ИНОСТРАННЫЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ В СССР

Военнослужащие нацистской Германии и ее союзников, взятые в плен советскими войсками во время Великой Отечественной войны.

Несмотря на то что Советский Союз не подписал Женевскую конвенцию 1929 г. о содержании военнопленных, еще 1 июля 1941 г. советское правительство утвердило «Положение о военнопленных», основные пункты которого соответствовали Женевской конвенции. Военнопленным гарантировались жизнь, безопасность, нормальное питание, медицинская помощь. Запрещалось оскорбление военнопленных и жестокое обращение с ними. Военнопленные рядового и унтер-офицерского состава, а с личного согласия и офицеры, могли привлекаться к труду в промышленности и сельском хозяйстве. В начале Великой Отечественной войны на территории СССР в составе Управления по делам военнопленных и интернированных (УПВИ) НКВД числилось 8 лагерей для военнопленных. К окончанию Великой Отечественной войны в системе УПВИ (с января 1945 г. Главное управление по делам военнопленных и интернированных — ГУПВИ) находилось уже 267 лагерей. Впервые со значительным увеличением количества военнопленных советское командование столкнулось после окончания Сталинградской битвы. К кон. 1942 г. в плену находилось уже ок. 80 тыс. вражеских солдат и офицеров, а после января-февраля 1943 г. количество военнопленных увеличилось до 151 246 человек, свыше 90 тыс. из которых находились на приемных пунктах в районе Сталинграда. Органы УПВИ НКВД оказались не готовы к этому. Не хватало теплой одежды, медикаментов и транспорта для вывоза военнопленных в тыл. Положение усугублялось и тем, что многие пленные были обморожены и истощены. Все это привело к увеличению заболеваемости и смертности среди военнопленных. В целях недопущения роста смертности среди военнопленных в срочном порядке были предприняты меры по развертыванию новых лагерей и обеспечению пленных медицинским обслуживанием. В апреле 1943 г. были введены новые, увеличенные нормы их продовольственного снабжения. Несмотря на это, смертность оставалась очень высокой. Так, например, из учтенных с начала войны до 15 апреля 1943 г. 291 856 военнопленных умерло 171 774 человека. В дальнейшем, благодаря улучшению условий содержания и медицинского обслуживания, введению в строй оздоровительных лагерей и отделений, смертность постоянно снижалась, но все равно оставалась значительной. По официальным данным, приведенным в статистическом исследовании группы, возглавляемой генералом Г. Ф. Кривошеевым, до 9 мая 1945 г. Красная Армия захватила в плен более 3 млн. 777 тыс. военнослужащих противника. Еще свыше 600 тыс. военнопленных добавилось в результате разгрома японских войск. В плену умерло 381 тыс. военнослужащих вермахта и 137 тыс. солдат и офицеров союзных Германии армий (кроме Японии), то есть всего 518 тыс. человек, что составляет 14,9% от всех учтенных военнопленных противника. После окончания советско-японской войны из 640 тыс. военнослужащих японской армии, захваченных в плен в августе-сентябре 1945 г., домой не вернулось 62 тыс. человек (менее 10%). Эти данные не идут ни в какое сравнение с числом советских солдат, погибших в немецком плену — от 3,3 до 3,9 млн человек (более 60%). С 1944 г. плененные военнослужащие противника сначала попадали в полковые и дивизионные пункты приема военнопленных (ППВ), далее направлялись в армейские ППВ. Из армейского ППВ здоровые военнопленные направлялись во фронтовые сборные пункты военнопленных (СПВ) и через фронтовой приемно-пересыльный лагерь (ФППЛ) в тыловые лагеря военнопленных. Больных и раненых отделяли на армейском ППВ и направляли на лечение в спецгоспитали. Динамика поступления военнопленных в лагеря УПВИ за годы Великой Отечественной войны такова: 1941 г.— 9147 человек; 1942 г.— 46 047; 1943 г.— 181 148; 1944 г.— 704 853; 1945 г.— 2 179 749 человек. В то же время на формирование венгерских, румынских, чехословацких, югославских, польских и других национальных воинских частей и подразделений из числа военнопленных было передано ок. 57 тыс. человек. Содержащиеся в лагерях работоспособные военнопленные по решению правительства распределялись для трудового использования на предприятия и стройки народного хозяйства. Использование труда военнопленных в первые годы войны носило эпизодический характер. В производственных лагерях отсутствовали элементарные условия для жизни и восстановления сил после тяжелого 12-часового труда. Все это приводило к увеличению заболеваемости и смертности. В дальнейшем условия труда для военнопленных улучшились. Работающим военнопленным начислялась заработная плата, а перевыполнявшим производственные задания — дополнительная премия. Эти деньги военнопленные могли потратить на приобретение различных товаров и продуктов питания в лагерных ларьках. В результате по состоянию на 1 октября 1946 г. к труду в народном хозяйстве было привлечено 1 718 422 человека из числа военнопленных. Их выработка во 2-м квартале 1946 г. на 32 млн рублей превысила стоимость их содержания. Параллельно с использованием военнопленных на «трудовом фронте» в лагерях проводилась большая агитационная работа. Ее целью была подготовка антифашистских кадров для использования их не только в период войны против войск противника, но и как пропагандистов советского образа жизни после возвращения на родину. В лагерях были созданы антифашистские школы и кружки, организованы комитеты «Свободная Германия», «Союз немецких офицеров», «Венгерский национальный комитет», «Румынский национальный блок», «Союз гарибальдийцев» и др. О масштабах пропагандистской работы в лагерях военнопленных говорит то, что если в октябре 1941 г. первое обращение к солдатам германской армии о необходимости свержения фашистского режима было принято всего 158 военнопленными, то на 1947 г. в лагерях действовало уже свыше 6 тыс. анти-фашистских кружков, в которых занималось 213 602 человека. Число активистов-антифашистов составило 70 тыс. человек. Постепенное возвращение бывших военнопленных на родину началось сразу после окончания войны в Европе. В первых партиях, начиная с июня 1945 г., на родину отправлялись больные, инвалиды и нетрудоспособные военнопленные. Процесс возвращения военнопленных на родину растянулся до мая 1950 г. К этому моменту в плену остались Возвращающиеся из советского плена немцы прибыли в пересыльный лагерь Фридланд. 1955 г. лица, осужденные за военные преступления и некоторое количество военнопленных, по тем или иным причинам оставленных на территории СССР. Последние осужденные военнопленные германской армии были освобождены и возвращены на родину 16 января 1956 г., а 23 декабря 1956 г. состоялась передача последних японских военнопленных.

Исторические источники:

Военнопленные в СССР. 1939-1956. Документы и материалы. М., 2000;

Генералы и офицеры вермахта рассказывают... Документы из следственных дел немецких военнопленных. 1944—1951. М., 2009;

Русский архив: Великая Отечественная. Приказы НКО СССР 1937 ‑ 21.6.1941 г. Т. 13 (2-1). М., 1994.

Автор статьи: Соколов Д. К.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015