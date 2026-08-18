ИНСТИТУТ ФРАНЦИИ

ИНСТИТУТ ФРАНЦИИ (L’Institut de France) - офи­ци­аль­ное ака­де­мическое уч­ре­ж­де­ние, су­ще­ст­вую­щее с 1795 года в Па­ри­же .

Объ­е­ди­ня­ет вы­даю­щих­ся дея­те­лей нау­ки, литературы, искусства, а так­же отдельных ве­те­ра­нов французского по­ли­тического ми­ра. В Институт Франции вхо­дят 5 ака­де­мий: Фран­цуз­ская ака­де­мия, Ака­де­мия над­пи­сей и изящ­ной сло­вес­но­сти, Ака­де­мия на­ук, Ака­де­мия ис­кусств, Ака­де­мия мо­раль­ных и по­ли­тических на­ук. До Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века в стра­не су­ще­ст­во­ва­ло 6 ко­ро­лев­ских ака­де­мий: Фран­цуз­ская, над­пи­сей и ме­да­лей, ес­тественных на­ук, жи­во­пи­си и скульп­ту­ры, ар­хи­тек­ту­ры, му­зы­ки. Национальный кон­вент в 1793 году уп­разд­нил их, а в 1795 году Ди­рек­то­рия уч­ре­ди­ла Национальный институт на­ук и ис­кусств, со­сто­яв­ший из 3 клас­сов (от­де­ле­ний): 1) фи­зических и ма­те­ма­тических на­ук; 2) мо­раль­ных и по­ли­тических на­ук; 3) литературы и ис­кусств. Национальный институт на­ук и ис­кус­ств раз­ме­стил­ся в зда­нии, по­стро­ен­ном по про­ек­ту архитектора Л. Ле­во, в ко­то­ром до 1790 года на­хо­дил­ся Кол­леж Ма­за­ри­ни. В 1803 году по рас­по­ря­же­нию На­по­ле­о­на I был за­крыт вто­рой класс, а вме­сто третье­го уч­ре­ж­де­но 3 но­вых: французского язы­ка и сло­вес­но­сти, древ­ней ис­то­рии и литературы, ис­кусств. В 1806 году Национальный институт на­ук и ис­кусств пе­ре­име­но­ван в Институт Франции В 1816 году Лю­до­вик XVIII вер­нул со­от­вет­ст­вую­щим клас­сам (от­де­ле­ни­ям) на­зва­ние ака­де­мий. Современную струк­ту­ру Института Франции при­об­рёл при Луи Фи­лип­пе, вос­ста­но­вив­шем в 1832 году Ака­де­мию мо­раль­ных и по­ли­тичских на­ук (ос­но­ва­на в 1795 году; за­кры­та в 1803 году). Ны­неш­ний ста­тус Института Франции уточ­нён за­ко­ном от 18 апреля 2006 года, а его об­щий рег­ла­мент ут­вер­ждён пра­ви­тельственным дек­ре­том от 11 мая 2007 года.

Ка­ж­дая ака­де­мия, вхо­дя­щая в Институт Франции, име­ет свои сфе­ры дея­тель­но­сти, ус­тав, фонд; из­би­ра­ет пре­зи­ден­та (по­сто­ян­но­го сек­ре­та­ря) и учё­но­го сек­ре­та­ря. Чле­ны од­ной ака­де­мии мо­гут из­би­рать­ся и в другие ака­де­мии. Ру­ко­во­дя­щие ор­га­ны Института Франции: канц­лер, из­би­рае­мый на три го­да центральной административной ко­мис­си­ей и ут­вер­ждае­мый пре­зи­ден­том Французской Рес­пуб­ли­ки; центральная административная ко­мис­сия в со­ста­ве 6 по­сто­ян­ных сек­рета­рей (ака­де­мия име­ет двух по­сто­ян­ных сек­ре­та­рей) и двух де­ле­га­тов, из­бран­ных от ка­ж­дой ака­де­мии; генеральная ас­самб­лея в со­ста­ве всех дей­ст­вительных чле­нов ака­де­мий, кро­ме Ака­де­мии на­ук, де­ле­ги­рую­щей в ас­самб­лею 50 сво­их пред­ста­ви­те­лей; бю­ро, со­стоя­щее из пре­зи­ден­та, канц­ле­ра и ру­ко­во­ди­те­ля ка­ж­дой из ака­де­мий; пре­зи­дент, из­би­рае­мый еже­год­но в по­ряд­ке ро­та­ции из глав пя­ти ака­де­мий; тех­нические, специальные и кон­курс­ные ко­мис­сии. Наи­боль­ши­ми, пре­ж­де все­го фи­нан­со­вы­ми, пол­но­мо­чия­ми об­ла­да­ют канц­лер и центральная административная ко­мис­сия. В ноябре 2005 года канц­ле­ром Института Франции из­бран ис­то­рик Габ­ри­ель де Бройль.

Институт Франции за­слу­ши­ва­ет и об­су­ж­да­ет на­учные док­ла­ды, из­да­ёт на­учные тру­ды, при­су­ж­да­ет пре­мии. Пре­мии фи­нан­си­ру­ют­ся государственными и ча­ст­ны­ми фон­да­ми, управ­ле­ние ко­то­ры­ми осу­ще­ст­в­ля­ет Институт Франции При­ём но­вых чле­нов про­из­во­дит­ся на со­б­ра­ни­ях ка­ж­дой ака­де­мии. Ре­зуль­та­ты вы­бо­ров ут­вер­жда­ют­ся пре­зи­ден­том Фран­ции.

Ста­рей­шая из ака­де­мий, вхо­дя­щих в Институт Франции, - Фран­цуз­ская ака­де­мия.

Ака­де­мия над­пи­сей и изящ­ной сло­вес­но­сти (L’Acadé mie des Inscriptions et Be­l­les-Lettres) ос­но­ва­на в 1663 году Ж.Б. Коль­бе­ром. Её за­да­ча - ис­сле­до­ва­ние во­сточ­ных, древ­них и средневековых язы­ков, изу­че­ние ис­то­рии всех вре­мён. Ака­де­мия осу­ще­ст­в­ля­ет опе­ку над ря­дом французских учеб­ных за­ве­де­ний в стра­не и за ру­бе­жом. Тру­ды: От­чё­ты («Comptes rendus», с 1857 года), [Учё­ные] за­пис­ки («M ́emoires», с 1803 года), Со­об­ще­ния и вы­держ­ки («Notices et Extraits», с 1787 года).

Ака­де­мия на­ук (L’Académie des Sci­ences), точ­нее - Ака­де­мия ес­тественных на­ук, до 1793 года на­зы­ва­лась Ко­ро­лев­ской ака­де­ми­ей на­ук, име­но­ва­лась так­же Па­риж­ской ака­де­ми­ей . Ос­но­ва­на в 1666 году Ж.Б. Коль­бе­ром. Со­сто­ит из 5 от­де­ле­ний фи­зи­ко-ма­те­ма­тических на­ук (гео­мет­рии, ме­ха­ни­ки, ас­тро­но­мии, гео­гра­фии и на­ви­га­ции, фи­зи­ки), 6 от­де­ле­ний хи­мических и ес­тественных на­ук (хи­мии, ми­не­ра­ло­гии и гео­ло­гии, бо­та­ни­ки, зоо­ло­гии, сельскохозяйственной эко­но­ми­ки, ме­ди­ци­ны и хи­рур­гии) и от­де­ле­ния при­ме­не­ния нау­ки в промышленности (ос­но­ва­но в 1918 году). В 1955 году при ака­де­мии соз­дан Комитет на­учной тер­ми­но­ло­гии. Ака­де­мия при­су­ж­да­ет пре­мии, на­гра­ж­да­ет ме­да­ля­ми А. Ла­ву­а­зье и А. Пу­ан­ка­ре, рас­пре­де­ля­ет сти­пен­дии мо­ло­дым учё­ным. Тру­ды: «Comptes rendus» (с 1835 года), «Mémoires» (с 1666 года), «Notices et Extraits» (с 1924 года).

Ака­де­мия ис­кусств (L’Académie des Beaux-Arts) ос­но­ва­на в 1803 году в ре­зуль­та­те объ­е­ди­не­ния су­ще­ст­во­вав­ших ра­нее Ака­де­мии жи­во­пи­си и скульп­ту­ры (1648 год), Ака­де­мии му­зы­ки (1669 год) и Ака­де­мии ар­хи­тек­ту­ры (1671 год). Име­ет сек­ции ри­со­ва­ния, скульп­ту­ры, ар­хи­тек­ту­ры, гра­вю­ры, музыкальной ком­по­зи­ции. Ака­де­мия еже­год­но на­зна­ча­ет кон­курс на Рим­скую пре­мию («Prix du Rome»). Тру­ды: «Bulletin de L’Académie des Beaux-Arts» (с 1925 года).

Ака­де­мия мо­раль­ных и по­ли­тических на­ук (L’Académie des Sciences Morales et Po­litiques) име­ет сек­ции: об­щую, фи­ло­соф­скую; мо­раль­ных на­ук; со­ци­аль­ных на­ук; за­ко­но­да­тель­ст­ва, пуб­лич­но­го пра­ва и юрис­пру­ден­ции; по­ли­тической эко­но­мии, ста­ти­сти­ки и фи­нан­сов; ис­то­рии и гео­гра­фии. Тру­ды: «Revue des Travaux et Comptes rendus de ses séances» (с 1842 года; об­зор тру­дов ака­де­мии).

В со­ста­ве Института Франции (середина 2007 года) около 700 дей­ст­вительных и иностранных чле­нов, а так­же чле­ны-кор­рес­пон­ден­ты по все­му ми­ру.

В раз­ное вре­мя чле­на­ми Института Франции бы­ли А.С., А.Э., А.А. и Ж. Бек­ке­ре­ли, Воль­тер, В. Гю­го, М. Дрю­он , Пьер Кю­ри, Ма­рия Скло­дов­ская-Кю­ри, Ирен и Фре­де­рик Жо­лио-Кю­ри, Ж. Ла­гранж, П. Лан­же­вен, П. Ла­п­лас, Э. Ма­ри­отт, Ш.Л. Мон­тес­кьё , А. Пу­ан­ка­ре, А. Тру­айя и др. Пер­вым русским иностранным чле­ном Па­риж­ской ака­де­мии был Пётр I, чле­на­ми Ака­де­мии на­ук бы­ли российские учё­ные В.А. Ам­бар­цу­мян, К.М. Бэр, В.И. Вер­над­ский, А.Н. Кол­мо­го­ров, М.А. Лав­рен­ть­ев, А.М. Ля­пу­нов, Д.И. Мен­де­ле­ев, И.И. Меч­ни­ков, М.В. Ост­ро­град­ский, И.П. Пав­лов, Д.Н. Пря­ниш­ни­ков, А.Д. Са­ха­ров , Л.И. Се­дов, Н.Н. Се­мё­нов, Д.В. Ско­бель­цын, С.Л. Со­бо­лев, вио­лон­че­лист М.Л. Рос­тро­по­вич. Сре­ди чле­нов Института Франции - ма­те­ма­ти­ки В.И. Ар­нольд, И.М. Гель­фанд, Л.Д. Фад­де­ев, вос­то­ко­вед Г.М. Бон­гард-Ле­вин, скульп­тор З.К. Це­ре­те­ли.

Иллюстрация:

Ин­сти­тут Фран­ции. Па­риж. Архив БРЭ.

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