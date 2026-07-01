ИНТЕРВАЛ
ИНТЕРВА́Л (от лат. intervallum – промежуток) - в музыке, соотношение 2 музыкальных звуков по их высоте (смотри статью Высота звука).
Характеризуется числом охватываемых им ступеней звукоряда и качественной определённостью, зависящей от числа целых тонов и полутонов, разделяющих звуки. В обозначениях интервала указывается как количественная (ступеневая) величина (лат. порядковые числительные или цифры), так и качественная (определения «чистый», «малый», «большой», «уменьшённый», «увеличенный», «дважды уменьшённый», «дважды увеличенный»). Интервал в пределах октавы называются простыми, более широкие - составными. Простыми интервалами являются:
малая секунда (м. 2) - 1/2 тона
чистая прима (ч. 1) - 0 тонов
большая секунда (б. 2) - 1 тон
малая терция (м. 3) - 11/2 тона
большая терция (б. 3) - 2 тона
чистая кварта (ч. 4) - 21/2 тона
увеличенная кварта (ув.4) - 3 тона
уменьшённая квинта (ум. 5) - 3 тона
чистая квинта (ч. 5) - 31/2 тона
малая секста (м. 6) - 4 тона
большая секста (б. 6) - 41/2 тона
малая септима (м. 7) - 5 тонов
большая септима (б. 7) - 51/2 тонов
чистая октава (ч. 8) - 6 тонов
Составные интервалы: нона (малая и большая), децима (малая и большая), ундецима (чистая и увеличенная), дуодецима (уменьшённая и чистая), терцдецима (малая и большая), квартдецима (малая и большая), квинтдецима (чистая). Величина исходных измерительных единиц - тонов и полутонов - определяется строем музыкальным. Интервалы, совпадающие по числу охватываемых ступеней, могут быть различными по числу тонов и полутонов, например м. 2 и б. 2. В темперированном строе одинаково звучащие интервалы могут содержать разное число ступеней (см. Энгармонизм). Таковы, например, ув. 4 и ум. 5, содержащие по три тона и объединяемые термином «тритон».
Сочетание 2 звуков в одновременности называется гармоническим интервалом, в последовательности - мелодическим. Гармонический интервал обладают особенно яркой для слуха окраской (фонизмом). По качеству звучания они делятся на консонирующие и диссонирующие (см. Консонанс и диссонанс). Нижний звук называется основанием интервала, верхний - вершиной. С помощью октавной перестановки одного или обоих звуков интервал можно получить обращение интервала. В связи с родами интервальных систем интервал подразделяются на диатонические (см. Диатоника) и хроматические (см. Хроматизм). Интервалы меньше полутона использовались в древнегреческой музыке, встречаются во многих традиционных музыкальных культурах мира, в ряде музыкальных направлений XX-XXI веков (см. Микрохроматика, Сонорика, Четвертитоновая система).
Иллюстрации:
Составные (диатонические) интервалыот звука до.
Простые дважды уменьшённые интервалы от звука до-диез.
Простые дважды увеличенные интервалы от звука до-бемоль.
Простые уменьшённые и увеличенные интервалы от звука до.
Простые основные (диатонические) интервалы от звука до.