по­ложе­ний, по­сти­га­ют­ся ин­туи­тив­но. «интуиция» как фи­лософский тер­мин, впер­вые встре­чаю­щий­ся у Бо­эция (лат. intui­tus - пе­ре­вод греч. ἐπιβολή , обо­зна­чав­ше­го у Эпи­ку­ра мгно­вен­ное схва­ты­ва­ние по­зна­вае­мо­го пред­ме­та), по­лу­чил рас­про­стра­не­ние в XIII веке по­сле пе­ре­во­да Виль­е­мом из Мёр­бе­ке со­чи­не­ний Про­кла. Спо­соб­ность ра­зу­ма со­зер­цать сверх­чув­ст­вен­ные сущ­но­сти, рас­смат­ри­вав­шая­ся в уче­ни­ях Фи­ло­на Алек­сан­д­рий­ско­го, Пло­ти­на, Ав­гу­сти­на, Дио­ни­сия Аре­о­па­ги­та и др., по­лу­чи­ла впо­след­ст­вии название «ин­тел­лек­ту­аль­ная ин­туи­ция» (intellectualis in­tui­tio), ко­то­рую Ни­ко­лай Ку­зан­ский в ка­че­ст­ве «со­зер­ца­тель­но­го ви­де­ния Бо­га» (visio intuitiva) свя­зы­вал с дос­ти­же­ни­ем «выс­шей пол­но­ты со­вер­шен­ст­ва» - обо́жением ( Николай Ку­зан­ский . Соч. М., 1979. Т. 1. С. 304). В различных мис­тических тра­ди­ци­ях интуиция ле­жит в ос­но­ве бо­го­по­зна­ния (иси­хазм, су­физм и др.), по­сти­же­ния ис­тин­ной ре­аль­но­сти (например, прадж­ня в буд­диз­ме).

Но­вую трак­тов­ку ин­тел­лек­ту­аль­ная интуиция по­лу­чи­ла в уче­нии Р. Де­кар­та , счи­тав­ше­го «ес­те­ст­вен­ный свет ра­зу­ма» ис­точ­ни­ком «яс­ной» и «от­чёт­ли­вой» дос­то­вер­но­сти как собственного су­ще­ст­во­ва­ния, так и на­чаль­ных ос­но­во­по­ло­же­ний различых на­ук (например, ак­си­ом ма­те­ма­ти­ки). По срав­не­нию с по­зна­ни­ем, ос­но­ван­ным на во­об­ра­же­нии и рас­суд­ке, Б. Спи­но­за счи­тал выс­шим тре­тий вид по­зна­ния - «ин­туи­тив­ное зна­ние» (sciencia intuiti­va), по­сти­гаю­щее сущ­ность еди­нич­ных ве­щей. Дж. Локк ог­ра­ни­чи­вал воз­мож­но­сти интуиции кон­ста­та­ци­ей свя­зей и от­но­ше­ний ме­ж­ду идея­ми (лю­бы­ми со­дер­жа­ния­ми соз­на­ния). И. Кант от­ри­цал на­ли­чие ин­тел­лек­ту­аль­ной интуиции у че­ло­ве­ка, счи­тая «ин­тел­лек­ту­аль­ное со­зер­ца­ние» воз­мож­ным толь­ко для Бо­же­ст­вен­но­го ин­тел­лек­та, ко­то­рый в ак­те та­ко­го со­зер­ца­ния умо­по­сти­гае­мых сущ­но­стей од­но­вре­мен­но и тво­рил бы эти сущ­но­сти. У И.Г. Фих­те и ран­не­го Ф.В. Шел­лин­га «ин­тел­лек­ту­аль­ное со­зер­ца­ние» по­ни­ма­лось как акт са­мо­соз­на­ния Я, в ко­то­ром со­зер­цаю­щий и по­ро­ж­дае­мое им со­зер­цае­мое сов­па­да­ют. В про­ти­во­стоя­нии но­во­ев­ро­пей­ско­му ра­цио­на­лиз­му, и в ча­ст­но­сти скеп­ти­циз­му Д. Юма, в XVIII - начале XIX веков скла­ды­ва­лись та­кие кон­цеп­ции не­по­сред­ст­вен­но­го, ин­туи­тив­но­го зна­ния, как фи­ло­со­фия «здра­во­го смыс­ла» шот­ланд­ской шко­лы, «фи­ло­со­фия чув­ст­ва и ве­ры» И.Г. Га­ма­на и Ф.Г. Яко­би, и др.

По­ня­тие интуиция иг­ра­ет важ­ную роль в фи­ло­со­фии А. Шо­пен­гау­эра и Ф. Ниц­ше , в он­то­ло­гии В. Джо­бер­ти (интуиция как спо­соб по­сти­же­ния аб­со­лют­но­го бы­тия), в «фи­ло­со­фии бес­соз­на­тель­но­го» Э. фон Гарт­ма­на, в кон­цеп­ции по­ни­ма­ния В. Диль­тея и И. Г. Дрой­зе­на. Оно ста­но­вит­ся цен­траль­ным в различных ва­ри­ан­тах ин­туи­ти­виз­ма конца XIX - начала XX веков, в том числе в эти­ке и ак­сио­ло­гии (британские фи­ло­со­фы Г. Сид­жвик и Дж.Э. Мур, ин­туи­тив­но по­сти­гае­мое «эмо­цио­наль­ное ап­рио­ри» М. Ше­ле­ра и др.). Так, А. Берг­сон про­ти­во­пос­та­вил ин­тел­лек­ту, имею­ще­му де­ло с не­жи­вой ма­те­ри­ей, интуиции (род «ин­теллек­ту­аль­но­го вчув­ст­во­ва­ния, или сим­па­тии») как един­ст­вен­но аде­к­ват­ный спо­соб по­сти­же­ния по­то­ка жиз­ни в его вре­мен­н ́ой не­пре­рыв­но­сти и це­ло­ст­но­сти. Н.О. Лос­ский , вы­де­ляя различные ви­ды интуиции («Чув­ст­вен­ная, ин­тел­лек­ту­аль­ная и мис­ти­че­ская ин­туи­ция», 1938 год), ис­тол­ко­вы­вал её в ду­хе фи­лософского реа­лиз­ма: бла­го­да­ря интуиции в соз­на­нии «при­сут­ст­ву­ет не ко­пия, не сим­вол, не яв­ле­ние по­зна­вае­мой ве­щи, а са­ма эта вещь в под­лин­ни­ке» (Лос­ский Н.О. Обос­но­ва­ние ин­туи­ти­виз­ма. СПб., 1906. С. 67). Интуиция как жи­вое зна­ние-пе­ре­жи­ва­ние ле­жит в ос­но­ве он­то­ло­гической гно­сео­ло­гии С.Л. Фран­ка. В фе­но­ме­но­ло­гии Э. Гус­сер­ля с по­мо­щью интуиции схва­ты­ва­ют­ся сущ­но­ст­ные чер­ты еди­нич­но­го пред­ме­та («идеи­рую­щая» аб­ст­рак­ция как «ус­мот­ре­ние чис­той сущ­но­сти»). В ма­те­ма­ти­ке и ло­ги­ке по­ня­тие интуиция ста­ло ос­но­вой осо­бо­го на­прав­ле­ния - ин­туи­цио­низ­ма, при­знаю­ще­го главным кри­те­ри­ем пра­во­мер­но­сти ме­то­дов и ре­зуль­та­тов этих на­ук их на­гляд­но-со­дер­жательную убе­ди­тель­ность и яс­ность (голландские ма­те­ма­ти­ки Л. Э. Я. Брау­эр, А. Гей­тинг и др.). В эс­те­ти­ке Б. Кро­че интуиция в ка­че­ст­ве важ­ней­ше­го ас­пек­та творческой ак­тив­но­сти че­ло­ве­ка пред­ста­ёт как пре­ро­га­ти­ва искусства - ин­туи­тив­но­го по­зна­ния ин­ди­ви­ду­аль­но­го, вы­ра­жае­мо­го в об­раз­ах, в от­ли­чие от ло­гического по­зна­ния все­об­ще­го, фик­си­руе­мо­го в по­ня­ти­ях.

В пси­хо­ло­гии интуиция рас­смат­ри­ва­ет­ся как осо­бый тип мыш­ле­ния, ре­зуль­тат ко­то­ро­го воз­ни­ка­ет без осоз­на­ния про­цес­са его по­лу­че­ния. Так, со­глас­но Г. Гельм­голь­цу, интуиция пред­став­ля­ет со­бой бы­ст­рые бес­соз­на­тель­ные умо­зак­лю­че­ния на ос­но­ве обы­ден­но­го опы­та. В от­ли­чие от ас­со­циа­тив­ной пси­хо­ло­гии XIX - начала XX веков, счи­тав­шей, что пси­хические фе­но­ме­ны скла­ды­ва­ют­ся из сен­сор­ных эле­мен­тов пу­тём по­доб­ных умо­зак­лю­че­ний, геш­тальт­пси­хо­ло­гия на­стаи­ва­ла на из­на­чаль­ной це­ло­ст­но­сти и не­раз­ло­жи­мо­сти пси­хических фе­но­ме­нов и на при­су­щей им пря­мой «са­мо­дан­но­сти» соз­на­нию. Цен­траль­ным мо­мен­том не толь­ко чувственного опы­та, но так­же и творческого мыш­ле­ния вы­сту­пал при этом ин­сайт - ин­туи­тив­ный ска­чок в по­зна­нии, ве­ду­щий к мгно­вен­ной «вспыш­ке» но­во­го це­ло­ст­но­го по­ни­ма­ния про­блем­ной си­туа­ции. В кон­цеп­ции Ж. Пиа­же интуиция пред­ста­ёт как осо­бая фор­ма об­раз­но­го пред­мет­но­го мыш­ле­ния, ха­рак­тер­ная для до­ло­гической ста­дии раз­ви­тия ин­тел­лек­та. К.Г. Юнг трак­то­вал интуицию как осо­бую пси­хическую функ­цию (на­ря­ду с ощу­ще­ни­ем, мыш­ле­ни­ем и чув­ст­ва­ми), ко­то­рая мо­жет су­ще­ст­во­вать как в ин­тро­вер­ти­ро­ван­ной фор­ме, обес­пе­чи­вая кон­такт с ар­хе­ти­па­ми и ра­бо­той бес­соз­на­тель­но­го, так и в экс­т­ра­вер­ти­ро­ван­ной фор­ме (см. Ин­тро­вер­сия и экс­т­ра­вер­сия), по­зво­ляя схва­ты­вать суть внеш­них со­бы­тий и пре­ду­га­ды­вать их по­след­ст­вия.

Ме­ха­низ­мы интуиции свя­за­ны с взаи­мо­дей­ст­ви­ем чувств, ра­зу­ма и опы­та, объ­е­ди­не­ни­ем ин­фор­ма­тив­ных при­зна­ков раз­ных мо­даль­но­стей в ком­плекс­ные ори­ен­ти­ры, на­прав­ляю­щие по­иск ре­ше­ния про­бле­мы. Со­глас­но Р.У. Спер­ри, интуиция как не­вер­баль­ная функ­ция це­ло­ст­но­го «схва­ты­ва­ния» си­туа­ции свя­за­на с ра­бо­той пра­во­го по­лу­ша­рия го­лов­но­го моз­га. Для ин­туи­тив­но­го по­зна­ния ха­рак­тер­ны вне­зап­ность и не­пред­ска­зуе­мость «оза­ре­ний», чув­ст­во не­со­мнен­ной дос­то­вер­но­сти ре­зуль­та­тов и труд­ность их вер­ба­ли­за­ции, эмо­цио­наль­ная во­вле­чён­ность че­ло­ве­ка, за­ви­си­мость от уни­каль­ных си­туа­тив­ных и лич­но­ст­ных фак­то­ров. Интуиция важ­на как в по­все­днев­ной жиз­ни, в ча­ст­но­сти в про­цес­се об­ще­ния ме­ж­ду людь­ми (эм­па­тия как спо­соб­ность по­чув­ст­во­вать пе­ре­жи­ва­ния дру­го­го че­ло­ве­ка), так и во мно­гих ви­дах профессиональной дея­тель­но­сти (у вра­чей, сле­до­ва­те­лей, ин­же­не­ров, пси­хо­ло­гов и пси­хо­те­ра­пев­тов и т. д.), в ху­дожественном твор­че­ст­ве. Зна­чительное ме­сто интуиции от­во­дит­ся и в на­учном по­зна­нии, пре­ж­де все­го в тех об­лас­тях, где за­труд­не­но ис­поль­зо­ва­ние аде­к­ват­ных на­гляд­ных пред­став­ле­ний. В то же вре­мя в нау­ке все­гда ста­ви­лась под со­мне­ние ис­тин­ность зна­ний, по­лу­чен­ных чис­то ин­туи­тив­ным пу­тём, и ут­вер­жда­лась не­об­хо­ди­мость их ра­цио­наль­ной и опыт­ной про­вер­ки.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)