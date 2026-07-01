ИНТУИЦИЯ
ИНТУИЦИЯ (лат. intuitio – созерцание) - способность непосредственного постижения сути какого-либо явления (ситуации, хода событий) в его целостности.
В истории философии и психологии представлены многообразные трактовки интуиции: от инстинкта и простейших форм довербального, наглядно-образного мышления до высших способностей к сверхчувственному познанию.
В истории философии интуиция рассматривалась прежде всего как способность к непосредственному познанию в отличие от чувственного восприятия и дискурсивного мышления - в этом смысле в аристотелевско-неоплатонические традиции как высшая, духовная способность души. Согласно Платону, должным образом подготовленный ум способен к непосредственному созерцанию идей - прообразов всех чувственных вещей. По Аристотелю, исходные понятия, «начала» всякой науки, лежащие в основе доказываемых ею положений, постигаются интуитивно. «интуиция» как философский термин, впервые встречающийся у Боэция (лат. intuitus - перевод греч. ἐπιβολή , обозначавшего у Эпикура мгновенное схватывание познаваемого предмета), получил распространение в XIII веке после перевода Вильемом из Мёрбеке сочинений Прокла. Способность разума созерцать сверхчувственные сущности, рассматривавшаяся в учениях Филона Александрийского, Плотина, Августина, Дионисия Ареопагита и др., получила впоследствии название «интеллектуальная интуиция» (intellectualis intuitio), которую Николай Кузанский в качестве «созерцательного видения Бога» (visio intuitiva) связывал с достижением «высшей полноты совершенства» - обо́жением (Николай Кузанский. Соч. М., 1979. Т. 1. С. 304). В различных мистических традициях интуиция лежит в основе богопознания (исихазм, суфизм и др.), постижения истинной реальности (например, праджня в буддизме).
Новую трактовку интеллектуальная интуиция получила в учении Р. Декарта, считавшего «естественный свет разума» источником «ясной» и «отчётливой» достоверности как собственного существования, так и начальных основоположений различых наук (например, аксиом математики). По сравнению с познанием, основанным на воображении и рассудке, Б. Спиноза считал высшим третий вид познания - «интуитивное знание» (sciencia intuitiva), постигающее сущность единичных вещей. Дж. Локк ограничивал возможности интуиции констатацией связей и отношений между идеями (любыми содержаниями сознания). И. Кант отрицал наличие интеллектуальной интуиции у человека, считая «интеллектуальное созерцание» возможным только для Божественного интеллекта, который в акте такого созерцания умопостигаемых сущностей одновременно и творил бы эти сущности. У И.Г. Фихте и раннего Ф.В. Шеллинга «интеллектуальное созерцание» понималось как акт самосознания Я, в котором созерцающий и порождаемое им созерцаемое совпадают. В противостоянии новоевропейскому рационализму, и в частности скептицизму Д. Юма, в XVIII - начале XIX веков складывались такие концепции непосредственного, интуитивного знания, как философия «здравого смысла» шотландской школы, «философия чувства и веры» И.Г. Гамана и Ф.Г. Якоби, и др.
Понятие интуиция играет важную роль в философии А. Шопенгауэра и Ф. Ницше, в онтологии В. Джоберти (интуиция как способ постижения абсолютного бытия), в «философии бессознательного» Э. фон Гартмана, в концепции понимания В. Дильтея и И. Г. Дройзена. Оно становится центральным в различных вариантах интуитивизма конца XIX - начала XX веков, в том числе в этике и аксиологии (британские философы Г. Сиджвик и Дж.Э. Мур, интуитивно постигаемое «эмоциональное априори» М. Шелера и др.). Так, А. Бергсон противопоставил интеллекту, имеющему дело с неживой материей, интуиции (род «интеллектуального вчувствования, или симпатии») как единственно адекватный способ постижения потока жизни в его временн ́ой непрерывности и целостности. Н.О. Лосский, выделяя различные виды интуиции («Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция», 1938 год), истолковывал её в духе философского реализма: благодаря интуиции в сознании «присутствует не копия, не символ, не явление познаваемой вещи, а сама эта вещь в подлиннике» (Лосский Н.О. Обоснование интуитивизма. СПб., 1906. С. 67). Интуиция как живое знание-переживание лежит в основе онтологической гносеологии С.Л. Франка. В феноменологии Э. Гуссерля с помощью интуиции схватываются сущностные черты единичного предмета («идеирующая» абстракция как «усмотрение чистой сущности»). В математике и логике понятие интуиция стало основой особого направления - интуиционизма, признающего главным критерием правомерности методов и результатов этих наук их наглядно-содержательную убедительность и ясность (голландские математики Л. Э. Я. Брауэр, А. Гейтинг и др.). В эстетике Б. Кроче интуиция в качестве важнейшего аспекта творческой активности человека предстаёт как прерогатива искусства - интуитивного познания индивидуального, выражаемого в образах, в отличие от логического познания всеобщего, фиксируемого в понятиях.
В психологии интуиция рассматривается как особый тип мышления, результат которого возникает без осознания процесса его получения. Так, согласно Г. Гельмгольцу, интуиция представляет собой быстрые бессознательные умозаключения на основе обыденного опыта. В отличие от ассоциативной психологии XIX - начала XX веков, считавшей, что психические феномены складываются из сенсорных элементов путём подобных умозаключений, гештальтпсихология настаивала на изначальной целостности и неразложимости психических феноменов и на присущей им прямой «самоданности» сознанию. Центральным моментом не только чувственного опыта, но также и творческого мышления выступал при этом инсайт - интуитивный скачок в познании, ведущий к мгновенной «вспышке» нового целостного понимания проблемной ситуации. В концепции Ж. Пиаже интуиция предстаёт как особая форма образного предметного мышления, характерная для дологической стадии развития интеллекта. К.Г. Юнг трактовал интуицию как особую психическую функцию (наряду с ощущением, мышлением и чувствами), которая может существовать как в интровертированной форме, обеспечивая контакт с архетипами и работой бессознательного, так и в экстравертированной форме (см. Интроверсия и экстраверсия), позволяя схватывать суть внешних событий и предугадывать их последствия.
Механизмы интуиции связаны с взаимодействием чувств, разума и опыта, объединением информативных признаков разных модальностей в комплексные ориентиры, направляющие поиск решения проблемы. Согласно Р.У. Сперри, интуиция как невербальная функция целостного «схватывания» ситуации связана с работой правого полушария головного мозга. Для интуитивного познания характерны внезапность и непредсказуемость «озарений», чувство несомненной достоверности результатов и трудность их вербализации, эмоциональная вовлечённость человека, зависимость от уникальных ситуативных и личностных факторов. Интуиция важна как в повседневной жизни, в частности в процессе общения между людьми (эмпатия как способность почувствовать переживания другого человека), так и во многих видах профессиональной деятельности (у врачей, следователей, инженеров, психологов и психотерапевтов и т. д.), в художественном творчестве. Значительное место интуиции отводится и в научном познании, прежде всего в тех областях, где затруднено использование адекватных наглядных представлений. В то же время в науке всегда ставилась под сомнение истинность знаний, полученных чисто интуитивным путём, и утверждалась необходимость их рациональной и опытной проверки.