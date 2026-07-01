ИНТЕРЬЕР
ИНТЕРЬЕР (франц. intе́rieur – внутренний) - в архитектуре - внутреннее пространство здания; в изобразительном искусстве - жанр, посвящённый изображению внутреннего убранства помещения.
1) Архитектурные формы интерьера определяются общей программой постройки и соответствующими конструктивными системами (такими, как ордер архитектурный в античных зданиях; крестовый нервюрный свод на стрельчатых арках готического собора, позволивший создать уходящее ввысь, залитое светом пространство; металлический каркас первых американских небоскрёбов с их многочисленными однотипными этажами; «сухой» монтаж лёгких элементов в сооружениях хай-тек с трансформирующимся пространством и др.).
В интерьере храмовой архитектуры может доминировать грандиозное подкупольное пространство; в дворцовых зданиях - анфилада, связанная с их репрезентативным назначением; в архитектуре интернационального стиля художественным приёмом, определяющим интерьер, становится т. н. перетекающее пространство, и т. д.
Интерьер включает отделку (стен, потолка, пола, проёмов и др.), обстановку (мебель и т. д.) и оборудование (осветительное, сантехническое и др.). Для дворцовых, храмовых и других общественных интерьеров характерно использование монументальной живописи (стенные росписи, живописные плафоны, мозаика, витражи), скульптуры (статуи, рельефы), произведений декоративно-прикладного искусства (лепнина, резьба, шпалеры, дорогие ткани, утварь и др.). Интерьер является областью архитектурно-художественного проектирования (дизайн интерьера).
2) В изобразительном искусстве жанр был популярен в Голландии и Фландрии в конце XVI - XVII веках. Среди представителей - П. Санредам, Э. де Витте (церковные интерьеры), П. де Хох, Я. Вермер (домашние интерьеры).
В 1-й половине XIX века жанр интерьера получил развитие в живописи бидермайера (в Германии - Г.Ф. Керстинг) и школы А.Г. Венецианова (см. Венециановцы) в России.
Иллюстрации:
Интерьер. Павильон Германии на Всемирной выставке в Барселоне. 1929. Архитектор Л. Мис ван дер Роэ. Архив БРЭ;
Интерьер. Овальный зал во дворце усадьбы Архангельское. 1780–1831. Фото А. И. Нагаева. Архив БРЭ.