ИНСИГНИИ
ИНСИГНИИ - внешние знаки власти, статуса, должности, правления или юрисдикции, принадлежности к определённой организации.
В Древнем Риме к ним относились особого вида тога, обувь, курульное кресло, фасции и прочее. Инсигнии римских царей, заимствованные предположительно у этрусков, - золотая корона, кресло из слоновой кости, а также свита из 12 ликторов. Эти инсигнии использовались и в Римской республике в качестве знаков отличия консулов и высших магистратов.
В средние века значение термина «инсингии» сблизилось с понятием «регалии»; под инсигниями понимались также гербы, знамёна и другие символы принадлежности к определённой социальной группе (скипетр, копьё, трон, меч, посох и другие). Они использовались, как правило, на инаугурационных и других торжественных церемониях, как персональных, так и корпоративных (например, в университетах). Инсигнии папы Римского включали паллий (знак полноты епископского служения), «перстень рыбака» и хоругвь. Среди многочисленных инсигний императоров Священной Римской империи - полный комплект церемониального одеяния, корона, скипетр, держава и прочее
С началом Нового времени под инсигниями стали пониматься преимущественно государственная символика и знаки орденов, употребление которых во многих случаях защищено законом, ограничивающим право использования инсигний определённым кругом лиц или организаций.