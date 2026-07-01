ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Исторический факультет - ровесник вуза, возник в 1935 году, в 2004 году был преобразован в Институт истории, гуманитарного и социального образования. Это было вызвано расширением спектра специальностей и направлений.

Институт работает в тесном сотрудничестве с Институтом истории и Институтом археологии и этнографии Сибирского отделения Академии наук, вузами и научно-исследовательскими институтами России. ИИГСО имеет долговременные и многочисленные международные связи в различных областях гуманитарного знания: история, культурология, музеология, юриспруденция, воспитательная работа, археология, востоковедение, иностранные языки.

Учебный процесс обеспечивается педагогическим коллективом пяти кафедр, на которых работают 82 преподавателя, среди них 15 докторов и 47 кандидатов наук.