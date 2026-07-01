ИНТЕРВАЛ

ИНТЕРВА́Л (от лат. intervallum – про­ме­жу­ток) - в му­зы­ке , со­от­но­ше­ние 2 музыкальных зву­ков по их вы­со­те (смотри статью Вы­со­та зву­ка).

Ха­рак­те­ри­зу­ет­ся чис­лом ох­ва­ты­вае­мых им сту­пе­ней зву­ко­ря­да и ка­че­ст­вен­ной оп­ре­делён­но­стью, за­ви­ся­щей от чис­ла це­лых то­нов и по­лу­то­нов, раз­де­ляю­щих зву­ки. В обо­зна­че­ни­ях интервала ука­зы­ва­ет­ся как ко­ли­че­ст­вен­ная (сту­пе­не­вая) ве­ли­чи­на (лат. по­ряд­ко­вые чис­ли­тель­ные или циф­ры), так и ка­че­ст­вен­ная (оп­ре­де­ления «чис­тый», «ма­лый», «боль­шой», «умень­шён­ный», «уве­ли­чен­ный», «два­ж­ды умень­шён­ный», «два­ж­ды уве­ли­чен­ный»). Интервал в пре­де­лах ок­та­вы на­зы­ва­ют­ся про­сты­ми, бо­лее ши­ро­кие - со­став­ны­ми. Про­сты­ми интервалами яв­ля­ют­ся:

малая секунда (м. 2) - 1/2 тона

чистая прима (ч. 1) - 0 тонов

большая секунда (б. 2) - 1 тон

малая терция (м. 3) - 11/2 тона

большая терция (б. 3) - 2 тона

чистая кварта (ч. 4) - 21/2 тона

увеличенная кварта (ув.4) - 3 тона

уменьшённая квинта (ум. 5) - 3 тона

чистая квинта (ч. 5) - 31/2 тона

малая секста (м. 6) - 4 тона

большая секста (б. 6) - 41/2 тона

малая септима (м. 7) - 5 тонов

большая септима (б. 7) - 51/2 тонов

чистая октава (ч. 8) - 6 тонов

Со­став­ные интервалы: но­на (ма­лая и боль­шая), де­ци­ма (ма­лая и боль­шая), ун­де­ци­ма (чис­тая и уве­ли­чен­ная), дуо­де­ци­ма (умень­шён­ная и чис­тая), терц­де­ци­ма (ма­лая и боль­шая), квар­тде­ци­ма (ма­лая и боль­шая), квин­тде­ци­ма (чис­тая). Ве­ли­чи­на ис­ход­ных из­ме­рительных еди­ниц - то­нов и по­лу­то­нов - оп­ре­де­ля­ет­ся стро­ем му­зы­каль­ным. Интервалы, сов­па­даю­щие по чис­лу ох­ва­ты­вае­мых сту­пе­ней, мо­гут быть раз­лич­ны­ми по чис­лу то­нов и по­лу­то­нов , например м. 2 и б. 2. В тем­пе­ри­ро­ван­ном строе оди­на­ко­во зву­ча­щие интервалы мо­гут со­дер­жать раз­ное чис­ло сту­пе­ней (см. Эн­гар­мо­низм). Та­ко­вы, например, ув. 4 и ум. 5, со­дер­жа­щие по три то­на и объ­е­ди­няе­мые тер­ми­ном «три­тон».

Со­че­та­ние 2 зву­ков в од­но­вре­мен­но­сти на­зы­ва­ет­ся гар­мо­ни­че­ским интервалом, в по­сле­до­ва­тель­но­сти - ме­ло­ди­че­ским. Гар­мо­нический интервал об­ла­да­ют осо­бен­но яр­кой для слу­ха ок­ра­ской (фо­низ­мом). По ка­че­ст­ву зву­ча­ния они де­лят­ся на кон­со­ни­рую­щие и дис­со­ни­рую­щие (см. Кон­со­нанс и дис­со­нанс ). Ниж­ний звук на­зы­ва­ет­ся ос­но­ва­ни­ем интервала, верх­ний - вер­ши­ной. С по­мо­щью ок­тав­ной пе­ре­ста­нов­ки од­но­го или обо­их зву­ков интервал мож­но по­лу­чить об­ра­ще­ние ин­тер­ва­ла. В свя­зи с ро­да­ми ин­тер­валь­ных си­стем интервал под­раз­де­ля­ют­ся на диа­то­ни­че­ские (см. Диа­то­ни­ка ) и хро­ма­ти­че­ские (см. Хро­ма­тизм). Интервалы мень­ше по­лу­то­на ис­поль­зо­ва­лись в древнегреческой му­зы­ке, встре­ча­ют­ся во мно­гих тра­ди­ци­он­ных музыкальных куль­ту­рах ми­ра, в ря­де музыкальных на­прав­ле­ний XX-XXI веков (см. Мик­ро­хро­ма­ти­ка , Со­но­ри­ка, Чет­вер­ти­то­но­вая сис­те­ма).

Иллюстрации:

Со­став­ные (диа­то­ни­че­ские) ин­тер­ва­лыот зву­ка до.

Про­стые два­ж­ды умень­шён­ные ин­тер­ва­лы от зву­ка до-ди­ез.

Про­стые два­ж­ды уве­ли­чен­ные ин­тер­ва­лы от зву­ка до-бе­моль.

Про­стые умень­шён­ные и уве­ли­чен­ные ин­тер­ва­лы от зву­ка до.

Про­стые ос­нов­ные (диа­то­ни­че­ские) ин­тер­ва­лы от зву­ка до.

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