ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ РАН

Научное учреждение.

Из истории ИА РАН

1859 - создана Российская Императорская археологическая комиссия;

1919 - функции Археологической комиссии перешли к вновь учрежденной Российской академии истории материальной культуры (РАИМК);

1926 - РАИМК реорганизована в Гос. академию истории материальной культуры (ГАИМК);

1937 - ГАИМК вошла в АН СССР как Институт истории материальной культуры (ИИМК);

1943 - Институт переведен в Москву, в Ленинграде осталось его Отделение (ЛОИИМК);

1957 - ИИМК переименован в Институт археологии (ИА) АН СССР (с 1991 г. - РАН);

1991 - на базе Ленинградского отделения (ЛОИА) создан отдельный Институт истории материальной культуры.

Направления научно-исследовательской работы 1. Проблема расселения древнейших человеческих групп и освоение человеком территории Евразии. 2. Развитие первобытных обществ и сложение древнейших цивилизаций. Древнейшая история материальной и духовной культуры. 3. Истоки технологий цивилизации современного типа: комплексная производящая экономика. 4. Население евразийских степей и окружающий мир в I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. 5. Центры античной цивилизации в системе евразийских культур. 6. Средневековое расселение и этнокультурные процессы в Восточной Европе. Славянские древности. 7. Древняя Русь : общество, культура, проблемы урбанизации. 8. Археология средневековой Москвы. 9. Культуры степной полосы Евразии в эпоху средневековья. 10. Проблемы теории и методики в археологических исследованиях. 11. Историческая динамика адаптивных процессов человеческих популяций. 12. Радиоуглеродное датирование и дендрошкалы как основы хронологии древних культур. 13. Регламентация полевых работ в России и контроль за их методикой. 14. Сохранение археологического наследия: практика и теория. 15. Составление археологической карты России.

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