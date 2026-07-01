ИНСТРУМЕНТОВКА

ИНСТРУМЕНТОВКА (ор­ке­ст­ров­ка) - из­ло­же­ние му­зы­ки в пар­ти­ту­ре для ис­пол­не­ния её каким-либо со­ста­вом ор­ке­ст­ра или инст­ру­мен­таль­ным ан­самб­лем.

Один из важ­ней­ших эле­мен­тов тех­ни­ки ком­по­зиции, инструментовка пред­по­ла­га­ет зна­ние и ху­до­же­ст­вен­но-це­ле­со­об­раз­ное ис­поль­зо­ва­ние свойств музыкальных ин­ст­ру­мен­тов (их тем­бров, приё­мов зву­ко­из­вле­че­ния, тех­нических и ди­на­мических воз­мож­но­стей) и их со­че­та­ний (все­го ор­ке­ст­ра в це­лом, его отдельных групп, со­ло и т. п.). Ха­рак­тер и приё­мы инструментовки обу­слов­ле­ны жан­ром и ин­ди­ви­ду­аль­ным ком­по­зи­тор­ским за­мыс­лом со­чи­не­ния и за­ви­сят от со­во­куп­но­сти музыкальных средств: ме­ло­ди­ки, гар­мо­нии , рит­ми­ки, музыкального скла­да, фак­ту­ры, го­ло­со­ве­де­ния и т. п. Один и тот же ин­то­на­ци­он­но-те­ма­тический ма­те­ри­ал в раз­ных раз­де­лах со­чи­не­ния мо­жет быть по-раз­но­му ин­ст­ру­мен­то­ван, при­об­ре­тая при ка­ж­дом но­вом спо­со­бе инструментовки иной от­те­нок вы­ра­же­ния и не­ред­ко из­ме­няя свой ха­рак­тер. Например, главная те­ма I час­ти 6-й сим­фо­нии П.И. Чай­ков­ско­го вна­ча­ле зву­чит у различных ор­ке­ст­ро­вых групп, а за­тем во всём ор­ке­ст­ре (тут­ти), дос­ти­гая в куль­ми­на­ции тра­ге­дий­ной си­лы.

Важ­ней­шая ху­дожественная за­да­ча ин­ст­ру­мен­та­то­ра - ис­поль­зо­вать раз­лич­ные по ха­рак­те­ру и на­пря­жён­но­сти тем­бры, ко­то­рые с наи­боль­шей си­лой вы­явят дра­ма­тур­гию ор­ке­ст­ро­вой му­зы­ки; главной тех­нической про­бле­мой яв­ля­ет­ся при этом дос­ти­же­ние хо­ро­шей слы­ши­мо­сти го­ло­сов и пра­виль­но­го со­от­но­ше­ния ме­ж­ду пер­вым и вто­рым (треть­им) пла­на­ми, чем обес­пе­чи­ва­ет­ся рель­еф­ность и глу­би­на ор­ке­ст­ро­во­го зву­ча­ния. Ор­ке­ст­ро­вое про­из­ве­де­ние со­чи­ня­ет­ся ком­по­зи­то­ром не­по­сред­ст­вен­но для ор­ке­ст­ра - ес­ли не во всех де­та­лях, то в сво­их главных чер­тах.

Раз­ви­тие инструментовки свя­за­но с эво­лю­ци­ей музыкальных сти­лей, тех­ни­ки строи­тель­ст­ва музыкальных ин­ст­ру­мен­тов и ис­пол­ни­тель­ской прак­ти­ки. инструментовка как фор­мо­об­ра­зую­щий фак­тор ут­вер­ди­лась од­но­вре­мен­но с го­мо­фо­ни­ей как ве­ду­щим музыкальным скла­дом. Важ­ную роль в осоз­на­нии дра­ма­тур­гической ро­ли тем­б­ров сыг­рал жанр опе­ры, за­ро­див­ший­ся в конце XVI - начале XVII веков. В XVIII веке ор­ке­стро­вые со­ста­вы диф­фе­рен­ци­ро­ва­лись в свя­зи с различными об­щественными функ­ция­ми му­зы­ки в за­ви­си­мо­сти от мес­та ис­пол­не­ния, слу­ша­тель­ской ау­ди­то­рии (опер­ный, цер­ков­ный, кон­церт­ный со­ста­вы, смотри Ор­кестр ).

Во 2-й половине XVIII века в свя­зи с раз­ви­ти­ем жан­ра сим­фо­нии сло­жил­ся так называемый клас­сический со­став ма­ло­го сим­фо­нического ор­кест­ра с раз­ви­ты­ми функ­цио­наль­ны­ми груп­па­ми (струн­ные смыч­ко­вые, ду­хо­вые; удар­ные пред­став­ле­ны ли­тав­ра­ми). Важ­ней­шая роль в его фор­ми­ро­ва­нии при­над­ле­жит Й. Гайд­ну и В.А. Мо­цар­ту. На­чи­ная с Л. ван Бет­хо­ве­на чис­ло групп ин­ст­ру­мен­тов воз­рос­ло до 4 (струн­ная, де­ре­вян­ная, мед­ная и удар­ная). С изо­бре­те­ни­ем хро­ма­тических мед­ных ду­хо­вых ин­ст­ру­мен­тов на ба­зе клас­сического ор­ке­ст­ра XIX века (в ча­ст­но­сти, под влия­ни­ем идей музыкального ро­ман­тиз­ма) по­сте­пен­но скла­ды­вал­ся сим­фо­нический ор­кестр современного ти­па (в сим­фо­нической и те­ат­раль­ной му­зы­ке К.М. фон Ве­бе­ра, Ф. Шу­бер­та, Г. Бер­лио­за, М.И. Глин­ки, Ф. Лис­та, Р. Ваг­не­ра, Дж. Вер­ди, А.П. Бо­ро­ди­на, И. Брам­са, М.П. Му­сорг­ско­го , П.И. Чай­ков­ско­го, Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва). Окон­ча­тель­но офор­мив­ший­ся во 2-й половине XIX века, он (с не­ко­то­ры­ми ва­ри­ан­та­ми) по­ны­не со­от­вет­ст­ву­ет ху­дожественным по­треб­но­стям ком­по­зи­то­ров различных на­прав­ле­ний и ин­ди­ви­ду­аль­но­стей, как тя­го­тею­щих к кар­тин­но­сти, кра­соч­но­сти, музыкальной зву­ко­пи­си, так и стре­мя­щих­ся к пси­хо­ло­гической уг­луб­лён­но­сти музыкальных об­ра­зов.

Па­рал­лель­но со ста­би­ли­за­ци­ей со­ста­ва ор­ке­ст­ра ве­лись ин­тен­сив­ные по­ис­ки но­вых приё­мов ор­ке­ст­ро­во­го пись­ма, но­вой трак­тов­ки ор­ке­ст­ро­вых ин­ст­ру­мен­тов. Клас­сическое уче­ние об аку­стическом рав­но­ве­сии, сфор­му­ли­ро­ван­ное при­ме­ни­тель­но к боль­шо­му сим­фо­ническому ор­ке­ст­ру Н.А. Рим­ским-Кор­са­ко­вым, ис­хо­ди­ло из то­го, что од­на тру­ба (тром­бон, ту­ба), иг­раю­щая фор­те в сво­ём наи­бо­лее вы­год­ном ре­ги­ст­ре, по си­ле зву­ча­ния рав­на 2 вал­тор­нам, ка­ж­дая из ко­то­рых, в свою оче­редь, рав­на 2 де­ревянным ду­хо­вым ин­ст­ру­мен­там или уни­со­ну лю­бой под­груп­пы струн­ных. Инстументовка, ос­но­ван­ная на со­блю­де­нии аку­стического рав­но­ве­сия, хо­ро­шо от­ве­ча­ла тре­бо­ва­ни­ям стро­го­сти про­пор­ций, урав­но­ве­шен­но­сти эмо­ций, но бы­ла ма­ло­при­год­на для пе­ре­да­чи силь­ных стра­стей. По­вы­шен­ная вы­ра­зи­тель­ность дос­ти­га­лась приё­ма­ми инструментовки, ос­но­ван­ной на мощ­ных уд­вое­ни­ях (ут­рое­ни­ях, учет­ве­ре­ни­ях) од­них го­ло­сов по срав­не­нию с дру­ги­ми, на по­сто­ян­ных из­ме­не­ни­ях тем­бров и ди­на­ми­ки. Та­кие приё­мы ха­рак­тер­ны для твор­че­ст­ва ря­да ком­по­зи­то­ров конца XIX - начала XX веков (например, А.Н. Скря­би­на).

На­ря­ду с ис­поль­зо­ва­ни­ем «чис­тых» (соль­ных) тем­бров, ком­по­зи­то­ры ста­ли дос­ти­гать осо­бых эф­фек­тов, сме­ло сме­ши­вая раз­но­род­ные крас­ки, уд­ваи­вая го­ло­са в 2, 3 ок­та­вы и бо­лее, вво­дя слож­ные мик­сту­ры. Ин­ст­ру­мен­ты, ра­нее при­ме­няв­шие­ся лишь как рит­ми­че­ские или в ка­че­ст­ве сред­них го­ло­сов фак­ту­ры, всё ча­ще ис­поль­зо­ва­лись как но­си­те­ли те­ма­тиз­ма. Зна­чительное ме­сто в инструментовки ста­ли от­во­дить лейт­тем­брам, ко­гда ка­ж­дый ин­ст­ру­мент ста­но­вит­ся «пер­со­на­жем» ра­зыг­ры­вае­мо­го ин­ст­ру­мен­таль­но­го спек­так­ля. С этим свя­за­ны ин­тен­сив­ные по­ис­ки но­вых тем­бров. В по­ис­ках рас­ши­ре­ния вы­ра­зительности изо­бра­зителных воз­мож­но­стей инструментовки сло­жил­ся ор­кестр XX века (в про­из­ве­де­ни­ях Г. Ма­ле­ра, Р. Штрау­са, К. Де­бюс­си, М. Ра­ве­ля, Б. Бар­то­ка, И.Ф. Стра­вин­ско­го, Б. Брит­те­на, С.С. Про­кофь­е­ва, Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча ). По­яв­ля­ют­ся но­вые кон­ст­рук­ции ин­ст­ру­мен­тов, по­зво­ляю­щие дос­ти­гать не­обыч­ных эф­фек­тов (например, глис­сан­до на пе­даль­ных ли­тав­рах). Изо­бре­те­ны но­вые ин­ст­ру­мен­ты (в ча­ст­но­сти, элек­тро­аку­сти­че­ские). В сим­фо­нический ор­кестр всё ча­ще вво­дят­ся не­ор­ке­ст­ро­вые ин­ст­ру­мен­ты (сак­со­фо­ны, щип­ко­вые ин­ст­ру­мен­ты). В пар­ти­ту­рах многих ком­по­зи­то­ров XX века ши­ро­ко ис­поль­зу­ют­ся удар­ные ин­ст­ру­мен­ты, час­то с оп­ре­де­лён­ной вы­со­той зву­ка (кси­ло­фон, ко­ло­коль­чи­ки, виб­ра­фон, раз­но­вы­сот­ные ба­ра­ба­ны, труб­ча­тые ко­ло­ко­ла), а так­же че­ле­ста, фортепиано и различные элек­тро­ин­ст­ру­мен­ты. Смыч­ко­вые ин­ст­ру­мен­ты за­час­тую ис­поль­зу­ют­ся для щип­ко­во­го и удар­но­го зву­ко­из­вле­че­ния, вплоть до по­сту­ки­ва­ния смыч­ка­ми по де­кам.

Прин­ци­пы инструментовки, вы­ра­бо­тан­ные при соз­да­нии му­зы­ки для сим­фо­нического ор­ке­ст­ра, обыч­но дей­ст­ви­тель­ны и для других ор­ке­ст­ро­вых со­ста­вов, ко­то­рые соз­да­ют­ся по ти­пу сим­фо­ни­че­ских и вклю­ча­ют 2-3 груп­пы од­но­род­ных ин­ст­ру­мен­тов. Пе­ре­ло­же­ния про­из­ве­де­ний од­но­го ор­ке­ст­ро­во­го со­ста­ва на дру­гой пред­став­ляют со­бой один из ви­дов аран­жи­ров­ки. Не­ко­то­рые про­из­ве­де­ния су­ще­ст­ву­ют в 2 рав­но­прав­ных ва­ри­ан­тах - в фортепианном из­ло­же­нии и в ви­де ор­ке­ст­ро­вых пар­ти­тур (не­ко­то­рые рап­со­дии Ф. Лис­та, сюи­ты из му­зы­ки Э. Гри­га к дра­ме Г. Иб­се­на «Пер Гюнт», сюи­ты из «Пет­руш­ки» И.Ф. Стра­вин­ско­го, ба­лет­ные сюи­ты «Ро­мео и Джуль­ет­та» С.С. Про­кофь­е­ва и др.). Сре­ди пар­ти­тур, соз­дан­ных на ос­но­ве из­вест­ных фортепианных про­из­ве­де­ний мас­те­ра­ми инструментовки, вы­де­ля­ют­ся «Кар­тин­ки с вы­став­ки» Му­сорг­ско­го - Ра­ве­ля. К зна­чительным тру­дам в об­лас­ти инструментовки от­но­сят­ся ре­дак­ции опер «Ка­мен­ный гость» А.С. Дар­го­мыж­ско­го и «Хо­ван­щи­на» М.П. Му­сорг­ско­го, вы­пол­нен­ные Н.А. Рим­ским-Кор­са­ко­вым, но­вая инструментовка опер «Бо­рис Го­ду­нов» и «Хо­ван­щи­на» Му­сорг­ско­го, осу­ще­ст­в­лён­ная Д.Д. Шос­та­ко­ви­чем.

Инструментовка как специальная учеб­ная дис­ци­п­ли­на вхо­дит в про­грам­мы кон­сер­ва­то­рий и других музыкальных учеб­ных за­ве­де­ний.

Дополнительная литература:

Ги­ро Э. Ру­ко­во­дство к прак­ти­че­ско­му изу­че­нию ин­ст­ру­мен­тов­ки. 3-е изд. М., 1934;

Ви­дор Ш. М. Тех­ни­ка со­вре­мен­но­го ор­ке­ст­ра. М., 1938;

Ва­си­лен­ко С. Ин­ст­ру­мен­тов­ка для сим­фо­ни­че­ско­го ор­ке­ст­ра. М., 1952–1959. Т. 1–2;

Ро­галь-Ле­виц­кий Д. Р. Со­вре­мен­ный ор­кестр. М., 1953-1956. Т. 1–4;

Рим­ский-Кор­са­ков Н. Ос­но­вы ор­ке­ст­ров­ки // Рим­ский- Кор­са­ков Н. Полн. собр. соч. Ли­те­ра­тур­ные про­из­ве­де­ния и пе­ре­пис­ка. М., 1959. Т. 3;

Ге­варт Ф. А. Но­вый курс ин­ст­ру­мен­тов­ки. 2-е изд. М., 1913; он же. Ру­ко­во­дство к ин­ст­ру­мен­тов­ке / Пер. П. И. Чай­ков­ско­го // Чай­ков­ский П. И. Полн. собр. соч. Ли­те­ра­тур­ные про­из­ве­де­ния и пе­ре­пис­ка. М., 1961. Т. 3-Б;

Ве­прик А. Очер­ки по во­про­сам ор­ке­ст­ро­вых сти­лей. М., 1961;

Бер­ли­оз Г. Боль­шой трак­тат о со­вре­мен­ной ин­ст­ру­мен­тов­ке и ор­ке­ст­ров­ке / С доп. Р. Штрау­са: В 2 т. М., 1972;

Глин­ка М. И. За­мет­ки об ин­ст­ру­мен­тов­ке // Глин­ка М. И. Полн. собр. соч. Ли­те­ра­тур­ные про­из­ве­де­ния и пе­ре­пис­ка. М., 1973. Т. 1;

Цук­кер­ман В. Тембр и фак­ту­ра в ор­ке­ст­ров­ке Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва // Цук­кер­ман В. Му­зы­каль­но-тео­ре­ти­че­ские очер­ки и этю­ды. М., 1975. Вып. 2.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)