ИНТОНАЦИОННЫЕ ФОРМУЛЫ

ИНТОНАЦИОННЫЕ ФОРМУЛЫ - В одноголосном (монодийном) христианском богослужебном пении - мелодические фразы, предназначенные для настройки хора на исполнение гласовых песнопений.

В византийской традиции

в самых ранних сохранившихся литургических рукописях, написанных на листах папируса без музыкальные нотации, автентические гласы песнопений (см. Автентический лад) часто указывались с помощью греческих букв, обозначающих числительные от 1 до 4 - α´, β´, γ´, δ´, а плагальные гласы (см. Плагальный лад) - теми же буквами с предшествующими им греческими буквами π и надписанной над ней λ (сокращение от слова πλάγιος). Подобное обозначение присутствует, например, в одном из древнейших свидетельств о системе осмогласия - папирусном кодексе Vindob. G. 19. 934, VI или VII в. (см.: Troelsgård C. A New Source for the Early Octoechos?: Pap. Vindob. G. 19. 934 and its Musical Implications // Byzantine Musical Culture: 1st Intern. Conf. of the American Soc. of Byzant. Music and Hymnology, Greece, 2007: Proc. Pittsburg, 2009. Р. 668-679). Сигнатуры (мартирии) гласов представляют собой стилизованные формы этих букв. Иногда обозначению гласа предшествует слово ἦχος, часто сокращенное до букв η и надписанной над ней χ.

Такой способ обозначения гласов присутствует и в самых ранних певческих рукописях с так называемой ранневизантийской нотацией (см. статью Византийская нотация). Однако 3-й плагальный глас систематически называется βαρύς (тяжелый). В рукописях с развитой куаленской нотацией XI-XII веков основные сигнатуры часто снабжались некоторыми дополнительными невмами, которые, возможно, указывали на «низкую» интонацию, например на звуке «d» (высота всех указываемых ступеней условная) в 1-м автентическом гласе (πρότος), или на «высокую» интонацию, например на звуке «a» в этом же гласе.

В средневизантийский период к буквам, обозначающим гласы, стали добавлять несколько знаков нотации, и этот комплекс знаков составляет основную гласовую сигнатуру песнопения. Основные сигнатуры являются графической фиксацией небольших традиционных интонационных формул, или ихим (ἠχήματα) (см.: Strunk. 1942; Idem. 1945; Raasted. 1966), которые пропевались, как правило, доместиком, то есть руководителем хора. Ихимы, обозначаемые основными сигнатурами, выполняли комплексную функцию: напоминали некоторые ладово-мелодические особенности данного гласа, главным образом устанавливая позицию полутона в ладово-звукорядной структуре гласа, и определяли высотное положение начального тона (Raasted. 1966. P. 9, 66).

Стандартную ихиму, или интонационные формулы, имел каждый из 8 гласов. Интонационные формулы снабжены слогами неизвестного происхождения, очевидно не несущими какой-либо смысловой нагрузки, напр. νε, να, νες, α-γι-α и т. п.

В качестве 1-й невмы каждой ихимы неизменно используется знак повторения звука - исон. Ихима состояла из неизменяемой части, к которой могли добавляться различные окончания, возможно называвшиеся апихимами (ἀπηχήματα). Большинство интонационных формул имело «низкий» и «высокий» варианты - для нижней и верхней частей звукоряда. На основе данных византийских теоретических трактатов и использования основных сигнатур в певческих рукописях было установлено, что начальные звуки 8 стандартных интонационных формул могут быть вписаны в последовательность звуков диатонического октавного звукоряда - от «d» до «d1» (см. прим. 1).

Общеупотребительными являются также 2 дополнительные ихимы: νενανω на звуке «a» и νανα на звуке «c1». Они могут стоять отдельно, но обычно записывались в комбинации с ихимой 2-го плагального и 4-го плагального гласов соответственно (см. примечание 2).

Иногда в певчих рукописях встречаются более пространные интонационные формыулы, которые представляют собой небольшие музыкальные введения в песнопения. Для того чтобы переход между интонационными формами и началом соответствующей мелодии был плавным, неизменяемая часть формулы могла сопровождаться изменяемой каденцией, т. н. апихимой (Strunk. 1945).

В более пространных текстах гласовые сигнатуры могли появляться между отдельными фразами песнопения. Количество и распределение таких срединных сигнатур могут отличаться в разных рукописях, но, как правило, они появляются между главными структурными единицами песнопения.

Срединные сигнатуры или пропеваемые срединные интонационные формулы могут относиться к предшествующей мелодической фразе («ретроспективные»), к последующей («предваряющие», как и основная сигнатура) или к обеим одновременно. «Подтверждающая» невма, выписанная красными чернилами, определяет интервальное расстояние между последним звуком интонационной формулы, обозначенной срединной сигнатурой, и начальным звуком следующей фразы.

Срединные сигнатуры ставились прежде всего для прояснения особенностей модальности в мелодической структуре соседствующих фраз, а не для того, чтобы указать определенную высоту. Это означает, что кажущиеся «неверными» срединные сигнатуры часто указывают на транспозицию или модуляцию в песнопении. С XIV века модуляция в рукописях иногда указывалась надписью из 2 срединных сигнатур одновременно, одна из которых обозначала «теоретическую» высоту, а другая представляла тональное «ощущение» модуляции. 1-ю из этих сигнатур называли «по позиции» (ἀπὸ παραλλαγῆς), 2-ю - «по мелодии» (ἀπὸ μέλους). Cписок интонационных формул и примеры к ним из песнопений помещались, как правило, в Пападики и других теоретических руководствах в разделе под заголовком «Начало ихим согласно гласам» (᾿Αρχὴ τῶν κατ᾿ ἤχων ἠχημάτων). Наиболее ранний пример объяснения информационной формулы содержится в музыкально-теоретическом трактате 2-й половины XII века «Агиополит».

В современной греческой традиции в качестве названия интонационных формул используется преимущественно термин «апихима»; примеры апихим гласа, различных в зависимости от стиля песнопения, приведены почти во всех современных учебных руководствах. В нотации Нового метода (1-я треть XIX века) графическая запись мартирий гласов подверглась существенным изменениям. Так же как и мартирии средневизантийской нотации, они состоят из буквенного обозначения основного тона гласа, для плагальных разновидностей дополненного литерами πλ, однако, как правило, снабжены одним из слогов, обозначающих ступень звукоряда, имеют знаки нотации только при смене основного тона гласа и в некоторых случаях дополнены знаками фтор.

Исторические источники:

The Hagiopolites: A Byzantine Treatise on Musical Theory / Prelim. ed. by J. Raasted. Copenhague, 1983. (CIMAGL; 45).

В латинской традиции

Интонационные формулы были заимствованы из византийской певчей практики. Их появление на Западе относится к эпохе Каролингов (2-я половина VIII - X века) и непосредственно связано с введением григорианского пения как основы богослужения на всей территории Каролингского государства. В отличие от других древних латинских певчих традиций григорианское пение было организовано по принципу осмогласия и основывалось на 8 модусах, или тонах. Интонационные формулы включались как в трактаты средневековых теоретиков (Аврелиана из Реоме (Реома), Регинона Прюмского и др.), так и в тонарии - каталоги песнопений, распределенных по принципу модальной принадлежности. Латинские интонационные формулы носили названия «melodiae» (Хукбальд из Сент-Амана), «formulae» (Регинон Прюмский), «regulae» (Аврелиан из Реома), «moduli» (анонимный трактат «Musica enchiriadis», см. в ст. Анонимы), «tropi» (анонимный трактат «Alia musica») и др.

Существует 3 группы латинских интонационных формул. Наиболее ранней из них считаются мелодии на тексты, состоящие из слогов, не несущих смысловой нагрузки (noenoeane, noeais и др.). Как сообщает Аврелиан из Реома, 4 из них - ananno, noeane, nonannoeane и noeane - были введены в период правления императора Карла Великого (см.: Aureliani Reomensis Musica disciplina / Ed. L. Gushee. [R.,] 1975. P. 82. (CSM; 21)). В раннеcредневековых источниках обнаружено 64 слоговые комбинации этого типа (Bailey. 1974. P. 18-19). Их тексты восходят к византийским прототипам - ихимам. Аврелиан цитирует беседу с греческим певчим, сообщившим, что слоги ихим не могут быть переведены на латынь, однако способны выразить ликование (nihil interpretari, sed esse apud eos laetantis adverbia - Aureliani Reomensis Musica disciplina. P. 84). Регинон подчеркивает, что эти интонационные формулы выполняют особую роль, позволяя «слуху и разуму распознать достойное восхищения разнообразие модусов» (per eorum diversos et dissimiles sonos tonorum admiranda varietas aure simul et mente posset comprehendi - Gerbert. Scriptores. Vol. 1. P. 247).

Второй, хронологически более поздней группой интонационных формул принято считать мелодии на латинские тексты библейского происхождения, прямо или косвенно указывающие на номер модуса. Так, например, текст для 1-го модуса «Primum querite Regnum Dei» (Ищите прежде Царства Божия; ср.: Мф 6. 33) включает слово, однокоренное со словом primus (первый). В тексте 7-го модуса упоминается число «семь»: «Septem sunt spiritus ante thronum Dei» (Семь суть духов перед престолом Божиим; ср.: Откр 4. 5) и т. д.

Третья группа интонационных формул - мелодические формулы без текста, предварявшие григорианские песнопения. Они могли также использоваться как мелизматические вставки в распевы праздничной литургии и выполняли ту же роль, что и мелодические невмы или так называемые мелоформные тропы. Интонационные формулы без текста встречаются в более поздних источниках, чем латинские ихимы и формулы с латинским текстом. В некоторых тонариях все 3 вида формул приводятся параллельно (см. примечение 1). После XII века интонационные формулы исчезают из обихода.

С интонационными формулами сопоставимы мелодии на тексты, описывающие свойства модусов и применяющиеся при обучении псалмодии («Primus Tonus sic incipitur, sic flectitur, et sic mediatur, atque sic finitur» - «Первый тон вот так начинается, вот так оборачивается, вот так достигает середины и вот так заканчивается» и т. д.). Oбразцы псалмодических формул известны по тонариям высокого и позднего средневековья, однако подобная педагогическая практика сохранилась и в настоящее время (см. прим. 2).

Иллюстрации:

Пример 1. Византийские интонационные формулы.

Пример 2. Дополнительные визант. интонацион-ные формулы.

Интонационные формулы 1-го и 2-го модусов: а) лат. схимы; б) формулы без текста; в) формулы с лат. текстом. Из рукописи нач. XI в. (Paris. Bibl. Nat. Lat. 1121. Fol. 201v). Аббатство св. Марциола (Лимонж, Франция).

Псалмодическая формула 1-го модуса (Liber usualis missae et officii. R., 1923. P. 107).

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