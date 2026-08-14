ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ САРАТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА имени Н. Г. Чернышевского

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ САРАТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА имени Н. Г. Чернышевского - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Институт истории и международных отношений свою историю ведет с 1917 года, когда в Саратовском университете решением Временного правительства был создан историко-филологический факультет. Работать на нем изъявили желание ученые из Петрограда, Москвы, Томска и других научных центров. Первым деканом историко-филологического факультета стал приват-доцент Петроградского университета Семен Людвигович Франк, выдающийся русский философ.

Кафедры исторического профиля - русской истории и всеобщей истории - возглавили профессора Василий Иванович Веретенников и Вадим Апполонович Бутенко. Среди тех, кто стоял у истоков исторического образования и исторической науки в Саратовском университете, были также известные ученые: С.Н. Чернов, С.В. Юшков, П.Г. Любомиров (русская история), С.И. Протасова, Е.Н. Петров (всеобщая история), Ф.В. Баллод (история искусств) и др.

В 1921 году историко-филологический факультет прекратил самостоятельное существование и превратился в словесно-историческое отделение факультета общественных наук. В 1922 году оно было преобразовано в общественно-экономическое отделение педагогического факультета, которое взяло на себя подготовку специалистов-историков. По инициативе университетских историков в 1924 году при СГУ создается научно-исследовательский институт краеведения, сыгравший видную роль в комплексном изучении Юго-Востока страны. Директором института являлся П.С. Рыков, основатель школы саратовских археологов и организатор музейного дела в Саратове.

В 1920-е годы в университете было создано немало ценных научных трудов по вопросам социально-экономического развития России, по истории освободительного движения и общественной мысли, по археологии и краеведению. Под руководством ученых старшего поколения была подготовлена способная и энергичная научная молодежь, Тогда начали свою научную деятельность известные впоследствии историки Е.Н. Кушева, Е.Н. Подъяпольская, Н.Г. Апполова, археологи П.Д. Степанов, И.В. Синицын, Т.Н. Минаева и др.

После выделения в 1931 году педагогического факультета в самостоятельный институт подготовка специалистов-историков в СГУ не велась. Благоприятные условия для восстановления исторического образования в Саратове возникли после принятия 15 мая 1934 года ЦК ВКП(б) и СНК СССР постановления «О преподавании гражданской истории в школах СССР». 8 сентября 1935 года в Саратовском университете был учрежден исторический факультет, ставший третьим в РСФСР (после МГУ и ЛГУ, где истфаки были восстановлены в 1934 году) и первым в провинции.

Возрожденному историческому факультету был предоставлен специальный учебный корпус (ул. Радищева, 41). Возглавил факультет профессор Павел Сергеевич Рыков, проработавший на посту декана до августа 1937 года, когда был арестован и осужден по ложному обвинению. Затем в довоенный период деканами факультета были доценты Р.А. Таубин, Б.С. Зевин, Т.Л. Морозова. На историческом факультете СГУ первоначально было создано пять кафедр: истории древнего мира, истории средних веков, истории нового времени, истории зависимых и колониальных стран, истории [народов] СССР. Позднее появилась кафедра археологии и этнографии. «Научная деятельность этих кафедр, - по словам профессора Л.А. Дербова, - отражала потребности тогдашнего этапа развития советской исторической науки и охватывала актуальную проблематику. Саратовские историки работали над историей народов Поволжья и Саратовского края, занимались изучением наследия Н.Г. Чернышевского, проводили археологические исследования, разрабатывали темы по истории русского крестьянства, вопросы историографии и другие важные проблемы отечественной и зарубежной истории».

Среди преподавателей предвоенного истфака были: археологи П.С. Рыков и И.В. Синицын, античник И.И. Вейцеховский, медиевист А.С. Бартенев, востоковед А.М. Дубинский, специалисты по отечественной истории А.Л. Шапиро, Р.А. Таубин, В.А. Осипов и др. Большую роль в жизни факультета сыграл приезд в Саратов профессора (позднее академика) Анны Михайловны Панкратовой, которая работала на истфаке в 1937-1940 годах и некоторое время заведовала кафедрой истории СССР.

Первый выпуск исторического факультета состоялся в 1940 году: из 52 окончивших его 16 получили дипломы с отличием. Часть молодых специалистов остались работать на гуманитарных кафедрах в СГУ (А.П. Васильчук, В.И. Ивакин, С.А. Соколов, П.А. Кузнецов, Н.Г. Гончаренко, П.А. Анохин), другие поступили в аспирантуру (В.А. Ермолаев, Н.В. Афанасьев, Н.Н. Мельников, В.М. Гохлернер). Многие из числа первых выпускников истфака впоследствии стали крупными дипломатами, государственными и военными деятелями (В.Ф. Грубяков, М.Ф. Кучмин, А.В. Щукин, Н.Ф. Кузьмин и др.).

В годы Великой Отечественной войны коллектив исторического факультета (в связи с открытием при нем осенью 1941 года филологического отделения он стал на несколько лет историко-филологическим) работал в сложных условиях. Десятки студентов и преподавателей влились в ряды Красной Армии, другие работали на возведении оборонительных сооружений, в госпиталях, на фабриках и заводах, на заготовке дров и уборке урожая. Учебный корпус факультета был передан другой организации, на некоторых кафедрах оставалось всего 2-3 сотрудника. На время коллектив факультета получил пополнение за счет некоторых ведущих ученых московских и ленинградских вузов, эвакуированных в Саратов. В 1941-1942 годах кафедру истории СССР возглавлял известный специалист по истории России, профессор Московского университета Н.Л. Рубинштейн, одновременно исполнявший обязанности декана.

В 1943-1944 годах этой кафедрой руководил другой видный историк В.В. Мавродин, профессор Ленинградского университета. Научное содружество ученых Саратовского и Ленинградского университетов позволило провести ряд защит кандидатских диссертаций, выполненных саратовскими историками - И.В. Синицыным, Л.А. Дербовым, А.М. Дубинским и А.Л. Шапиро. Историки читали лекции перед населением, готовили материалы для местной печати и радио на общественно-политические и военно-патриотические темы. Не всем истфаковцам удалось возвратиться с фронта. Погибли в боях за Родину бывший декан факультета Б.С. Зевин, студенты Вячеслав Шеметов, Николай Пузанов, Василий Садиков, Федор Самсонов, Иван Хмелев и другие. Те же, кто вернулся к мирной жизни (Н.Я. Казаков, удостоенный звания Героя Советского Союза, Н.Ф. Кузьмин, И.В. Малышев, В.А. Ермолаев, И.В. Порох, Г.Д. Бурдей и др.), до конца своих дней свято чтили память о погибших товарищах, как новые поколения историков чтят память о них самих.

В послевоенные годы исторический факультет постепенно восстановил свои силы, пополнил преподавательский состав, значительно увеличил прием студентов. В 1945 году на факультете был восстановлен прием в аспирантуру. Немалая заслуга во всем этом принадлежала известному ученому-археологу декану факультета с 1943 по 1953 годы Ивану Васильевичу Синицыну. Осенью 1955 года в связи с объединением исторических факультетов университета и педагогического института в штат истфака СГУ были зачислены высококвалифицированные и перспективные работники - В.К. Медведев, А.Ф. Остальцева, А.И. Озолин, Я.М. Майофис.

В 1950-1980-е годы на историческом факультете развивались сложившиеся научные направления. Кафедра истории древнего мира вела исследования в области истории античной культуры и археологии. На кафедре истории средних веков разрабатывались проблемы истории средневекового города, истории народных движений средневековья, истории культуры и общественной мысли эпохи Возрождения. Сотрудники кафедры истории нового и новейшего времени изучали историю рабочего движения в США и Западной Европе, национально-освободительного движения в странах Азии и Африки, историю международных отношений. Кафедра истории СССР досоветского периода (ныне истории России) главное внимание уделяла изучению истории освободительного движения и общественной мысли в России, а также занималась исследованиями по истории российской внешней политики и историографии, проводила археологические изыскания.

На кафедре истории СССР советского периода велась разработка истории революции 1917 года, экономической политики в первые годы советской власти, истории фронта и тыла в Великой Отечественной войне. Известность саратовской исторической школе принесли научные труды Владимира Григорьевича Боруховича, Соломона Моисеевича Стама, Артура Ивановича Озолина, Алевтины Федоровны Остальцевой, Леонарда Адамовича Дербова, Николая Алексеевича Троицкого, Дмитрия Поликарповича Ванчинова и других профессоров истфака. В 1971 году, благодаря усилиям талантливого ученого профессора Владимира Владимировича Пугачева, был создан Совет по защите докторских и кандидатских диссертаций. Это позволило значительно повысить эффективность работы аспирантуры и квалификационный уровень преподавательского состава.

В начале 1980-х гг. на историческом факультете уже работали 10 докторов наук и 25 кандидатов наук. В развитии факультета в эти годы большую роль сыграли его деканы: доценты Владимир Алексеевич Осипов (с 1953 по 1965 годы), Игорь Сергеевич Кашкин (с 1965 по 1970 годы), Владимир Ильич Тюрин (с 1970 по 1973 годы и в 1980-1981годах), профессор Григорий Алексеевич Герасименко (с 1973 по 1980 годы) и доцент Иван Васильевич Галактионов (с 1981 по 1987 годы).

В перестроечные и постперестроечные годы, когда рушились старые идеологические символы, и отечественная историческая наука переживала кризис, исторический факультет сумел сохранить все ценное, что было накоплено за многие десятилетия, и сделал новый шаг в своей образовательной и научной деятельности. В 1994-1997 годах саратовские историки участвовали в реализации большой международной программы «Tempus» в тесном сотрудничестве с университетами городов Пуатье, Анже (Франция) и Гранада (Испания). Участие в этой программе способствовало открытию на факультете новой специальности «социально-культурный сервис и туризм», появлению компьютерного класса и своего издательского центра. В 2000-2004 годах в рамках Мегапроекта «Развитие образования в России» осуществлялась работа по поддержке двух кафедр истфака. Важное значение для развития исторических исследований имело открытие в 2004 году при Саратовском университете Межрегионального института общественных наук (директор профессор В.С. Мирзеханов). С 1988 по 1997 годы исторический факультет возглавлял заведующий кафедрой истории нового и новейшего времени профессор Игорь Данилович Парфенов.

В 1998-2007 годах деканом истфака являлся профессор Велихан Салманханович Мирзеханов, в период работы которого на этом посту происходит расширение научно-образовательных связей с зарубежными университетами, открытие новых специальностей и кафедр, укрепление материальной базы факультета. За это время факультет дважды менял место своей «прописки»: в 1998-2005 годы он располагался в здании бывшего летного училища на углу улиц Московской и Университетской (IV корпус СГУ), а в декабре 2005 года переехал в новый, только что построенный XI корпус.

В декабре 2007 года исторический факультет был реорганизован в Институт истории и международных отношений Саратовского государственного университета (директор института профессор Виктор Николаевич Данилов). 14 января 2010 года директором была назначена профессор Татьяна Викторовна Черевичко.

В настоящее время в ИИиМО на дневном, очно-заочном и заочном отделениях обучается около двух тысяч студентов. На 9 кафедрах (истории древнего мира, истории средних веков, истории нового и новейшего времени, кафедра международных отношений и внешней политики России, истории России, кафедра отечественной истории в новейший период, кафедра российской цивилизации и методики преподавания истории, историографии, региональной истории и археологии, туризма и культурного наследия) работает 79 преподавателей, из них 23 доктора наук, профессора и 48 кандидатов наук. Обучение студентов ведется по направлениям: «История», «Сервис», «Туризм», «Педагогическое образование (профиль история)», «Международные отношения». Открыт ряд магистерских программ.

В Институте действует аспирантура, а также Диссертационный совет по защите докторских диссертаций. Издаются межвузовские сборники: «Античный мир и археология», «Средневековый город», «Новая и новейшая история», «Освободительное движение в России», «Историографический сборник», «Поволжский край», «Саратовский краеведческий сборник», Археология Восточно-Европейской степи», «Военно-исторические исследования в Поволжье», «Новейшая история Отечества XX-XXI век», «Туризм и культурное наследие».

Институт истории и международных отношений Саратовского государственного университета – это крупный учебный и научно-исследовательский центр гуманитарного профиля, являющийся правопреемником исторического факультета и продолжателем его богатых научных и педагогических традиций.