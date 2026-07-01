ИНОСТРАННЫЙ ЛЕГИОН
ИНОСТРАННЫЙ ЛЕГИОН (франц. La Légion Étrangère; исп. Tercio de Extranjeros, совр. Legión Española) - Название наёмных военных формирований Франции и Испании, предназначенных для ведения специальных операций в оснновном за пределами страны.
Военнослужащие Иностранного легиона проходят особую военно-профильную, физическую и психологическую подготовку и обучены боевым действиям в любой природно-географической местности (от арктической до горно-пустынной).
Во Франции Иностранный легион создан в 1831 году из французских и иностранных граждан, в том числе из деклассированных и с уголовным прошлым. Использовался версальцами в 1871 году для подавления Парижской коммуны, а также во всех крупных военных операциях, которые осуществляла Франция в XIX-XX веках в Африке, Азии и других. В 1937-1940 годы Иностранным легионом командовал Зиновий Пешков (единственный из иностранцев, получивший звание бригадного генерала, старший брат Я.М. Свердлова и приёмный сын М. Горького).
В начале XXI века состоит из 7 полков (административный, учебный и 5 боевых), дислоцированных во Франции, и полубригады, а также 2 боевых полков - за её пределами (общая численность - свыше 8 тысяч человек). Командование Иностранного легиона подчиняется лично президенту Франции, а его личный состав используется для выполнения международных обязательств Франции в рамках НАТО, Европейского союза под эгидой ООН, в составе международных сил по поддержанию безопасности (с 2001 года - в Афганистане), для проведения спецопераций против террористов и по освобождению заложников.
В Испании Иностранный легион создан в 1920 году по образцу французского. Привлекался для ведения боевых действий в Марокко (1921-1926 годы), в 1936-1939 годах являлся ударной силой мятежников против Испанской Республики (смотри Испанская революция 1931–1939 годов), проводил антиповстанческие операции в Западной Сахаре (1956-1976 годы). В 1921-1937 годах Иностранным легионом командовал Ф. Франко. Ныне Иностранный легион (общая численность - свыше 7 тысяч человек) организационно состоит из бригады и 2 отдельных полков, которые дислоцируются в городах Сеута, Мелилья и на Канарских островах. В 1986 году король Хуан Карлос запретил вербовать в Иностранный легион граждан других государств, но в 2002 году министерство обороны в связи с нехваткой призывников разрешило служить по контракту в иностранном легионе испаноязычным иммигрантам из Латинской Америки. Военнослужащие Иностранного легиона активно участвуют в военных операциях НАТО за рубежом (Босния, Хорватия, Ангола, Никарагуа, Гаити, Сальвадор, Гватемала, Афганистан, Ирак и другие).