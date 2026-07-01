ИНОСТРАННЫЙ ЛЕГИОН

ИНОСТРАННЫЙ ЛЕГИОН (франц. La Légi­on Étrangère; исп. Tercio de Extran­je­ros, совр. Legión Española) - На­зва­ние на­ём­ных во­енных фор­ми­ро­ва­ний Фран­ции и Ис­па­нии , пред­на­зна­чен­ных для ве­де­ния специальных опе­ра­ций в оснновном за пре­де­ла­ми стра­ны.

Во­ен­но­слу­жа­щие Иностранного легиона про­хо­дят осо­бую во­енно-профильную, фи­зическую и пси­хо­ло­гическую под­го­тов­ку и обу­че­ны бое­вым дей­ст­ви­ям в лю­бой при­род­но-гео­гра­фической ме­ст­но­сти (от арк­ти­че­ской до гор­но-пус­тын­ной).

Во Фран­ции Иностранный легион соз­дан в 1831 году из французских и иностранных гра­ж­дан, в том числе из де­клас­си­ро­ван­ных и с уго­лов­ным про­шлым. Ис­поль­зо­вал­ся вер­саль­ца­ми в 1871 году для по­дав­ле­ния Па­риж­ской ком­му­ны , а так­же во всех круп­ных во­енных опе­ра­ци­ях, ко­то­рые осу­ще­ст­в­ля­ла Фран­ция в XIX-XX веках в Аф­ри­ке, Азии и других. В 1937-1940 годы Иностранным легионом ко­ман­до­вал Зи­но­вий Пеш­ков (един­ст­вен­ный из ино­стран­цев, по­лу­чив­ший зва­ние бри­гад­но­го ге­не­ра­ла, стар­ший брат Я.М. Сверд­ло­ва и при­ём­ный сын М. Горь­ко­го ).

В начале XXI века со­сто­ит из 7 пол­ков (административный, учеб­ный и 5 бое­вых), дис­ло­ци­ро­ван­ных во Фран­ции, и по­лу­бри­га­ды, а так­же 2 бое­вых пол­ков - за её пре­де­ла­ми (об­щая чис­лен­ность - свыше 8 тысяч человек). Ко­ман­до­ва­ние Иностранного легиона под­чи­ня­ет­ся лич­но пре­зи­ден­ту Фран­ции, а его лич­ный со­став ис­поль­зу­ет­ся для вы­пол­не­ния ме­ж­ду­народных обя­за­тельств Фран­ции в рам­ках НАТО, Ев­ропейского сою­за под эги­дой ООН , в со­ста­ве ме­ж­ду­народных сил по под­дер­жа­нию безо­пас­но­сти (с 2001 года - в Аф­га­ни­ста­не), для про­ве­де­ния спе­ц­опе­ра­ций про­тив тер­ро­ри­стов и по ос­во­бо­ж­де­нию за­лож­ни­ков.

В Ис­па­нии Иностранный легион соз­дан в 1920 году по об­раз­цу фран­цуз­ско­го. При­вле­кал­ся для ве­де­ния бое­вых дей­ст­вий в Ма­рок­ко (1921-1926 годы), в 1936-1939 годах яв­лял­ся удар­ной си­лой мя­теж­ни­ков про­тив Испанской Рес­пуб­ли­ки (смотри Ис­пан­ская ре­во­лю­ция 1931–1939 годов ), про­во­дил ан­ти­пов­стан­че­ские опе­ра­ции в Западной Са­ха­ре (1956-1976 годы). В 1921-1937 годах Иностранным легионом ко­ман­до­вал Ф. Фран­ко. Ны­не Иностранный легион (об­щая чис­лен­ность - свыше 7 тысяч человек) ор­га­ни­за­ци­он­но со­сто­ит из бри­га­ды и 2 отдельных пол­ков, ко­то­рые дис­ло­ци­ру­ют­ся в го­ро­дах Се­ута, Ме­ли­лья и на Ка­нар­ских островах. В 1986 году ко­роль Ху­ан Кар­лос за­пре­тил вер­бо­вать в Иностранный легион гра­ж­дан других го­су­дарств, но в 2002 году министерство обо­ро­ны в свя­зи с не­хват­кой при­зыв­ников раз­ре­ши­ло слу­жить по кон­трак­ту в иностранном легионе ис­па­ноя­зыч­ным им­ми­гран­там из Латинской Аме­ри­ки. Во­ен­но­слу­жа­щие Иностранного легиона ак­тив­но уча­ст­ву­ют в во­енных опе­ра­ци­ях НАТО за ру­бе­жом (Бос­ния, Хор­ва­тия, Ан­го­ла, Ни­ка­ра­гуа, Гаи­ти, Саль­ва­дор, Гва­те­ма­ла, Аф­га­ни­стан, Ирак и другие).

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