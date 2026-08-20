ИНТЕФ На чтение: 1 минута

Интеф (Иниотеф, Антеф; егип. Inj-it.f) — личное имя ряда фиванских правителей XI и XVII династий, правление которых приходилось на периоды политической фрагментации Египта, а власть ограничивалась Верхним Египтом.

1. «Ранние» И. (I—III) относятся к фиванской фазе XI династии (конец I Переходного периода, ок. 2160—2055 до н. э.), оформлявшейся в ходе борьбы локальных «царств» Гераклеополя (Великого) , Фив и их союзников за доминирование в Верхнем Египте (см. Египет Древний ). Происхождение династии не вполне ясно; обычно его возводят к И., сыну Икуи, — фиванскому номарху конца VIII династии (2160 до н. э.?), возможно, связанному с ней родством. В Среднем царстве этот И., а также его сын-преемник номарх Ментухотеп Тепи-аa («старший», «предок»; усл. I) были объектами культового почитания как родоначальники.

Фактическим основателем нередко считают И. I (ок. 2125 — 2112 до н. э.) — сына Ментухотепа (I) и Неферу (I), внука (?) И.; до занятия фиванского престола он носил «номаршьи» титулы («князь» и «великий князь Юга» и др.), позднее первым в XI династии присвоил царские титулы («Хор» с хóровым именем Сехертауи (букв. «Тот, кто принес покой в Обе Земли»); солнечную филиацию («сын Ра»), а также титул nsw-bitj (условно «Царь Верхнего и Нижнего Египта»)). Изначально правил небольшой Фиванской областью (IV ном Верхнего Египта), далее подчинил соседние области и города на севере (Коптос, Дендеру) и три самых южных нома, управляемых Иераконполем (союзником Гераклеополя).

И. II Великий (2112 — 2063 до н. э.) с хоровым именем Уаханх («Долгий жизнью(?)»), родной брат и преемник И. I., — самый значительный из «ранних» И. Занимал фиванский трон полстолетия, известен военными успехами (в том числе захватом Абидоса, административного центра Верхнего Египта). Из стелы главного казначея И. II следует, что под его контролем находилась территория «от Элефантины до Тиниса», т. е. 8 верхнеегипетских номов — четверть общей территории Египта (N. Grimal). На Элефантине (традиционной, но на время утраченной южной границе Египта) И. II воздвиг (восстановил?) храм местным покровителям — Хнуму, «хозяину» I порога, и Сатет, богине речных перекатов. В святилище Хекаиба (обожествленного номарха Элефантины времен Древнего царства) была обнаружена статуя И. II в церемониальном (хебседном) царском одеянии, — свидетельство его влияния на регион; не исключено, что оно простиралось и южнее — вплоть до Нижней Нубии (егип. Вават). И. II упомянут в знаменитом папирусе Westсar; внесен в Туринский царский канон .

Наименее известен И. III (2063—2055 до н. э.) с необычным хоровым именем Нахтнебтепнефер («Победоносный, владыка благих начинаний(?)», 2069/63 — 2061/55 до н.э.) — сын И. II и Неферухает (I). Занял трон немолодым, правил недолго, но удержал унаследованную территорию и на время обеспечил спокойствие в Верхнем Египте. Северная граница Фиванского «царства» при нем доходила до Х нома. Сыном-наследником И. III и его супруги Ях (дочери И. II?) был Ментухотеп II — один из самых значительных царей Древнего Египта: покорив весь оставшийся Египет, он положил конец I Переходному периоду и «открыл» новую эпоху — Среднее царство. Ментухотеп II c родителями изображен на известном скальном рельефе (роде изобразительного «царского манифеста», О. Д. Берлев) от 39 г. его правления в долине Шатт эль-Ригаль. И. III внесен в Туринский канон.

И. I—III погребены в эль-Тарифе (район Фиванского некрополя ), в огромных безымянных гробницах нового провинциального типа (так называемые saff, от араб.. «ряд») — с рядами вырубленных подпор-колонн; атрибутированы экспедицией Германского археологического института (1966—1970, руководитель Diet Arnold). Известность получили две найденные на некрополе заупокойные стелы И. II: с поэтическими гимнами Ра и богине Хатхор (ныне в музее Метрополитен) и изображением царских любимцев — охотничьих собак с ливийскими кличками, переведенными на египетский (ныне в Египетском музее в Каире). Найдена в 1860 О. Мариеттом, но была ранее известна по упоминанию в папирусе Abbott (BM 221) XX династии.

Все «ранние» И. (I—III), несмотря на претензии на общеегипетское господство и божественность происхождения (присвоение элементов царской титулатуры, «солнечной» филиации, картушей и других царских прерогатив), а также позднейшее (при XIX династии) внесение их в царский Туринский канон, в сущности, оставались локальными «царьками», а их правящая линия — одной из провинциальных «номаршьих» династий. Вплоть до Ментухотепа II никто из XI династии не носил полной царской титулатуры, а также, судя по прижизненным изображениям, царских корон.

Лит. Демидчик А. Е. Номарх Антифи — современник фиванского царя Иниотефа II // Вестник древней истории. 2003. № 1; Его же. Безымянная пирамида. Государственная доктрина древнеегипетской Гераклеопольской монархии. СПб., 2005; Berlev O. D. The Eleventh Dynasty in the Dynastic History of Egypt / Studies Presented to H. J. Polotsky. Beacon Hill, 1981; Franke D. Zwischen Herakleopolis und Theben: Neues zu den Gräbern von Assiut // Studien zur altägyptischen Kultur. 1987. № 14.

2. Личное имя И. также носили три фиванских царя (И. V—VII) 2-й половины XVII династии (1580—1550 до н. э.), завершившей II Переходный период (1650—1550) — время гиксосского владычества над частью Египта. Занимая фиванский трон, они управляли примерно той же территорией, что и «ранние» И., параллельно с династией гиксосов , власть которых простиралась на Дельту и значительную часть Среднего Египта (вплоть до Кус, к северу от Гермонтиса). Это один из самых «темных» периодов египетской истории: о «поздних» И. известно немного; годы и последовательность правления дискутируются. Наиболее значительная фигура — И. VII Нубхеперра (середина XVI в. до н. э.?), об административной, строительной и военной деятельности которого сохранились сведения; его памятники известны в Карнаке, Абидосе, Эль-Кабе, Коптосе. Издал важный декрет относительно коптосского храма бога Мина; современник гиксосского царя Апопи (I) Ааусерра, с которым поддерживал мирные отношения. Внесен в Туринский канон.

Все «поздние» И. погребены в Дра Абу эль-Нага (район Фиванского некрополя).

Лит.: Bennet. С. The Date of Nubkheperre Inyotef // GM. 147 (1995). 19—27. Grimal N. History of Ancient Egypt. 1998. Popko L. Late Second Intermediate Period to Early New Kingdom // UCLA Encyclopedia of Egyptology / Ed. W. Grajetzki, W. Wendrich et al. Los Angeles, 2013; Textual Sources for the Hyksos Period // The Hyksos: New historical and archaeological perspectives / Ed. E. Oren. Philadelphia, 1997. Ryholt K. The Political Situation in Egypt During the Second Intermediate Period c. 1800—1550 B. C. Сopenhagen, 1997.