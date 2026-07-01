ИНСТРУМЕНТОВКА
ИНСТРУМЕНТОВКА (оркестровка) - изложение музыки в партитуре для исполнения её каким-либо составом оркестра или инструментальным ансамблем.
Один из важнейших элементов техники композиции, инструментовка предполагает знание и художественно-целесообразное использование свойств музыкальных инструментов (их тембров, приёмов звукоизвлечения, технических и динамических возможностей) и их сочетаний (всего оркестра в целом, его отдельных групп, соло и т. п.). Характер и приёмы инструментовки обусловлены жанром и индивидуальным композиторским замыслом сочинения и зависят от совокупности музыкальных средств: мелодики, гармонии, ритмики, музыкального склада, фактуры, голосоведения и т. п. Один и тот же интонационно-тематический материал в разных разделах сочинения может быть по-разному инструментован, приобретая при каждом новом способе инструментовки иной оттенок выражения и нередко изменяя свой характер. Например, главная тема I части 6-й симфонии П.И. Чайковского вначале звучит у различных оркестровых групп, а затем во всём оркестре (тутти), достигая в кульминации трагедийной силы.
Важнейшая художественная задача инструментатора - использовать различные по характеру и напряжённости тембры, которые с наибольшей силой выявят драматургию оркестровой музыки; главной технической проблемой является при этом достижение хорошей слышимости голосов и правильного соотношения между первым и вторым (третьим) планами, чем обеспечивается рельефность и глубина оркестрового звучания. Оркестровое произведение сочиняется композитором непосредственно для оркестра - если не во всех деталях, то в своих главных чертах.
Развитие инструментовки связано с эволюцией музыкальных стилей, техники строительства музыкальных инструментов и исполнительской практики. инструментовка как формообразующий фактор утвердилась одновременно с гомофонией как ведущим музыкальным складом. Важную роль в осознании драматургической роли тембров сыграл жанр оперы, зародившийся в конце XVI - начале XVII веков. В XVIII веке оркестровые составы дифференцировались в связи с различными общественными функциями музыки в зависимости от места исполнения, слушательской аудитории (оперный, церковный, концертный составы, смотри Оркестр).
Во 2-й половине XVIII века в связи с развитием жанра симфонии сложился так называемый классический состав малого симфонического оркестра с развитыми функциональными группами (струнные смычковые, духовые; ударные представлены литаврами). Важнейшая роль в его формировании принадлежит Й. Гайдну и В.А. Моцарту. Начиная с Л. ван Бетховена число групп инструментов возросло до 4 (струнная, деревянная, медная и ударная). С изобретением хроматических медных духовых инструментов на базе классического оркестра XIX века (в частности, под влиянием идей музыкального романтизма) постепенно складывался симфонический оркестр современного типа (в симфонической и театральной музыке К.М. фон Вебера, Ф. Шуберта, Г. Берлиоза, М.И. Глинки, Ф. Листа, Р. Вагнера, Дж. Верди, А.П. Бородина, И. Брамса, М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова). Окончательно оформившийся во 2-й половине XIX века, он (с некоторыми вариантами) поныне соответствует художественным потребностям композиторов различных направлений и индивидуальностей, как тяготеющих к картинности, красочности, музыкальной звукописи, так и стремящихся к психологической углублённости музыкальных образов.
Параллельно со стабилизацией состава оркестра велись интенсивные поиски новых приёмов оркестрового письма, новой трактовки оркестровых инструментов. Классическое учение об акустическом равновесии, сформулированное применительно к большому симфоническому оркестру Н.А. Римским-Корсаковым, исходило из того, что одна труба (тромбон, туба), играющая форте в своём наиболее выгодном регистре, по силе звучания равна 2 валторнам, каждая из которых, в свою очередь, равна 2 деревянным духовым инструментам или унисону любой подгруппы струнных. Инстументовка, основанная на соблюдении акустического равновесия, хорошо отвечала требованиям строгости пропорций, уравновешенности эмоций, но была малопригодна для передачи сильных страстей. Повышенная выразительность достигалась приёмами инструментовки, основанной на мощных удвоениях (утроениях, учетверениях) одних голосов по сравнению с другими, на постоянных изменениях тембров и динамики. Такие приёмы характерны для творчества ряда композиторов конца XIX - начала XX веков (например, А.Н. Скрябина).
Наряду с использованием «чистых» (сольных) тембров, композиторы стали достигать особых эффектов, смело смешивая разнородные краски, удваивая голоса в 2, 3 октавы и более, вводя сложные микстуры. Инструменты, ранее применявшиеся лишь как ритмические или в качестве средних голосов фактуры, всё чаще использовались как носители тематизма. Значительное место в инструментовки стали отводить лейттембрам, когда каждый инструмент становится «персонажем» разыгрываемого инструментального спектакля. С этим связаны интенсивные поиски новых тембров. В поисках расширения выразительности изобразителных возможностей инструментовки сложился оркестр XX века (в произведениях Г. Малера, Р. Штрауса, К. Дебюсси, М. Равеля, Б. Бартока, И.Ф. Стравинского, Б. Бриттена, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича). Появляются новые конструкции инструментов, позволяющие достигать необычных эффектов (например, глиссандо на педальных литаврах). Изобретены новые инструменты (в частности, электроакустические). В симфонический оркестр всё чаще вводятся неоркестровые инструменты (саксофоны, щипковые инструменты). В партитурах многих композиторов XX века широко используются ударные инструменты, часто с определённой высотой звука (ксилофон, колокольчики, вибрафон, разновысотные барабаны, трубчатые колокола), а также челеста, фортепиано и различные электроинструменты. Смычковые инструменты зачастую используются для щипкового и ударного звукоизвлечения, вплоть до постукивания смычками по декам.
Принципы инструментовки, выработанные при создании музыки для симфонического оркестра, обычно действительны и для других оркестровых составов, которые создаются по типу симфонических и включают 2-3 группы однородных инструментов. Переложения произведений одного оркестрового состава на другой представляют собой один из видов аранжировки. Некоторые произведения существуют в 2 равноправных вариантах - в фортепианном изложении и в виде оркестровых партитур (некоторые рапсодии Ф. Листа, сюиты из музыки Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт», сюиты из «Петрушки» И.Ф. Стравинского, балетные сюиты «Ромео и Джульетта» С.С. Прокофьева и др.). Среди партитур, созданных на основе известных фортепианных произведений мастерами инструментовки, выделяются «Картинки с выставки» Мусоргского - Равеля. К значительным трудам в области инструментовки относятся редакции опер «Каменный гость» А.С. Даргомыжского и «Хованщина» М.П. Мусоргского, выполненные Н.А. Римским-Корсаковым, новая инструментовка опер «Борис Годунов» и «Хованщина» Мусоргского, осуществлённая Д.Д. Шостаковичем.
Инструментовка как специальная учебная дисциплина входит в программы консерваторий и других музыкальных учебных заведений.
Дополнительная литература:
Гиро Э. Руководство к практическому изучению инструментовки. 3-е изд. М., 1934;
Видор Ш. М. Техника современного оркестра. М., 1938;
Василенко С. Инструментовка для симфонического оркестра. М., 1952–1959. Т. 1–2;
Рогаль-Левицкий Д. Р. Современный оркестр. М., 1953-1956. Т. 1–4;
Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки // Римский- Корсаков Н. Полн. собр. соч. Литературные произведения и переписка. М., 1959. Т. 3;
Геварт Ф. А. Новый курс инструментовки. 2-е изд. М., 1913; он же. Руководство к инструментовке / Пер. П. И. Чайковского // Чайковский П. И. Полн. собр. соч. Литературные произведения и переписка. М., 1961. Т. 3-Б;
Веприк А. Очерки по вопросам оркестровых стилей. М., 1961;
Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке / С доп. Р. Штрауса: В 2 т. М., 1972;
Глинка М. И. Заметки об инструментовке // Глинка М. И. Полн. собр. соч. Литературные произведения и переписка. М., 1973. Т. 1;
Цуккерман В. Тембр и фактура в оркестровке Римского-Корсакова // Цуккерман В. Музыкально-теоретические очерки и этюды. М., 1975. Вып. 2.
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