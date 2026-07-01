ИНТЕРЦИЗА

ИНТЕРЦИЗА (Intercisa) - римский кре­пость-го­род на пра­вом бе­ре­гу Ду­ная, в его сред­нем те­че­нии.

Ос­тат­ки на­хо­дят­ся в ме­ст­но­сти Эре­гедь у современного города Ду­на­уй­ва­рош [ме­дье (об­ласть) Фей­ер, Венг­рия]. Рас­коп­ки с начала XX века (А. Хек­лер, Э. Ма­лер, И. Пау­ло­вич, З. Орос­лан), во­зоб­нов­ле­ны в конце 1940-х годов (Л. Бар­ко­ци, А. Мочи, К. Ша­ги, Э. Ва­го, И. Бона и др.).

Один из наи­бо­лее пол­но ис­сле­до­ван­ных па­мят­ни­ков римского вре­ме­ни на тер­ри­то­рии Венг­рии. Во­енный ла­герь (пер­во­на­чаль­но де­ре­во-зем­ля­ной) в Интерцизе по­стро­ен ме­ж­ду 106 годом и 108 годом римским императором Трая­ном как основная кре­пость об­ра­зо­ван­ной то­гда провинции Ниж­няя Пан­но­ния (воз­мож­но, по­се­ле­ние бы­ло здесь и не­сколь­ко рань­ше; ран­ние ук­реп­ле­ния от­но­сят к 3-й тре­ти I века нашей эры - вре­ме­ни им­пе­ра­то­ров Вес­па­сиа­на и До­ми­циа­на ); юж­нее воз­ник­ло гражданское по­се­ле­ние, свя­зан­ное с жиз­нью ла­ге­ря. Интерциза под­вер­глась на­па­де­ни­ям сар­ма­тов в вой­нах 117-118 годов, пос­ле че­го, при императоре Ад­риа­не, в Интерцизе бы­ли воз­ве­де­ны ка­мен­ные ук­реп­ле­ния. По­гиб­ла вме­сте с гар­ни­зо­ном в 170-х годах в хо­де мар­ко­манских войн; вско­ре вос­ста­нов­ле­на - сю­да императором Мар­ком Ав­ре­ли­ем бы­ли пе­ре­ве­дены вой­ска из Си­рии. Мно­го вы­ход­цев с Ближ­не­го Вос­то­ка поя­ви­лось и на по­се­ле­нии, рас­про­стра­нив­шем­ся так­же на воз­вы­шен­но­сти к за­па­ду и к се­ве­ру от во­енного ла­ге­ря.

Вы­пол­няя во­енные функ­ции, Интерциза была так­же важ­ным пунк­том тор­гов­ли с сар­ма­та­ми (здесь на­хо­ди­лась та­мож­ня). Ме­ж­ду Интерцизой и Ак­вин­ком в 184-185 годах при императоре Ком­мо­де по­строе­на сис­те­ма сто­ро­же­вых ба­шен (ве­ро­ят­но, ос­тат­ки од­ной из них рас­ко­па­ны не­да­ле­ко от Интерцизы). В IV веке при императоре Кон­стан­ти­не Ве­ли­ком и его сы­новь­ях бы­ли уси­ле­ны фор­ти­фи­ка­ция и гар­ни­зон Интерцизы; по­след­ние по­строй­ки от­но­сят к эпо­хе Ва­лен­ти­ниа­на I (364-375 года). В 4-й четверти VI века в гар­ни­зо­не уве­ли­чи­ва­ет­ся чис­ло вар­ва­ров .

С начала V века Интерцизы те­ря­ет для Римской им­пе­рии во­енное зна­че­ние; на­ход­ки V века не­мно­го­чис­лен­ны. Рас­ко­па­ны: часть во­енного ла­ге­ря с ва­лом и рвом (176×210 м; восточная часть об­ру­ши­лась в Ду­най), с 2 пер­пен­ди­ку­ляр­ны­ми основными ули­ца­ми; пре­то­рий и цис­тер­на, ка­мен­ные во­ро­та, баш­ни и др.; часть за­строй­ки гражданского по­се­ле­ния; нек­ро­по­ли (ис­сле­до­ва­но бо­лее 3 тыс. по­гре­бе­ний: ран­ние - в основном тру­по­сож­же­ния, с начала III века пре­об­ла­да­ют тру­по­по­ло­же­ния, в т. ч. в ка­мен­ных сар­ко­фа­гах и др.); од­но из зда­ний ин­тер­пре­ти­ру­ют как цер­ковь. Сре­ди на­хо­док - мно­го­численные над­пи­си, ка­мен­ные над­гро­бия, де­та­ли ин­терь­е­ров из сту­ка, фраг­мен­ты на­стен­ных рос­пи­сей, клей­ма на кир­пи­чах, скульп­ту­ра, мел­кая пла­сти­ка из кам­ня, гли­ны, ме­тал­лов и др. Часть рас­ко­пан­ных по­стро­ек и ла­пи­да­рий дос­туп­ны для ос­мот­ра; в Ду­на­уй­ва­ро­ше рас­по­ло­жен му­зей, где экс­по­ни­ру­ют­ся ма­те­риа­лы из Ин­тер­ци­зы.

Иллюстрация:

Ин­тер­ци­за (по­гре­бе­ние 814). Рель­еф «ку­паю­щая­ся Ве­не­ра». Ру­беж 2–3 вв. или нач. 3 в. (по И. Бо­на и Э. Ва­го). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)