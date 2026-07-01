ИНТЕНДАНТ
ИНТЕНДАНТ (франц. intendant, исп. intendente) - должностное лицо, облечённое местной судебно-полицейской, финансовой и отчасти военной властью.
Термин «интендант» и институт интендантов провинций (intendants des provinces) возник во Франции при Людовике XIII около 1620 года. Предшественниками интендантов являлись комиссары - должностные лица, направлявшиеся королевской властью в XV - начале XVII веков на короткий срок в провинции с чрезвычайными полномочиями. Интенданты назначались королём из числа представителей «дворянства мантии» и буржуа. Со временем интенданты сосредоточили в своих руках местное управление - заседали в судах провинций, обеспечивали поступление налогов в королевскую казну, контролировали снабжение армии и пр. Они постепенно оттесняли от управления местную аристократию, способствовали укреплению позиций центральной власти.
В 1648 году в период Фронды должность интендантов была на короткое время упразднена (за исключением пограничных провинций). Власть интендантов особенно усилилась при Людовике XIV. Институт интендантов был ликвидирован в 1789 году во время Французской революции XVIII века, значительная часть полномочий интендантов перешла к префектам.
В Испании должность интендантов (по французскому образцу) была введена в 1749 году и сохранялась до начала XIX века В испанских и португальских колониях, а затем в ряде независимых латиноамериканских государств (Аргентине, Чили, Уругвае, Парагвае и др.) интендантами именовались должностные лица, в руках которых находилось местное управление (в Бразилии до 1930 года).