ИНТЕРМЕЦЦО
ИНТЕРМЕЦЦО (итал. intermezzo, от лат. intermedius – промежуточный, срединный) -
1) инструментальная пьеса между актами, картинами или сценами в опере и драме (в опере «Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова - между 3-й и 4-й сценами 2-го действия); то же, что антракт (во 2-м значении).
2) Вставная сценка, не связанная с основным сюжетом, в опере и драме; то же, что интермедия (в 1-м значении).
3) В музыке XIX-XX веков небольшая пьеса, преимущественно для фортепиано (у Р. Шумана, И. Брамса, А.К. Лядова и др.), иногда для оркестра (у М.П. Мусоргского), голоса (в «Круге песен» Р. Шумана на слова Й. фон Эйхендорфа).
Группировка фортепиано интермеццо в цикл наподобие сюиты характерна для Шумана (op. 4) и Брамса (op. 117).
Название «интермеццо» нередко носят средние части инструментальных циклов (фортепианный концерт Шумана, Маленькая сюита для фортепиано А.П. Бородина, 3-й фортепианный концерт С.В. Рахманинова, Концерт для оркестра Б. Бартока), иногда эпизод внутри части (скерцо из 1-й фотрепианной сонаты Шумана).