ИНТЕРЦИЗА
ИНТЕРЦИЗА (Intercisa) - римский крепость-город на правом берегу Дуная, в его среднем течении.
Остатки находятся в местности Эрегедь у современного города Дунауйварош [медье (область) Фейер, Венгрия]. Раскопки с начала XX века (А. Хеклер, Э. Малер, И. Паулович, З. Орослан), возобновлены в конце 1940-х годов (Л. Баркоци, А. Мочи, К. Шаги, Э. Ваго, И. Бона и др.).
Один из наиболее полно исследованных памятников римского времени на территории Венгрии. Военный лагерь (первоначально дерево-земляной) в Интерцизе построен между 106 годом и 108 годом римским императором Траяном как основная крепость образованной тогда провинции Нижняя Паннония (возможно, поселение было здесь и несколько раньше; ранние укрепления относят к 3-й трети I века нашей эры - времени императоров Веспасиана и Домициана); южнее возникло гражданское поселение, связанное с жизнью лагеря. Интерциза подверглась нападениям сарматов в войнах 117-118 годов, после чего, при императоре Адриане, в Интерцизе были возведены каменные укрепления. Погибла вместе с гарнизоном в 170-х годах в ходе маркоманских войн; вскоре восстановлена - сюда императором Марком Аврелием были переведены войска из Сирии. Много выходцев с Ближнего Востока появилось и на поселении, распространившемся также на возвышенности к западу и к северу от военного лагеря.
Выполняя военные функции, Интерциза была также важным пунктом торговли с сарматами (здесь находилась таможня). Между Интерцизой и Аквинком в 184-185 годах при императоре Коммоде построена система сторожевых башен (вероятно, остатки одной из них раскопаны недалеко от Интерцизы). В IV веке при императоре Константине Великом и его сыновьях были усилены фортификация и гарнизон Интерцизы; последние постройки относят к эпохе Валентиниана I (364-375 года). В 4-й четверти VI века в гарнизоне увеличивается число варваров.
С начала V века Интерцизы теряет для Римской империи военное значение; находки V века немногочисленны. Раскопаны: часть военного лагеря с валом и рвом (176×210 м; восточная часть обрушилась в Дунай), с 2 перпендикулярными основными улицами; преторий и цистерна, каменные ворота, башни и др.; часть застройки гражданского поселения; некрополи (исследовано более 3 тыс. погребений: ранние - в основном трупосожжения, с начала III века преобладают трупоположения, в т. ч. в каменных саркофагах и др.); одно из зданий интерпретируют как церковь. Среди находок - многочисленные надписи, каменные надгробия, детали интерьеров из стука, фрагменты настенных росписей, клейма на кирпичах, скульптура, мелкая пластика из камня, глины, металлов и др. Часть раскопанных построек и лапидарий доступны для осмотра; в Дунауйвароше расположен музей, где экспонируются материалы из Интерцизы.
Иллюстрация:
Интерциза (погребение 814). Рельеф «купающаяся Венера». Рубеж 2–3 вв. или нач. 3 в. (по И. Бона и Э. Ваго). Архив БРЭ.