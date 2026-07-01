ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (от лат. interpretatio - разъ­яс­не­ние, (ис)тол­ко­ва­ние) - в ши­ро­ком смыс­ле - фун­да­мен­таль­ная опе­ра­ция мыш­ле­ния, при­да­ние смыс­ла лю­бым про­яв­ле­ни­ям ду­хов­ной дея­тель­но­сти че­ло­ве­ка, объ­ек­ти­ви­ро­ван­ным в зна­ко­вой или чув­ст­вен­но-на­гляд­ной фор­ме.

Интерпретация - ос­но­ва лю­бо­го про­цес­са ком­му­ни­ка­ции, в хо­де ко­то­ро­го при­хо­дит­ся ис­тол­ко­вы­вать на­ме­ре­ния и дей­ст­вия лю­дей, их сло­ва и жес­ты, про­из­ве­де­ния ху­дожественной литературы, му­зы­ки, искусства, эле­мен­ты зна­ко­вых сис­тем. Ис­поль­зо­ва­ние че­ло­ве­ком язы­ка как уни­вер­саль­но­го сред­ст­ва вы­ра­же­ния мыс­ли пред­по­ла­га­ет осу­ще­ст­в­ле­ние интерпретации, ко­то­рая име­ет ин­тер­субъ­ек­тив­ный ха­рак­тер и не­раз­рыв­но свя­за­на с по­ни­ма­ни­ем и объ­яс­не­ни­ем. Как при­ём ис­сле­до­ва­ния при объ­яс­не­нии и по­ни­ма­нии различных тек­стов интерпретации ис­то­ри­че­ски вос­хо­дит к ан­тич­ной гер­ме­нев­ти­ке .

Интерпретация в нау­ке - со­во­куп­ность зна­че­ний (смы­слов), при­да­вае­мых каким-либо об­ра­зом эле­мен­там не­ко­то­рой тео­рии (вы­ра­же­ни­ям, фор­му­лам и отдельным сим­во­лам). Не­об­хо­ди­мость интерпретации как осо­бой ме­то­до­ло­гической про­це­ду­ры воз­ни­ка­ет то­гда, ко­гда в нау­ке обо­соб­ля­ют­ся в ка­че­ст­ве пред­ме­та специальной дея­тель­но­сти фор­маль­ные сис­те­мы или ис­чис­ле­ния, кон­ст­руи­ро­ва­ние и раз­ви­тие ко­то­рых про­ис­хо­дят при аб­ст­ра­ги­ро­ва­нии от их смы­сло­во­го со­дер­жа­ния. В ис­то­рии нау­ки это бы­ло свя­за­но пре­ж­де все­го с воз­ник­но­ве­ни­ем в XIX веке не­евк­ли­до­вых гео­мет­рий, ко­то­рые соз­да­ва­лись на ос­но­ве из­вест­ных ло­гических до­пу­ще­ний без пред­ре­ше­ния во­про­са о со­от­вет­ст­вии та­ких мыс­лен­ных кон­ст­рук­ций свой­ст­вам ре­аль­но­го про­стран­ст­ва (раз­ли­че­ние «гео­мет­рии как ма­те­ма­ти­ки», т. е. фор­маль­ной сис­те­мы, и «гео­мет­рии как фи­зи­ки», т. е. нау­ки о ре­аль­ных свой­ст­вах про­стран­ст­ва).

Не­об­хо­ди­мость раз­ли­че­ния фор­маль­ных сис­тем и их интерпретации воз­ник­ла так­же в свя­зи с мно­же­ст­вен­но­стью раз­лич­ных интерпретаций од­ной и той же фор­маль­ной сис­те­мы, что про­яви­лось, в ча­ст­но­сти, при фор­ми­ро­ва­нии ис­чис­ле­ний ма­те­ма­тической ло­ги­ки. Интерпретация тео­ре­тических по­строе­ний раз­ви­тых об­лас­тей на­учного зна­ния но­сит, как пра­ви­ло, опо­сре­до­ван­ный ха­рак­тер и вклю­ча­ет в се­бя мно­го­сту­пен­ча­тые, ие­рар­хические сис­те­мы про­ме­жу­точ­ных интерпретаций.

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