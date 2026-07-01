ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (от лат. interpretatio - разъяснение, (ис)толкование) - в широком смысле - фундаментальная операция мышления, придание смысла любым проявлениям духовной деятельности человека, объективированным в знаковой или чувственно-наглядной форме.
Интерпретация - основа любого процесса коммуникации, в ходе которого приходится истолковывать намерения и действия людей, их слова и жесты, произведения художественной литературы, музыки, искусства, элементы знаковых систем. Использование человеком языка как универсального средства выражения мысли предполагает осуществление интерпретации, которая имеет интерсубъективный характер и неразрывно связана с пониманием и объяснением. Как приём исследования при объяснении и понимании различных текстов интерпретации исторически восходит к античной герменевтике.
Интерпретация в науке - совокупность значений (смыслов), придаваемых каким-либо образом элементам некоторой теории (выражениям, формулам и отдельным символам). Необходимость интерпретации как особой методологической процедуры возникает тогда, когда в науке обособляются в качестве предмета специальной деятельности формальные системы или исчисления, конструирование и развитие которых происходят при абстрагировании от их смыслового содержания. В истории науки это было связано прежде всего с возникновением в XIX веке неевклидовых геометрий, которые создавались на основе известных логических допущений без предрешения вопроса о соответствии таких мысленных конструкций свойствам реального пространства (различение «геометрии как математики», т. е. формальной системы, и «геометрии как физики», т. е. науки о реальных свойствах пространства).
Необходимость различения формальных систем и их интерпретации возникла также в связи с множественностью различных интерпретаций одной и той же формальной системы, что проявилось, в частности, при формировании исчислений математической логики. Интерпретация теоретических построений развитых областей научного знания носит, как правило, опосредованный характер и включает в себя многоступенчатые, иерархические системы промежуточных интерпретаций.