ИННОКЕНТИЙ ( ИВАН ЕВСЕЕВИЧ ПОПОВ-ВЕНИАМИНОВ)

ИННОКЕ́НТИЙ (ИВА́Н ЕВСЕ́ЕВИЧ ПОПО́В-ВЕНИАМИ́НОВ) - русский цер­ков­ный дея­тель, ду­хов­ный пи­са­тель, мис­сио­нер , про­по­вед­ник, эт­но­граф, лин­гвист.

Свя­той Русской пра­во­слав­ной церк­ви. Из се­мьи цер­ков­но­слу­жи­те­ля. Окон­чил Ир­кут­скую ду­хов­ную се­ми­на­рию (1818 год). Во вре­мя обу­чения сме­нил фа­ми­лию и стал Ве­ниа­ми­но­вым (1814 год), ру­ко­по­ло­жен в диа­ко­ны (1817 год). С 1821 года свя­щен­ник Бла­го­ве­щен­ской церкви Ир­кут­ска. В 1824 году уча­ст­во­вал в пра­во­слав­ной мис­сии в Рус­скую Аме­ри­ку для ду­хов­но­го про­све­ще­ния але­утов и кадь­як­ских эс­ки­мо­сов. Стал свя­щен­ни­ком на острове Уна­лаш­ка, ор­га­ни­зо­вал по­строй­ку церкви во имя Воз­не­се­ния Гос­под­ня (1826 год). В 1834 году пе­ре­ве­дён на остров Сит­ха в сто­ли­цу Русской Аме­ри­ки город Но­во­ар­хан­гель­ский порт для об­ра­ще­ния в пра­во­сла­вие тлин­ки­тов (ко­ло­шей) и кадь­я­ков (кадь­як­ские але­уты). С 1838 года в Санкт-Пе­тер­бур­ге, воз­ве­дён в сан про­тои­е­рея, вско­ре со­вер­шил кру­го­свет­ное морское пу­те­ше­ст­вие.

В 1840 году при­нял мо­на­ше­ский по­стриг, воз­ве­дён в сан ар­хи­ман­д­ри­та. По­сле встре­чи с императором Ни­ко­ла­ем I ру­ко­по­ло­жен в епи­ско­па Кам­чат­ско­го, Ку­риль­ско­го и Але­ут­ско­го на но­во­уч­ре­ж­дён­ную ка­фед­ру с пре­бы­ва­ни­ем в Но­во­ар­хан­гель­ске (1841 год), ар­хи­епи­скоп (1850 год). В 1845 году от­крыл Сит­хин­скую се­ми­на­рию, ру­ко­во­дил строи­тель­ст­вом ка­фед­раль­но­го со­бо­ра (ос­вя­щён в 1848 году). С 1852 года в Якут­ске, где воз­гла­вил Спас­ский монастырь. Со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие в Ки­тай и Япо­нию на фре­га­те «Ав­ро­ра» (1859 год). В 1862 год пе­ре­ехал на по­сто­ян­ное жи­тель­ст­во в Бла­го­ве­щенск. С 1867 года член Си­но­да, с января 1868 года митрополит Мо­с­ков­ский и Ко­ло­мен­ский (на­зна­че­нию спо­соб­ст­во­вал А.Н. Му­равь­ёв).

Иннокентий соз­дал пер­вый в Рос­сии Мис­сио­нер­ский институт в По­кров­ском монастыре Мо­ск­вы (1870 год), где ор­га­ни­зо­вал пе­ре­во­дче­ский, из­дательский от­дел, ар­хив мис­сио­нер­ских дел и биб­лио­те­ку, за­ни­мал­ся ор­га­ни­за­ци­ей фи­нан­си­ро­ва­ния пра­во­слав­ных мис­сий. Ос­но­вал в епар­хии фонд для по­со­бия нуж­даю­ще­му­ся ду­хо­вен­ст­ву, за­ни­мал­ся уст­рой­ст­вом жи­лья для сель­ских при­чтов. Почётный член Мо­с­ков­ско­го университа (1868 год), РГО (1869 год); председатель ре­ор­га­ни­зо­ван­но­го Пра­во­слав­но­го мис­сио­нер­ско­го общества в Мо­ск­ве (1869 год).

В пе­ри­од мис­сио­нер­ской дея­тель­но­сти в Северной Аме­ри­ке ос­но­вал ряд школ, изу­чал ме­ст­ные язы­ки, со­ста­вил пер­вый але­ут­ский ал­фа­вит, грам­ма­ти­ку але­ут­ско­го языка, бу­к­варь для але­утов и тлин­ки­тов, пе­ре­вёл ряд ду­хов­ных книг (в том числе Ка­те­хи­зис и Еван­ге­лие от Мат­фея), ру­ко­во­дил строи­тель­ст­вом хра­мов. Ак­тив­но спо­соб­ст­во­вал при­сое­ди­не­нию к Рос­сии При­аму­рья и Ус­су­рий­ско­го края. Ав­тор про­по­ве­дей, учеб­ных по­со­бий, лин­гвис­тических и эт­но­гра­фических ра­бот о язы­ках, куль­ту­ре, обы­ча­ях жи­те­лей Си­би­ри, Даль­не­го Вос­то­ка, Але­ут­ских о-вов и Северо-Западной Аме­ри­ки. Со­чи­не­ния со­дер­жат цен­ные эт­но­гра­фические, гео­гра­фические, кли­ма­тические све­де­ния, дан­ные о рель­е­фе, рас­ти­тель­но­сти и жи­вот­ном ми­ре, раз­мыш­ле­ния о раз­ви­тии промышленности, тор­гов­ли и сельского хозяйства на сла­бо ос­во­ен­ных российских зем­лях. По ини­циа­ти­ве Иннокентия вы­хо­дил журнал «Мис­сио­нер» (1874-1879 годы). Труд Иннокентия «Опыт грам­ма­ти­ки Але­ут­ско-лись­ев­ско­го язы­ка» (1841 год) по­лу­чил по­ощ­рительную пре­мию АН.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го, ор­де­на­ми Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1867 год) и Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1872 год), другими на­гра­да­ми.

Ка­но­ни­зи­ро­ван РПЦ в 1977 году. Дни па­мя­ти - 31 мар­та (13 ап­ре­ля), 21 сен­тяб­ря (6 ок­тяб­ря).

Дополнительная литература:

Кор­сун­ский И. Ин­но­кен­тий, ми­тро­по­лит Мо­с­ков­ский и Ко­ло­мен­ский. Хар., 1898;

Бар­су­ков И. П. Ин­но­кен­тий, Ми­тро­по­лит Мо­с­ков­ский и Ко­ло­мен­ский. М., 1883. М., 1997.