ИНСТИТУТ ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ ПОЛИТИЧЕСКИЙ -
1) устойчивый вид социального взаимодействия, регулирующий политические отношения в обществе.
Устойчивость институтов политических достигается: за счёт установления норм, регламентирующих характер взаимодействия; применения санкций, препятствующих отклонению от нормативных моделей поведения; усвоения людьми сложившегося институционального порядка. При наличии этих условий институт политический становится объективным, самовоспроизводящимся социальным образованием, не зависящим от воли и желания отдельного индивида и побуждающим его ориентироваться в своём поведении на предписываемые модели, нормы и правила.
В современном обществе принято выделять следующие институты политические: институт парламентаризма (регулирует отношения в сфере выработки основных правовых норм, законов и представительства интересов различных социальных групп в государстве); институты исполнительной власти (регулируют систему взаимодействий, которая складывается между органами, должностными лицами, осуществляющими текущее управление общественными делами и населением страны); институт государственной службы (регулирует профессиональную деятельность людей, принадлежащих к особой статусной группе); институт главы государства (обеспечивает устойчивое воспроизводство в обществе отношений, позволяющих лидеру государства выступать от имени всего народа, быть высшим арбитром в спорах, гарантировать целостность страны, незыблемость конституционных прав граждан); институты судопроизводства (регламентируют отношения в связи со спорами и конфликтами).
2) Структурный элемент политической системы.
В условиях разделения политического труда институт политический воплощается в различных политических организациях и учреждениях. По принципу организации различаются формальные (государственные организации, политические партии и тому подобное) и неформальные институты политические (политические клубы и прочее).
Деятельность формальных институтов политических регламентируется нормами, зафиксированными в законах, уставах, инструкциях. Неформальные институты политические основаны на личных связях, непосредственном общении, совокупности общих интересов и действий.
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