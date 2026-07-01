ИНСТИТУТ ПОЛИТИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ПОЛИТИЧЕСКИЙ -

1) ус­той­чи­вый вид со­ци­аль­но­го взаи­мо­дей­ст­вия, ре­гу­ли­рую­щий по­ли­тические от­но­ше­ния в об­ще­ст­ве.

Ус­той­чи­вость институтов политических дос­ти­га­ет­ся: за счёт ус­та­нов­ле­ния норм, рег­ла­мен­ти­рую­щих ха­рак­тер взаи­мо­дей­ст­вия; при­ме­не­ния санк­ций, пре­пят­ст­вую­щих от­кло­не­нию от нор­ма­тив­ных мо­де­лей по­ве­де­ния; ус­вое­ния людь­ми сло­жив­ше­го­ся ин­сти­ту­цио­наль­но­го по­ряд­ка. При на­ли­чии этих ус­ло­вий институт политический ста­но­вит­ся объ­ек­тив­ным, са­мо­вос­про­из­во­дя­щим­ся со­ци­аль­ным об­ра­зо­ва­ни­ем, не за­ви­ся­щим от во­ли и же­ла­ния отдельного ин­ди­ви­да и по­бу­ж­даю­щим его ори­ен­ти­ро­вать­ся в сво­ём по­ве­де­нии на пред­пи­сы­вае­мые мо­де­ли, нор­мы и пра­ви­ла.

В современном об­ще­ст­ве при­ня­то вы­де­лять сле­дую­щие институты политические: ин­сти­тут пар­ла­мен­та­риз­ма (ре­гу­ли­ру­ет от­но­ше­ния в сфе­ре вы­ра­бот­ки основных пра­во­вых норм, за­ко­нов и пред­ста­ви­тель­ст­ва ин­те­ре­сов различных со­ци­аль­ных групп в го­су­дар­ст­ве); ин­сти­ту­ты ис­пол­нительной вла­сти (ре­гу­ли­ру­ют сис­те­му взаи­мо­дей­ст­вий, ко­то­рая скла­ды­ва­ет­ся ме­ж­ду ор­га­на­ми, долж­но­ст­ны­ми ли­ца­ми , осу­ще­ст­в­ляю­щи­ми те­ку­щее управ­ле­ние об­щественными де­ла­ми и на­се­ле­ни­ем стра­ны); ин­сти­тут государственной служ­бы (ре­гу­ли­ру­ет профессиональную дея­тель­ность лю­дей, при­над­ле­жа­щих к осо­бой ста­тус­ной груп­пе); ин­сти­тут гла­вы го­су­дар­ст­ва (обес­пе­чи­ва­ет ус­той­чи­вое вос­про­из­вод­ст­во в об­ще­ст­ве от­но­ше­ний, по­зво­ляю­щих ли­де­ру го­су­дар­ст­ва вы­сту­пать от име­ни все­го на­ро­да, быть выс­шим ар­бит­ром в спо­рах, га­ран­ти­ро­вать це­ло­ст­ность стра­ны, не­зыб­ле­мость кон­сти­туционных прав гра­ж­дан); ин­сти­ту­ты су­до­про­из­вод­ст­ва (рег­ла­мен­ти­ру­ют от­но­ше­ния в свя­зи со спо­ра­ми и кон­флик­та­ми).

2) Струк­тур­ный эле­мент по­ли­тической сис­те­мы.

В ус­ло­ви­ях раз­де­ле­ния по­ли­тического тру­да институт политический во­пло­ща­ет­ся в различных по­ли­тических ор­га­ни­за­ци­ях и уч­ре­ж­де­ни­ях. По прин­ци­пу ор­га­ни­за­ции раз­ли­ча­ют­ся фор­маль­ные (государственные ор­га­ни­за­ции, по­ли­тические пар­тии и тому подобное) и не­фор­маль­ные институты политические (по­ли­тические клу­бы и прочее).

Дея­тель­ность фор­маль­ных институтов политических рег­ла­мен­ти­ру­ет­ся нор­ма­ми , за­фик­си­ро­ван­ны­ми в за­ко­нах, ус­та­вах, ин­ст­рук­циях. Не­фор­маль­ные институты политические ос­но­ва­ны на лич­ных свя­зях, не­по­средственном об­ще­нии, со­во­куп­но­сти об­щих ин­те­ре­сов и дей­ст­вий.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)