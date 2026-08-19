ИНОСТРАНЦЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ИНОСТРАНЦЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский гео­лог, ес­те­ст­во­ис­пы­та­тель, ар­хео­лог, член - корреспондент Пе­тербургской Академии наук (1901 год; с 1917 года - РАН), действительный статский советник.

Окон­чил ес­те­ст­вен­ное от­де­ле­ние фи­зи­ко-ма­те­ма­тического фа­куль­те­та Санкт-Пе­тербургского университета (1867 год), ста­жи­ро­вал­ся в ев­ропейских стра­нах (1871-1872 годы). С 1868 пре­по­да­вал в Санкт-Пе­тербургском университете (профессор экс­т­ра­ор­ди­нар­ный с 1873 года, ор­ди­нар­ный с 1880 года), где соз­дал Гео­ло­гический ка­би­нет (му­зей) и пер­вую в Рос­сии ка­фед­ру гео­ло­гии. Чи­тал лек­ции на Бес­ту­жев­ских кур­сах , в Тех­но­ло­гическом институте, ака­де­ми­ях: Во­ен­но-ме­ди­цин­ской, Ни­ко­ла­ев­ской ин­же­нер­ной, Генерального шта­ба. Учёный сек­ре­тарь (1869 год), пред­се­да­тель от­де­ле­ния гео­ло­гии и ми­не­ра­ло­гии (1877 год), пре­зи­дент (1900 год) Санкт-Пе­тербургского общества ес­те­ст­во­ис­пы­та­те­лей; ор­га­ни­за­тор (1888 год) и пред­се­да­тель Русского ан­тро­по­ло­гического общества при Санкт - Пе­тербургском университете; заведующий гео­ло­гической ча­стью Ка­би­не­та Его Императорского Величества (с 1894 года).

Изу­чал гео­ло­гическое строе­ние и при­род­ные ре­сур­сы Северной Рос­сии, Ал­тая, Кав­ка­за, про­бле­мы снаб­же­ния Санкт-Пе­тер­бур­га пить­е­вой во­дой, спо­со­бы борь­бы с на­вод­не­ния­ми, не­оли­ти­че­ские сто­ян­ки на южном бе­ре­гу Ла­дож­ско­го озера (впер­вые в прак­ти­ке ар­хео­ло­гических ис­сле­до­ва­ний в Рос­сии они бы­ли от­кры­ты в ре­зуль­та­те ре­гу­ляр­но­го на­блю­де­ния на строи­тель­ст­ве об­вод­ных ка­на­лов). Од­ним из пер­вых в Рос­сии (1867 год) при­ме­нил по­ля­ри­за­ци­он­ный мик­ро­скоп для ис­сле­до­ва­ния гор­ных по­род. Пред­ло­жил мо­дель фор­ми­ро­ва­ния фа­ций оса­доч­ных по­род как след­ст­вия ко­ле­ба­ния дви­же­ний зем­ной ко­ры. Раз­ра­бо­тал прин­ци­пы соз­да­ния Ме­ж­ду­народной стра­ти­гра­фической шка­лы и уни­фи­ка­ции гео­ло­гической тер­ми­но­ло­гии (1881 год). Пио­нер ком­плекс­но­го при­ме­не­ния ес­те­ствен­но - на­учных ме­то­дов при изу­че­нии ар­хео­ло­гических ма­те­риа­лов. Ав­тор многих тру­дов по гео­ло­гии (в том числе одно­го из пер­вых учеб­ни­ков), пет­ро­графии, па­ле­о­нто­ло­гии, гид­ро­гео­ло­гии, ар­хео­ло­гии. Ос­но­во­по­лож­ник гео­ло­ги­че­ской шко­лы Санкт-Пе­тербургского университета. Именем Иностранцева на­зва­ны за­лив на острове Но­вая Зем­ля, ряд ис­ко­пае­мых ор­га­низ­мов.

Уненики

Сре­ди его уче­ни­ков - Н.И. Ан­д­ру­сов, Ф.Ю. Ле­вин­сон-Лес­синг, А.А. Пол­ка­нов, П.А. Зе­мят­чин­ский, С.А. Яков­лев, В.В. До­ку­ча­ев, Н.И. Ка­ра­каш, В.О. Ко­ва­лев­ский, Б.К. По­ле­нов.

Сочинения:

Гео­ло­ги­че­ские ис­сле­до­ва­ния на се­ве­ре Рос­сии в 1869 и 1870 гг. СПб., 1872;

Дои­сто­ри­че­ский че­ло­век ка­мен­но­го ве­ка по­бе­ре­жья Ла­дож­ско­го озе­ра. СПб., 1882;

Че­рез Глав­ный Кав­каз­ский хре­бет. СПб., 1896;

Гео­ло­гия: Об­щий курс лек­ций. 4-е изд. СПб., 1905-1912. Т. 1-2.

Иллюстрация:

Портрет А.А. Иностранцева. Архив БРЭ.