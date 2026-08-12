ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА - российский ежемесячный литературно-художественный журнал.
Издаётся в Москве с 1955 года. Предшественниками «Иностранной литературы» были журналы «Вестник иностранной литературы» (СПб., 1891-1908 годы; 1910-1916 годы; М., 1928-1930 годы), «Литература мировой революции» (1931-1932 годы), «Интернациональная литература» (1933-1943 годы).
В «Иностранной литратуре» публикуются переводы произведений современных писателей (проза, поэзия, публицистика, эссе, дневники, письма, воспоминания), а также рецензии и обзоры отечественных критиков и литературоведов. В «Иностранной литературе» впервые были напечатаны в русской переводе произведения Г. Бёлля, Х.Л. Борхеса, Г. Грина, М. Кундеры, А. Миллера, Ю. Мисимы, Ж.П. Сартра, Дж. Стейнбека, П. Целана, У. Эко и других
«Иностранная литература» присуждает ежегодные премии лучшим мастерам художественного перевода.