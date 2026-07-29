ИНТИНСКИЙ МУЗЕЙ

Интинский краеведческий музей был создан в 1969 году.

В 1971 году он становится филиалом Коми республиканского историко-краеведческого музея, а в 1992 году официально получает статус самостоятельного учреждения. Инициатором и первым директором музея была историк- краевед Л.Н.Малофеевская.

В настоящее время музей состоит из: - экспозиционного и фондового комплексов, - Историко- этнографического музея село Петрунь, - Историко-мемориального комплекса поселок Абезь. Фондовый комплекс включает в себя несколько хранилищ, в том числе спецхран, карантинное помещение, запасник-накопитель, научный архив, библиотеку с читальным залом, лекционный зал и реставрационную мастерскую.

Наиболее редкими экспонатами археологической коллекции являются находки, датируемые I-III вв. н.э.: бронзовые подвески, зеркало и перстни, найденные во время экспедиций 2001 и 2003 годов близ озера Пожем-ты.

Больший интерес у посетителей вызывает палеонтологическая коллекция представленная материалами по палеофауне и палеофлоре верхнепалеозойской эры, частично нижнепалеозойской, мезозойской и кайнозойской. Крупнейшая коллекция из фондов Интинского краеведческого музея характеризует историю развития района. Внимание привлекают, прежде всего, персональные архивы: философа Л.Карсавина, искусствоведа Н.Пунина , сценаристов В.Фрида и Ю.Дунского, ученого-металловеда Фещенко-Чопивского и других известных личностей. Ценнейшие исторические собрания старых видов города представлены авторскими коллекциями фотографов Поротикова, Блудау, Иванова. Музей также располагает коллекцией изделий из кости, меха, замши и кожи, как старинных, так и современных, характеризующих национальные промыслы, а также коллекцией предметов профессиональной шахтерской деятельности. Наибольший интерес в коллекции изобразительного искусства, состоящей из работ профессиональных и самодеятельных художников, представляют: живопись Энгельса Козлова, акварели и графика Виталия Трофимова и работы художников-заключенных ГУЛАГа . Интинский краеведческий музей имеет 7 экспозиционных залов, замкнутых в единое кольцо. В них представлены экспонаты, рассказывающие о природно-климатических особенностях района, времени и способах заселения его территории, культуре и основных занятиях местного населения с древних времен и до наших дней, о социально-политических преобразованиях в крае, его трагической истории, связанной с периодом репрессий. Одна из экспозиций музея - «Город и судьбы» - представляет историю города через судьбы отдельных, значимых для города личностей. Особое место в музейной экспозиции занимает рассказ о промышленном освоении Интинского угольного месторождения. Это своего рода музей в музее. Он так и называется «Музей угля». Музей угля» был открыт в 2001 году и посвящен 60-летию образования компании «Интауголь». В нем представлены документы, фотографии, макеты шахтных служб и механизмов, инструменты, спецодежда и оборудование - все, что помогает воссоздать процесс разведки угольных запасов нашего района, строительства и эксплуатации интинских шахт. Специально для музея были построены разные виды креплений шахтных выработок в натуральную величину. «Музей угля» - единственный в нашей республике, информация о нем включена в 5-й том Уральской горной энциклопедии «Уголь и торф Урала» (Екатеренбург, 2007).

Иллюстрации:

Интинский краеведческий музей.