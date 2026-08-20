ИНСТИТУТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ (ИНХУК)

ИНСТИТУТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ (Ин­хук) - на­уч­но-ис­сле­до­ва­тель­ская ор­га­ни­за­ция и творческое объ­е­ди­не­ние в Мо­ск­ве .

Ор­га­ни­зо­ван в мар­те 1920 года при От­де­ле ИЗО Нар­ком­про­са. Пер­во­на­чаль­но дея­тель­ность института про­хо­ди­ла под влия­ни­ем «ле­вых» те­че­ний в изо­бра­зительном искусстве (аб­ст­рак­цио­низм и другие); ста­ви­лась за­да­ча ис­сле­до­ва­ния фор­маль­ных вы­ра­зительных средств различных ви­дов искусства (му­зы­ки, жи­во­пи­си, скульп­ту­ры и других) и осо­бен­но­стей их воз­дей­ст­вия на зри­те­ля, вы­яс­не­ния ро­ли под­соз­на­ния в творческом про­цес­се (про­грам­ма В.В. Кан­дин­ско­го , 1920 год). Ряд со­труд­ни­ков Ин­ху­ка (во гла­ве с А.М. Род­чен­ко) счи­тал та­кой ме­тод ана­ли­за искусства субъ­ек­тив­ным, про­ти­во­пос­та­вив ему «объ­ек­тив­ный ме­тод».

«Ра­бо­чая груп­па объ­ек­тив­но­го ана­ли­за», соз­дан­ная в 1920 году, ис­сле­до­ва­ла ху­дожественные про­из­ве­де­ния с точ­ки зре­ния за­ко­нов их внутренней ор­га­ни­за­ции, вы­де­лив два прин­ци­па ор­га­ни­за­ции ху­дожественного про­из­ве­де­ния: ком­по­зи­цию, ос­но­ван­ную на вку­со­вом и сти­ле­вом под­хо­де, и кон­ст­рук­цию, ко­то­рая пред­став­ля­лась бо­лее объ­ек­тив­ным прин­ци­пом. Чле­ны «Ра­бо­чей груп­пы» со­ста­ви­ли яд­ро «мо­ло­дой» про­фес­су­ры Вху­те­ма­са, ко­то­рая вне­дря­ла там «объ­ек­тив­ный ме­тод» пре­по­да­ва­ния. В конце 1920 года - 1-й половине 1921 года из недр груп­пы вы­шли и офор­ми­лись в са­мо­сто­ятельные под­раз­де­ле­ния (со свои­ми про­грам­ма­ми) кол­лек­ти­вы кон­ст­рук­ти­ви­стов, «об­жек­ти­ви­стов» и другие.

С 1921 году Ин­хук, раз­ви­вая идеи «Ле­во­го фрон­та ис­кусств» (ЛЕФ) , за­ни­мал­ся тео­ре­тической раз­ра­бот­кой про­блем кон­ст­рук­ти­виз­ма и про­из­вод­ст­вен­но­го ис­кус­ст­ва, вёл экс­пе­риментальную ра­бо­ту в об­лас­ти ху­дожественного кон­ст­руи­ро­ва­ния (смотри Ди­зайн). Ин­хук воз­глав­ля­ли по­сле­до­ва­тель­но В.В. Кан­дин­ский, А.М. Род­чен­ко, О.М. Брик, Б.И. Ар­ва­тов. На ос­но­ве ра­бо­чих групп Ин­ху­ка позд­нее бы­ли соз­да­ны Ас­со­циа­ция но­вых ар­хи­тек­то­ров (АСНОВА) и Об­ще­ст­во со­вре­мен­ных ар­хи­тек­то­ров (ОСА). Ак­тив­ны­ми дея­те­ля­ми Ин­ху­ка бы­ли так­же А.В. Ба­би­чев, А.А. Вес­нин, А.Г. Габ­ри­чев­ский , Н.А. Ла­дов­ский, Л.М. Ли­сиц­кий, Л.С. По­по­ва, В.Ф. Сте­па­но­ва. В 1924 году Ин­хук пре­кра­тил су­ще­ст­во­ва­ние.

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