ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ

Интернациональные формирования — в Рабоче-Крестьянской Красной армии добровольческие войсковые соединения, подразделения, отряды, сформированные из иностранных граждан, находившихся в период революции и Гражданской войны на территории России и поддержавших Советскую власть .

И. ф. существовали и до установления Советской власти (например, Чехословацкий корпус ). Первые просоветские И. ф. стали создаваться вскоре после Октябрьской революции 1917 в составе Красной Гвардии: финский отряд в Петрограде, польский революционный батальон в Минске, два румынских революционных батальона в Одессе, отряды из военнопленных сербов, хорватов, венгров, чехов, немцев, австрийцев и других в Екатеринославе, Томске, Ташкенте. Изначально отряды формировались по национальному признаку (1-й Чехословацкий революционный полк, 1-й Югославянский коммунистический полк, 1-й Польский революционный полк, Румынский революционный полк, Отдельный персидский полк, 225-й Китайский, 6-й и 480-й Финские стрелковые полки, Западная пехотная дивизия из польских частей и др.), но затем стали объединяться в более крупные многонациональные формирования (1-я Интернациональная стрелковая и Отдельная интернациональная кавказская бригады и др.). На Дальнем Востоке были сформированы отряды корейских интернационалистов (1918). Многие добровольцы в дальнейшем приняли советское гражданство. В апреле 1918 1-й Всероссийский съезд революционных военнопленных-интернационалистов принял решение о массовом формировании интернациональных частей.

В июне 1918 была создана Комиссия по формированию интернациональных групп РККА при ВЦИК (с апреля 1919 — Управление по формированию интернациональной Красной Армии РСФСР). В 1919—1920 эту функцию выполняла Военная комиссия при Федерации иностранных групп при РКП(б) и другие организации: ревком Венгрии, Отделение интернациональных частей при Организации управления Всероссийского главного штаба, Штаб по формированию китайских боевых отрядов, военные секции Чехословацких и Югославских отделов, польский комиссариат Наркомнаца и др. Всего было сформировано около 370 различных формирований. Интернационалисты также служили во многих подразделениях РККА. И. ф. были расформированы в связи с окончанием Гражданской войны.

Лит.: Храмцова Н. А. Интернациональные формирования на Дальнем Востоке // Вопросы истории Дальнего Востока. 1974. Вып. 4; Интернационалисты: Участие трудящихся стран Центральной и Юго-Восточной Европы в борьбе за власть Советов в России, 1917—1920 гг. М., 1987; Краснов В. Г. Интернационалисты на фронтах гражданской войны. М., 1989.