ИНТЕРНЕТ
ИНТЕРНЕТ (англ. INTERconnected NETworks – соединённые сети) - всемирная компьютерная сеть, множество узлов которой составляют взаимодействующие по единым правилам компьютеры и компьютерные устройства, работающие в составе независимых пакетных сетей с различными архитектурами, техническими характеристиками и территориальным размещением.
Правила обмена сообщениями между узлами Интернета определены семейством протоколов TCP/IP (сокращённо англ. Transmission Control Protocol/Internet Protocol - протокол управления передачей / интернет-протокол) и его последующими расширениями и продолжениями (см. Протокол).
Интернет служит коммуникационной инфраструктурой электронной почты, Всемирной паутины, поисковых систем, интернет-телефонии и других сервисов (служб), широко применяемых при информатизации образования, науки, экономики, государственного управления и других видов деятельности. Интернет является одним из выдающихся достижений науки и техники XX века, а также существенным фактором глобализации, содействующим добровольному объединению людей разных стран.
Принципы построения и функционирования. Сети, соединяемые Интернетом, имеют стандартные архитектуры пакетных сетей (англ. packet-switching network – сеть пакетной коммутации, пакетная сеть). По технологии пакетной коммутации отправляемые сообщения (веб-страницы, электронные письма и др.) автоматически разбиваются на блоки определённого формата, называемые пакетами. Каждый пакет имеет заголовок с адресами узла-получателя и узла-отправителя. При обмене сообщениями между узлами различных сетей пакеты одного и того же сообщения могут доставляться по разным маршрутам. Выбор маршрутов и доставку пакетов по адресам осуществляют специальные компьютеры - IP-маршрутизаторы. При обнаружении повреждённых или недостающих пакетов с узла-получателя автоматически посылается запрос на повторную передачу требуемых пакетов. Когда все пакеты получены и признаны правильными, сообщение автоматически собирается и становится доступным прикладной программе, работающей с сообщениями данного типа (например, браузеру, если сообщение - веб-страница).
Присоединение сети, отдельного компьютера или компьютерного устройства к Интернету не ограничивает их функциональные возможности. Для соединяемых Интернетом сетей не установлено ограничений по масштабу, местам размещения, характеристикам сетевой среды передачи (проводной или беспроводной), применяемым программно-аппаратным средствам и др. Программы на компьютерах и компьютерных устройствах, работа которых связана с Интернетом, должны поддерживать семейство протоколов TCP/IP, его последующие расширения и продолжения. Для межсетевых соединений в Интернете применяются проводные и беспроводные (радио, в том числе спутниковые) каналы связи, а межсетевое взаимодействие при обмене сообщениями обеспечивается с помощью IP-маршрутизаторов и другого оборудования.
Правила функционирования Интернета определены десятками протоколов, входящих в семейство TCP/IP, которое получило своё название по именам основных протоколов [TCP (транспортировки сообщений) и IP (обработки адресов и выбора маршрутов доставки пакетов)]. В соответствии с протоколом IP каждый узел Интернета получает двоичный IP-адрес (Internet Protocol Address), принадлежащий пространству глобальных уникальных адресов. По версии IPv4 протокола IP длина IP-адреса составляет 32 бита, а по версии IPv6 протокола IP следующего поколения - 128 бит. Для удобства их восприятия человеком существует несколько форм записи IP-адресов. Адреса IPv4 записывают в виде четырёх десятичных чисел, разделённых точками (например, 193.27.41.108), адреса IPv6 - в виде восьми шестнадцатеричных чисел, разделённых двоеточиями (например, 1080:0:0:0:8:800:200C:417A) или в другом виде. Максимальное число IP-адресов на каждом этапе развития Интернета определяется действующей версией IP-протокола: версия IPv4 поддерживает 232 (4294967296) IP-адресов, а IPv6 - 2128. С ростом популярности Интернета растёт потребность в IP-адресах, поскольку сервисы Интернета используются с применением стационарных и мобильных компьютеров, коммуникаторов и различных компьютерных устройств, встроенных в транспортные средства, бытовую технику и др. При записи адресов ресурсов, размещённых на веб-серверах, поисковых серверах и др., предусмотрена возможность вместо числовых адресов применять буквенно-цифровые имена узлов Интернета. Такие имена строятся по правилам системы доменных имён (DNS – Domain Name System, см. Домен), представляющей собой распределённый механизм отображения доменных имён (например, www.isoc.org) в IP-адреса.
Применение TCP/IP обеспечивает достаточно эффективную передачу пакетов между узлами Интернета, как угодно удалёнными друг от друга. Качество функционирования Интернета существенно зависит от производительности IP-маршрутизаторов, пропускной способности (измеряемой бит/с) соединяющих их каналов связи и производительности другого оборудования, применяемого для осуществления межсетевого взаимодействия.
Чтобы пользоваться сервисами Интернета, необходимо на договорной основе подключиться к сети одного из интернет-провайдеров (Internet Service Provider). Среди предоставляемых видов доступа наиболее распространены доступ по выделенному каналу (кабельному или радио), спутниковый доступ и доступ по коммутируемому телефонному каналу с использованием модема. Пользователи, имеющие доступ в Интернет, выбирают, когда и какие сервисы Интернета использовать, а провайдеры - когда и какие предоставлять.
Нормальное функционирование и развитие Интернета возможно при условии, что проектировщики, интернет-провайдеры и др. строго следуют открытым протоколам и процедурам, определённым действующими интернет-стандартами. Их разработкой занимается открытое международное сообщество профессионалов IETF (Internet Engineering Task Force - Объединение групп интернет-проектирования). IETF на добровольных началах объединяет проектировщиков, исследователей, интернет-провайдеров и др. IETF входит в международную некоммерческую профессиональную организацию ISOC (The Internet Society - Общество Интернета).
Как средство глобального обмена сообщениями Интернет не является чьей-то собственностью. Однако объекты, связанные с Интернетом [оборудование инфраструктуры Интернета (кабели, маршрутизаторы и др.), доменные имена и сервисы Интернета, аппаратные и программные средства интернет-провайдеров и пользователей, электронные документы и др.], являются частной, корпоративной, государственной или общественной собственностью. Перегрузка оборудования Интернета, аппаратных средств провайдеров и пользователей [например, массовой несанкционированной рассылкой почтовых сообщений (спама)], несанкционированное влияние на работу аппаратных средств и программ, повреждение файлов документов [например, путём рассылки вредоносных программ (см. Вирус в информатике)], несанкционированное использование сервисов Интернета и электронных документов - всё это относится к нарушениям действующих в развитых странах законов. Специфика задач нормативно-правового регулирования использования Интернета определяется открытостью Интернета и международным характером применения сервисов электронной коммерции, дистанционного обучения и др. Среди актуальных юридических задач: охрана авторских и иных исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, связанные с Интернетом; определение юридического статуса различных типов электронных документов и сделок, совершаемых с использованием Интернета; нормативное регулирование электронной коммерции, электронных платежей и др.
История создания
Идея построения информационной сети, подобной современному Интернету, была предложена в 1962 году Дж. Ликлайдером (США) в заметках, посвящённых концепции построения «галактической сети» («Galactic Network»). Теоретическое обоснование пакетной коммутации при передаче сообщений в компьютерных сетях дано в статье Л. Клейнрока (США), опубликованной в 1961 году. Первый практический шаг по пути создания Интернета был сделан Оборонным департаментом передовых исследовательских проектов ARPA (США), который в 1967 году представил план построения пакетной сети ARPANET. В 1969 году четыре компьютера были соединены в первоначальную конфигурацию ARPANET – своего рода зародыш Интернета. В последующие годы число узлов ARPANET быстро росло путём подключения компьютеров различных государственных организаций и университетов США. В 1971 году Р. Томлинсон (США) изобрёл электронную почту, а в 1972 году это первое из наиболее популярных приложений Интернета было реализовано. Ключевым событием в истории развития Интернета стало изобретение Р. Каном (США) сетевого протокола, на базе которого в 1973 году разработано семейство протоколов TCP/IP, созданных Каном совместно с В. Серфом (США). TCP/IP стандартизирован в 1983 году. В 1989 году реализован проект Всемирной паутины, разработанный Т. Бернерс-Ли (Великобритания). Огромная популярность Всемирной паутины и электронной почты определила стремительный рост сети Интернет. Например, в 2004 году веб-серверов насчитывалось более 50 миллионов., а компьютеров и компьютерных устройств, на которых работают браузеры (программы-клиенты для взаимодействия с веб-серверами), - в десятки раз больше.
Высокому темпу развития Интернета способствует то, что со времени его зарождения профессионалы, занимающиеся научно-техническими задачами построения Интернета, без задержек обмениваются идеями и решениями, используя возможности Интернета. Созданные на основе Интернета. виртуальные исследовательские лаборатории, корпоративные и государственные информационные порталы и другие прикладные надстройки стали признанными средствами поддержки конкурентоспособности научных учреждений, корпораций, государственных организаций и др. Динамично развиваются поисковые системы, IP-телефония, электронная торговля, дистанционное обучение и другие интернет-приложения.
Перспективы развития
С ростом числа узлов и прикладных сервисов Интернета возрастает актуальность связанных между собой проблем: пропускной способности каналов, пресечения распространения спама, вирусов и других вредоносных воздействий на Интернет. На обострение проблемы пропускной способности существенно влияет рост популярности сервисов, основанных на технологиях обмена видеосообщениями высокого разрешения в режиме реального времени; проведение видеоконференций с эффектом телеприсутствия и др. Попытки кардинального решения этих и ряда других проблем предпринимаются в рамках начатых в США проектов «Интернет2» (Internet2, 1996 год) и «Интернет следующего поколения» (NGI - Next Generation Internet, 1997 год).
Вопросы правового регулирования
Распространение Интернета привело к появлению значительного количества правовых проблем, прежде всего в сфере обеспечения защиты интеллектуальной собственности. Интернет рассматривается как основа современных информационных (IT) технологий, один из концептуальных элементов, способствующих глобализации и становлению информационного общества.
Интернет - основа для развития интернет-торговли, составляющей постоянно возрастающий сегмент мировой и отечественной экономики, важнейший инструмент развития современных национальных и международных финансовых систем, включая системы платежей (наиболее известными в России являются Яндекс.Деньги, Web Money, RUpay). Применение Интернета в экономике и других сферах регулируется законами об электронной коммерции (электронных переводах и т. п.), принятых в большинстве стран мира, а также соответствующими документами Евросоюза, ООН и их организаций.
Поскольку в Интернете присутствуют добровольно предоставляемые информационные некоммерческие ресурсы, обладающие, как и общественные библиотеки и СМИ, широтой доступа, возникают правовые коллизии или подавление сегментов сети (Китай, КНДР и др.). Неоднозначно трактуется национальным правом и некоммерческое распространение по Интернету фильмов, музыки, фотографий даже при выполнении лицензионных соглашений.