ИННОКЕНТИЙ XI

ИННОКЕНТИЙ XI (лат. Innocentius), Бе­не­дет­то Оде­скаль­ки (итал. Benedetto Odescalchi) - Па­па Рим­ский (1676-1689 годы).

Из знат­но­го пат­ри­ци­ан­ско­го ро­да куп­цов и бан­ки­ров Оде­скаль­ки. Пер­во­на­чаль­ное об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в ие­зу­ит­ской кол­ле­гии. Изу­чал тео­ло­гию и пра­во в Ри­ме и Не­апо­ле. При па­пе Рим­ском Ур­ба­не VIII (1623-1644 годы) на­зна­чен на долж­но­сти апо­столь­ско­го про­то­но­та­рия и пре­зи­ден­та пап­ской каз­ны, за­тем ге­не­раль­но­го ко­мис­са­ра в Ан­ко­не, Ма­че­ра­те, Пи­че­не. В 1645 году стал кар­ди­нал-диа­ко­ном, за­тем кар­ди­нал-пре­сви­те­ром. В 1648 году ис­пол­нял оф­фи­ции пап­ско­го ле­га­та в Фер­ра­ре, с 1650 года епи­скоп Но­ва­ры. В 1656 году вер­нул­ся в Рим, ис­пол­нял обя­зан­но­сти пап­ско­го со­вет­ни­ка. По­сле смер­ти па­пы Рим­ско­го Кли­мен­та X (1670-1676 годы) из­бран на пап­ский пре­стол.

Иннокентий XI про­вёл ре­фор­му, улуч­шив­шую фи­нан­со­вое по­ло­же­ние ку­рии. Бо­рол­ся с не­по­тиз­мом и си­мо­ни­ей. Про­вёл в Ри­ме ре­фор­му мо­на­сты­рей и цер­ков­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции, стре­мил­ся к ис­прав­ле­нию нра­вов римского ду­хо­вен­ст­ва и ми­рян, за­пре­тил в Ри­ме азарт­ные иг­ры, из­дал по­ста­нов­ле­ния, за­пре­щаю­щие рос­кош­ные жен­ские оде­ж­ды, ба­лы, те­ат­раль­ные пред­став­ле­ния, кар­на­ва­лы. В 1679 году из­дал бул­лу «Sanctissimus Do­mi­nus» с осу­ж­де­ни­ем лак­сиз­ма - фи­лософского уче­ния, про­по­ве­дую­ще­го снис­хо­ди­тель­ность к че­ло­ве­че­ско­му не­со­вер­шен­ст­ву. В 1687 году Иннокентий XI бул­лой «Coelestis pastor» осу­дил основы по­ло­же­ния квие­тиз­ма.

Во внеш­не­по­ли­тической сфе­ре основными про­бле­ма­ми пон­ти­фи­ка­та Иннокентия XI бы­ли ор­га­ни­за­ция за­щи­ты Ев­ро­пы пе­ред ли­цом уг­ро­зы турецкого втор­же­ния и про­ти­во­стоя­ние с французской ко­ро­ной от­но­си­тель­но так называемых ре­га­лий - пра­ва ко­ро­ля рас­по­ря­жать­ся до­хо­да­ми с ва­кант­ных дио­це­зов и раз­да­вать в них пре­бен­ды. В 1673 году Лю­до­вик XIV в на­ру­ше­ние по­ста­нов­ле­ния 2-го Ли­он­ско­го со­бо­ра (1274 год) рас­про­стра­нил это пра­во на все 120 французских дио­це­зов, вклю­чая Лан­ге­док, Ги­ень, Про­ванс и До­фи­не. В от­вет на тре­бо­ва­ния Иннокентия XI ото­звать эдикт ко­роль со­звал в 1683 году со­бор французского ду­хо­вен­ст­ва, одоб­рив­ший его дей­ст­вия. Ра­нее, в 1682 году, на ана­ло­гич­ной ас­самб­лее бы­ли при­ня­ты в ка­че­ст­ве государственного за­ко­на так называемые гал­ли­кан­ские ста­тьи, ог­ра­ни­чи­вав­шие пра­ва па­пы в от­но­ше­нии гал­ли­кан­ской Церк­ви. Иннокентий XI от­ка­зал­ся при­зна­вать по­став­лен­ных Лю­до­ви­ком XIV епи­ско­пов и в 1684-1686 годах за­пре­тил ор­де­ну ие­зуи­тов во Фран­ции, за­ни­мав­ше­му ком­про­мисс­ную по­зи­цию, при­ни­мать но­ви­ци­ев. В це­лях при­ми­ре­ния в октябре 1685 ко­роль ан­ну­ли­ро­вал Нант­ский эдикт 1598 года, за­пре­тил дея­тель­ность каль­ви­ни­стов (см. Каль­ви­низм ) во Фран­ции и на­чал ак­тив­ные го­не­ния на про­тес­тан­тов. На­зна­че­ние Иннокентия XI не­угод­но­го Лю­до­ви­ку XIV кан­ди­да­та на ар­хи­епи­скоп­скую ка­фед­ру в Кёль­не в 1688 году на­нес­ло ущерб ин­те­ре­сам Фран­ции. В 1689 году ко­роль за­хва­тил пап­ские вла­де­ния в Авинь­о­не, пле­нил пап­ско­го нун­ция и по­тре­бо­вал со­зы­ва Все­лен­ско­го со­бо­ра для от­де­ле­ния французской Церк­ви от Ри­ма. Пап­ский и французский по­слы бы­ли ото­зва­ны, ко­роль уг­ро­жал во­енным втор­же­ни­ем в Пат­ри­мо­ний Святого Пе­тра, Иннокентий XI, со сво­ей сто­ро­ны, - от­лу­че­ни­ем ко­ро­ля от Церк­ви. Кон­фликт был раз­ре­шён уже при пре­ем­ни­ках Иннокентия XI - Алек­сан­д­ре VIII (1689-1691 годы) и Ин­но­кен­тии XII (1691-1700 годы) в поль­зу Церк­ви.

Иннокентий XI не под­дер­жал по­пы­ток английского ко­ро­ля Яко­ва II, сим­па­ти­зи­ро­вав­ше­го Лю­до­ви­ку XIV, вос­ста­но­вить ка­то­ли­цизм в Анг­лии. Для про­ти­во­стоя­ния ту­рец­кой уг­ро­зе Иннокентием XI бы­ла пред­при­ня­та по­пыт­ка соз­да­ния ли­ги ев­ропейских го­су­дарств. Из-за про­ти­во­дей­ст­вия Фран­ции был за­клю­чён лишь со­юз польского ко­ро­ля Яна III Со­бес­ко­го (1674-1696) и австрийского императора Ле­о­поль­да I. В 1683 году бы­ла сня­та оса­да Ве­ны. В 1684 году к сою­зу при­со­е­ди­ни­лась Ве­не­ция, во гла­ве ли­ги встал Иннокентий XI. В 1686 году, по­сле за­клю­че­ния при по­сред­ни­че­ст­ве Иннокентия XI «веч­но­го ми­ра» ме­ж­ду Ре­чью По­спо­ли­той и Рос­си­ей, от ос­ман­ской уг­ро­зы бы­ла ос­во­бо­ж­де­на часть Венг­рии с го­ро­да­ми Бу­да, Обу­да и Пешт.

Про­цесс беа­ти­фи­ка­ции Иннокентия XI, на­ча­тый при па­пе Кли­мен­те XI (1700-1721 годы) и Бе­не­дик­те XIV (1740-1758 годы), за­тя­нул­ся из-за про­ти­во­дей­ст­вия Фран­ции; Иннокентий XI беа­ти­фи­ци­ро­ван при па­пе Пие XII (1939-1958 годы) в 1956 году. День па­мя­ти в ка­то­лической церк­ви – 12 ав­гу­ста.

Исторические источники:

Palatius. Gesta Pontificum Romano­rum. Venedig, 1690. Tl 5; Innocentii PP. XI Epis­tolae ad principes. Roma, 1891–1895. T. 1–2;

Romana beatificationis et canonizationis ve­nerabilis servi Dei Innocentii papae XI tes­ti­monia, documenta, causae cursus. Cittа̀ del Va­ticano, 1943.