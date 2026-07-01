ИНТЕНДАНТ

ИНТЕНДАНТ (франц. intendant, исп. in­ten­dente) - долж­но­ст­ное ли­цо , об­ле­чён­ное ме­ст­ной су­деб­но-по­ли­цей­ской, фи­нан­со­вой и от­час­ти во­енной вла­стью.

Тер­мин «интендант» и ин­сти­тут интендантов про­вин­ций (in­ten­dants des provinces) воз­ник во Фран­ции при Лю­до­ви­ке XIII около 1620 года. Пред­ше­ст­вен­ни­ка­ми интендантов яв­ля­лись ко­мис­са­ры - долж­но­ст­ные ли­ца, на­прав­ляв­шие­ся ко­ро­лев­ской вла­стью в XV - начале XVII веков на ко­рот­кий срок в про­вин­ции с чрез­вы­чай­ны­ми пол­но­мо­чия­ми. Интенданты на­зна­ча­лись ко­ро­лём из чис­ла пред­ста­ви­те­лей «дво­рян­ст­ва ман­тии» и бур­жуа. Со вре­ме­нем интенданты со­сре­до­то­чи­ли в сво­их ру­ках ме­ст­ное управ­ле­ние - за­се­да­ли в су­дах про­вин­ций, обес­пе­чи­ва­ли по­сту­п­ле­ние на­ло­гов в ко­ро­лев­скую каз­ну, кон­тро­ли­ро­ва­ли снаб­же­ние ар­мии и пр. Они по­сте­пен­но от­тес­ня­ли от управ­ле­ния ме­ст­ную ари­сто­кра­тию, спо­соб­ст­во­ва­ли ук­ре­п­ле­нию по­зи­ций центральной вла­сти.

В 1648 году в пе­ри­од Фрон­ды долж­ность интендантов бы­ла на ко­рот­кое вре­мя уп­разд­не­на (за ис­клю­че­ни­ем по­гра­нич­ных про­вин­ций). Власть интендантов осо­бен­но уси­ли­лась при Лю­до­ви­ке XIV. Ин­сти­тут интендантов был ли­к­ви­ди­ро­ван в 1789 году во вре­мя Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века , зна­чительная часть пол­но­мо­чий интендантов пе­ре­шла к пре­фек­там.

В Ис­па­нии долж­ность интендантов (по французскому об­раз­цу) бы­ла вве­де­на в 1749 году и со­хра­ня­лась до начала XIX века В испанских и пор­тугальских ко­ло­ни­ях, а за­тем в ря­де не­за­ви­си­мых латиноамериканских го­су­дарств (Ар­ген­ти­не, Чи­ли, Уруг­вае, Па­ра­гвае и др.) интендантами име­но­ва­лись долж­но­ст­ные ли­ца, в ру­ках ко­то­рых на­хо­ди­лось ме­ст­ное управ­ле­ние (в Бра­зи­лии до 1930 года).

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