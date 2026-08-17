ИНТА

ИНТА - го­род в Рос­сии , на се­ве­ро-вос­то­ке Рес­пуб­ли­ки Ко­ми.

Население 36,2 тысячи человек (2007 год). Рас­по­ло­жен в Пре­ду­ра­лье, в 50 километрах к югу от Северного по­ляр­но­го кру­га, на ле­вом бе­ре­гу реки Боль­шая Ин­та, в 12 километрах от железнодорожной стан­ции. Аэ­ро­порт.

На мес­те современной Инты в 1937 году на­ча­лось ос­вое­ние ме­сто­ро­ж­де­ний Пе­чор­ско­го уголь­но­го бас­сей­на; в 1937-1938 годах су­ще­ст­во­ва­ло от­де­ле­ние Ух­тин­ско-Пе­чор­ско­го ла­ге­ря, в 1938-1941 годах - Вор­ку­тин­ско­го ла­ге­ря. В 1940 году ос­но­ван посёлок Ин­та; в 1941 году в 12 километрах от не­го про­шла железная дорога Кот­лас - Вор­ку­та. В 1941-1948 годах в по­сёл­ке и его ок­ре­ст­но­стях на­хо­дил­ся Ин­тин­ский ис­пра­ви­тель­но-тру­до­вой ла­герь, в 1948-1954 годах - осо­бый ла­герь № 1 («Ми­не­раль­ный»). В 1954 году по­сё­лок пре­об­ра­зо­ван в го­род Инта.

Во­до­на­пор­ная баш­ня (1953-1954 года, ар­хи­тек­тор - художник А.Г. Том­ве­ли­ус и другие). Институт но­вых тех­но­ло­гий и ав­то­ма­ти­за­ции промышленности стро­ительных ма­те­риа­лов (ос­но­ван в 1972 году как «ИНТА-СТРОЙ»; современное название с 1997 году). Фи­ли­ал Санкт-Пе­тербургского государственного гор­но­го института. Крае­ведческий му­зей (1970 год; в селе Пет­рунь, близ Инты, - фи­ли­ал с эт­но­гра­фической кол­лек­ци­ей). До­бы­ча ка­мен­но­го уг­ля (шах­та «Ин­тин­ская»). Пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности. Ин­тин­ская ТЭЦ.

В ок­ре­ст­но­стях - до­бы­ча мар­ган­це­вых руд (ме­сто­ро­ж­де­ние Пар­нок­ское).

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