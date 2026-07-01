ИНТЕРЬЕР

ИНТЕРЬЕР (франц. intе́rieur – внут­рен­ний) - в архитектуре - внутреннее пространство здания; в изо­бра­зительном искусстве - жанр, по­свящён­ный изо­бра­же­нию внутреннего уб­ран­ст­ва по­ме­ще­ния.

1) Ар­хитектурные фор­мы интерьера оп­ре­де­ля­ют­ся об­щей про­грам­мой по­строй­ки и со­от­вет­ст­вую­щи­ми кон­ст­рук­тив­ны­ми сис­те­ма­ми (та­ки­ми, как ор­дер ар­хи­тек­тур­ный в ан­тич­ных зда­ни­ях; кре­сто­вый нер­вюр­ный свод на стрель­ча­тых ар­ках го­тического со­бо­ра, по­зво­лив­ший соз­дать ухо­дя­щее ввысь, за­ли­тое све­том про­стран­ст­во; ме­тал­лический кар­кас пер­вых американских не­бо­скрё­бов с их мно­го­численными од­но­тип­ны­ми эта­жа­ми; «су­хой» мон­таж лёг­ких эле­мен­тов в со­ору­же­ни­ях хай-тек с транс­фор­ми­рую­щим­ся про­стран­ст­вом и др.).

В интерьере хра­мо­вой ар­хи­тек­ту­ры мо­жет до­ми­ни­ро­вать гран­ди­оз­ное под­ку­поль­ное про­стран­ст­во; в двор­цо­вых зда­ни­ях - ан­фи­ла­да, свя­зан­ная с их ре­пре­зен­та­тив­ным на­зна­че­ни­ем; в ар­хи­тек­ту­ре ин­тер­на­цио­наль­но­го сти­ля ху­дожественным приё­мом, оп­ре­де­ляю­щим интерьер, ста­но­вит­ся т. н. пе­ре­те­каю­щее про­стран­ст­во, и т. д.

Интерьер вклю­ча­ет от­дел­ку (стен, по­тол­ка, по­ла, про­ёмов и др.), об­ста­нов­ку (ме­бель и т. д.) и обо­ру­до­ва­ние (ос­ве­ти­тель­ное, сан­тех­ни­че­ское и др.). Для двор­цо­вых, хра­мо­вых и других об­ще­ст­вен­ных интерьеров ха­рак­тер­но ис­поль­зо­ва­ние мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си (стен­ные рос­пи­си, жи­во­пис­ные пла­фо­ны, мо­заи­ка , вит­ра­жи), скульп­ту­ры (ста­туи, рель­е­фы), про­из­ве­де­ний де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства (леп­ни­на, резь­ба, шпа­ле­ры, до­ро­гие тка­ни, ут­варь и др.). Интерьер яв­ля­ет­ся об­ла­стью ар­хитектурно-ху­дожественного про­ек­ти­ро­ва­ния (ди­зайн интерьера).

2) В изо­бра­зительном искусстве жанр был по­пу­ля­рен в Гол­лан­дии и Флан­д­рии в конце XVI - XVII веках. Сре­ди пред­ста­ви­те­лей - П. Сан­ре­дам, Э. де Вит­те (цер­ков­ные интерьеры), П. де Хох, Я. Вер­мер (до­маш­ние интерьеры).

В 1-й половине XIX века жанр интерьера по­лу­чил раз­ви­тие в жи­во­пи­си би­дер­май­е­ра (в Гер­ма­нии - Г.Ф. Кер­стинг) и шко­лы А.Г. Ве­не­циа­но­ва (см. Ве­не­циа­нов­цы) в Рос­сии.

Иллюстрации:

Ин­терь­ер. Па­виль­он Гер­ма­нии на Все­мир­ной вы­став­ке в Бар­се­ло­не. 1929. Ар­хи­тек­тор Л. Мис ван дер Роэ. Архив БРЭ;

Ин­терь­ер. Оваль­ный зал во двор­це усадь­бы Ар­хан­гель­ское. 1780–1831. Фото А. И. Нагаева. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)