ИНТЕРФАКС

ИНТЕРФАКС - круп­ней­шее ча­ст­ное ин­фор­ма­ци­он­ное агент­ст­во в РФ и Восточной Ев­ро­пе.

Ос­но­ва­но в 1989 ГОДУ в Мо­ск­ве как пер­вое не­за­виси­мое ин­фор­мационное агент­ст­во в СССР . Для рас­сыл­ки ин­фор­ма­ции Интерфакс од­ним из пер­вых в ми­ре на­чал при­ме­нять те­ле­факс (вме­сто до­ро­гих в то вре­мя те­ле­тайп­ных се­тей). Под­пис­чи­ка­ми пер­во­го бюл­ле­те­ня Интерфакса «Но­во­сти Ин­тер­фак­са» (с 1989 года) ста­ли круп­ней­шие ми­ро­вые ин­фор­мационные агент­ст­ва, те­ле- и ра­дио­ком­па­нии.

С середины 1990-х годов Интерфакс - ме­ж­ду­народная ин­фор­мационная груп­па, ко­то­рая со­сто­ит из бо­лее чем 30 ком­па­ний (2007 год), ра­бо­таю­щих на тер­ри­то­рии Рос­сии, других стран СНГ, Ки­тая , Ве­ли­ко­бри­та­нии , Гер­ма­нии , США , ря­да го­су­дарств Центральной и Восточной Ев­ро­пы. В их чис­ло вхо­дит сеть ин­фор­мационных агентств - на­цио­наль­ных (например, Ин­тер­факс-Ук­раи­на, Ин­тер­факс-Ка­зах­стан), ре­гио­наль­ных (во всех фе­де­раль­ных ок­ру­гах РФ - Ин­тер­факс-Си­бирь, Ин­тер­факс-Урал и пр.) и от­рас­ле­вых (Агент­ст­во фи­нан­со­во-эко­но­мической ин­фор­ма­ции - Ин­тер­факс-АФИ, Агент­ст­во неф­тя­ной ин­фор­ма­ции - Ин­тер­факс-АНИ и др.). Они спе­циа­ли­зи­ру­ют­ся на опе­ра­тив­ном ос­ве­ще­нии об­ще­ствен­но-по­ли­тических и эко­но­мических со­бы­тий. Ряд ком­па­ний груп­пы Интерфакс пре­дос­тав­ля­ют ана­ли­тические ус­лу­ги [под­го­тов­ка мак­ро­эко­но­мических про­гно­зов; рэн­кин­гов (спи­сков) круп­ней­ших бан­ков и стра­хо­вых ком­па­ний Рос­сии и стран СНГ - «Ин­тер­факс-100», «Ин­тер­факс-1000» и пр.], соз­да­ют ин­фор­мационные сер­ви­сы и ба­зы дан­ных (например, круп­ней­шую в Рос­сии ба­зу дан­ных о ком­па­ни­ях - СПАРК).

Интерфакс уч­ре­дил (в 2004-2005 годах) со­вме­ст­ные пред­при­ятия - рей­тин­го­вое агент­ст­во Moody’s Interfax (с ме­ж­ду­народным рей­тин­го­вым агент­ст­вом Moody’s Investors Service), бю­ро кре­дит­ных ис­то­рий «Экс­пи­ри­ан-Ин­тер­факс» (с круп­ней­шим ми­ро­вым кре­дит­ным бю­ро Experian).

Интерфакс вы­пус­ка­ет свыше 100 ин­фор­мационных из­да­ний на русском, английском, немецком, польском, украинском, азербайджанском и других язы­ках, ори­ен­ти­ро­ван­ных на российские и за­ру­беж­ные СМИ, государственные и пра­ви­тельственные струк­ту­ры, бан­ки, промышленные пред­при­ятия, кор­по­ра­ции , ин­ве­стиционные ком­па­нии и фон­ды.

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