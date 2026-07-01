ИННОКЕНТИЙ XI
ИННОКЕНТИЙ XI (лат. Innocentius), Бенедетто Одескальки (итал. Benedetto Odescalchi) - Папа Римский (1676-1689 годы).
Из знатного патрицианского рода купцов и банкиров Одескальки. Первоначальное образование получил в иезуитской коллегии. Изучал теологию и право в Риме и Неаполе. При папе Римском Урбане VIII (1623-1644 годы) назначен на должности апостольского протонотария и президента папской казны, затем генерального комиссара в Анконе, Мачерате, Пичене. В 1645 году стал кардинал-диаконом, затем кардинал-пресвитером. В 1648 году исполнял оффиции папского легата в Ферраре, с 1650 года епископ Новары. В 1656 году вернулся в Рим, исполнял обязанности папского советника. После смерти папы Римского Климента X (1670-1676 годы) избран на папский престол.
Иннокентий XI провёл реформу, улучшившую финансовое положение курии. Боролся с непотизмом и симонией. Провёл в Риме реформу монастырей и церковной администрации, стремился к исправлению нравов римского духовенства и мирян, запретил в Риме азартные игры, издал постановления, запрещающие роскошные женские одежды, балы, театральные представления, карнавалы. В 1679 году издал буллу «Sanctissimus Dominus» с осуждением лаксизма - философского учения, проповедующего снисходительность к человеческому несовершенству. В 1687 году Иннокентий XI буллой «Coelestis pastor» осудил основы положения квиетизма.
Во внешнеполитической сфере основными проблемами понтификата Иннокентия XI были организация защиты Европы перед лицом угрозы турецкого вторжения и противостояние с французской короной относительно так называемых регалий - права короля распоряжаться доходами с вакантных диоцезов и раздавать в них пребенды. В 1673 году Людовик XIV в нарушение постановления 2-го Лионского собора (1274 год) распространил это право на все 120 французских диоцезов, включая Лангедок, Гиень, Прованс и Дофине. В ответ на требования Иннокентия XI отозвать эдикт король созвал в 1683 году собор французского духовенства, одобривший его действия. Ранее, в 1682 году, на аналогичной ассамблее были приняты в качестве государственного закона так называемые галликанские статьи, ограничивавшие права папы в отношении галликанской Церкви. Иннокентий XI отказался признавать поставленных Людовиком XIV епископов и в 1684-1686 годах запретил ордену иезуитов во Франции, занимавшему компромиссную позицию, принимать новициев. В целях примирения в октябре 1685 король аннулировал Нантский эдикт 1598 года, запретил деятельность кальвинистов (см. Кальвинизм) во Франции и начал активные гонения на протестантов. Назначение Иннокентия XI неугодного Людовику XIV кандидата на архиепископскую кафедру в Кёльне в 1688 году нанесло ущерб интересам Франции. В 1689 году король захватил папские владения в Авиньоне, пленил папского нунция и потребовал созыва Вселенского собора для отделения французской Церкви от Рима. Папский и французский послы были отозваны, король угрожал военным вторжением в Патримоний Святого Петра, Иннокентий XI, со своей стороны, - отлучением короля от Церкви. Конфликт был разрешён уже при преемниках Иннокентия XI - Александре VIII (1689-1691 годы) и Иннокентии XII (1691-1700 годы) в пользу Церкви.
Иннокентий XI не поддержал попыток английского короля Якова II, симпатизировавшего Людовику XIV, восстановить католицизм в Англии. Для противостояния турецкой угрозе Иннокентием XI была предпринята попытка создания лиги европейских государств. Из-за противодействия Франции был заключён лишь союз польского короля Яна III Собеского (1674-1696) и австрийского императора Леопольда I. В 1683 году была снята осада Вены. В 1684 году к союзу присоединилась Венеция, во главе лиги встал Иннокентий XI. В 1686 году, после заключения при посредничестве Иннокентия XI «вечного мира» между Речью Посполитой и Россией, от османской угрозы была освобождена часть Венгрии с городами Буда, Обуда и Пешт.
Процесс беатификации Иннокентия XI, начатый при папе Клименте XI (1700-1721 годы) и Бенедикте XIV (1740-1758 годы), затянулся из-за противодействия Франции; Иннокентий XI беатифицирован при папе Пие XII (1939-1958 годы) в 1956 году. День памяти в католической церкви – 12 августа.
Исторические источники:
Palatius. Gesta Pontificum Romanorum. Venedig, 1690. Tl 5; Innocentii PP. XI Epistolae ad principes. Roma, 1891–1895. T. 1–2;
Romana beatificationis et canonizationis venerabilis servi Dei Innocentii papae XI testimonia, documenta, causae cursus. Cittа̀ del Vaticano, 1943.