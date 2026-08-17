ИНТА
ИНТА - город в России, на северо-востоке Республики Коми.
Население 36,2 тысячи человек (2007 год). Расположен в Предуралье, в 50 километрах к югу от Северного полярного круга, на левом берегу реки Большая Инта, в 12 километрах от железнодорожной станции. Аэропорт.
На месте современной Инты в 1937 году началось освоение месторождений Печорского угольного бассейна; в 1937-1938 годах существовало отделение Ухтинско-Печорского лагеря, в 1938-1941 годах - Воркутинского лагеря. В 1940 году основан посёлок Инта; в 1941 году в 12 километрах от него прошла железная дорога Котлас - Воркута. В 1941-1948 годах в посёлке и его окрестностях находился Интинский исправительно-трудовой лагерь, в 1948-1954 годах - особый лагерь № 1 («Минеральный»). В 1954 году посёлок преобразован в город Инта.
Водонапорная башня (1953-1954 года, архитектор - художник А.Г. Томвелиус и другие). Институт новых технологий и автоматизации промышленности строительных материалов (основан в 1972 году как «ИНТА-СТРОЙ»; современное название с 1997 году). Филиал Санкт-Петербургского государственного горного института. Краеведческий музей (1970 год; в селе Петрунь, близ Инты, - филиал с этнографической коллекцией). Добыча каменного угля (шахта «Интинская»). Предприятия пищевой промышленности. Интинская ТЭЦ.
В окрестностях - добыча марганцевых руд (месторождение Парнокское).