ИНТЕРФАКС
ИНТЕРФАКС - крупнейшее частное информационное агентство в РФ и Восточной Европе.
Основано в 1989 ГОДУ в Москве как первое независимое информационное агентство в СССР. Для рассылки информации Интерфакс одним из первых в мире начал применять телефакс (вместо дорогих в то время телетайпных сетей). Подписчиками первого бюллетеня Интерфакса «Новости Интерфакса» (с 1989 года) стали крупнейшие мировые информационные агентства, теле- и радиокомпании.
С середины 1990-х годов Интерфакс - международная информационная группа, которая состоит из более чем 30 компаний (2007 год), работающих на территории России, других стран СНГ, Китая, Великобритании, Германии, США, ряда государств Центральной и Восточной Европы. В их число входит сеть информационных агентств - национальных (например, Интерфакс-Украина, Интерфакс-Казахстан), региональных (во всех федеральных округах РФ - Интерфакс-Сибирь, Интерфакс-Урал и пр.) и отраслевых (Агентство финансово-экономической информации - Интерфакс-АФИ, Агентство нефтяной информации - Интерфакс-АНИ и др.). Они специализируются на оперативном освещении общественно-политических и экономических событий. Ряд компаний группы Интерфакс предоставляют аналитические услуги [подготовка макроэкономических прогнозов; рэнкингов (списков) крупнейших банков и страховых компаний России и стран СНГ - «Интерфакс-100», «Интерфакс-1000» и пр.], создают информационные сервисы и базы данных (например, крупнейшую в России базу данных о компаниях - СПАРК).
Интерфакс учредил (в 2004-2005 годах) совместные предприятия - рейтинговое агентство Moody’s Interfax (с международным рейтинговым агентством Moody’s Investors Service), бюро кредитных историй «Экспириан-Интерфакс» (с крупнейшим мировым кредитным бюро Experian).
Интерфакс выпускает свыше 100 информационных изданий на русском, английском, немецком, польском, украинском, азербайджанском и других языках, ориентированных на российские и зарубежные СМИ, государственные и правительственные структуры, банки, промышленные предприятия, корпорации, инвестиционные компании и фонды.