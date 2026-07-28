ИНКУНАБУЛЫ

ИНКУНАБУЛЫ (от лат. incunabula, букв. - пе­лён­ки; ран­нее дет­ст­во, пер­вые ша­ги, на­ча­ло) - тер­мин, ис­поль­зуе­мый с 1630-х годов для обо­зна­че­ния книг ран­не­го пе­рио­да ев­ропейского кни­го­пе­ча­та­ния (1440-е годы -1 января 1501 года).

Во внеш­нем ви­де инкунабулы пер­во­на­чаль­но сле­до­ва­ли ус­та­но­вив­ше­му­ся ти­пу ру­ко­пис­ной кни­ги - ини­циа­лы, бор­дю­ры и ил­лю­ст­ра­ции ри­со­ва­лись, шриф­ты (в основном го­ти­че­ские ), соз­да­вав­шие­ся по об­раз­цу ме­ст­ных школ кал­ли­гра­фии, со­хра­ня­ли аб­бре­виа­ту­ры и ли­га­ту­ры, от­сут­ст­во­ва­ли ти­туль­ный лист (вы­ход­ные дан­ные пе­ча­та­лись в кон­це тек­ста в ко­ло­фо­не) и па­ги­на­ция (со­хра­ня­лись кус­то­ды, сиг­на­ту­ры и ру­ко­пис­ная фо­лиа­ция). Текст инкунабул пе­ча­тал­ся с на­бор­ных форм и не со­дер­жал аб­зацев.

С 1470-х годов для из­да­ния тру­дов ан­тич­ных ав­то­ров и пи­са­те­лей-гу­ма­ни­стов стал при­ме­нять­ся но­вый шрифт - ан­тик­ва; то­гда же бы­ли соз­да­ны древнегреческие и древнееврейские шриф­ты, а в 1480-1490-х годах гла­го­лические и ки­рил­лические сла­вян­ские шриф­ты. В 1460-х годах в инкунабулах поя­ви­лись пер­вые пе­чат­ные ил­лю­ст­ра­ции (де­ла­лись с гра­вюр на де­ре­ве, позд­нее с гра­вюр на ме­ди; все­го ил­лю­ст­ри­ро­ва­но око­ло трети инкунабул).

В 1450-1500 годах при­бли­зи­тель­но 1100 ти­по­гра­фий в 246 го­ро­дах Ев­ро­пы из­да­ли свыше 40 тысяч инкунабул об­щим ти­ра­жом около 12 миллионов экземпляров (со­хра­ни­лось около 500 тысяч экземпляров). Ве­ду­щие цен­тры про­изводства инкунабул на­хо­ди­лись в Гер­ма­нии (ти­по­гра­фия А. Ко­бер­ге­ра в Нюрн­бер­ге), Ита­лии (ти­по­гра­фия Ма­ну­ция Аль­да Стар­ше­го в Ве­не­ции), Фран­ции (ти­по­гра­фия А. Ве­ра­ра в Па­ри­же), Швей­ца­рии (ти­по­гра­фии И. Амер­ба­ха и И. Фро­бе­на в Ба­зе­ле). 50% всех инкунабул мож­но от­не­сти к раз­ря­ду ре­ли­ги­оз­ной, 25% - ху­до­же­ст­вен­ной, около 10% - юри­дической литературы. Наи­бо­лее час­то из­да­ва­лись латинская грам­ма­ти­ка До­на­та (365 из­да­ний), «Зо­ло­тая ле­ген­да» (143 из­да­ния), бас­ни Эзо­па (135 из­да­ний). Основным язы­ком инкунабул бы­ла ла­тынь.

В середине XVII века поя­ви­лись опи­си инкунабул. С 1925 по 1989 годы на ба­зе ме­ж­ду­народного учё­та и опи­са­ния инкунабул в Гер­ма­нии из­да­вал­ся «Свод­ный ка­та­лог ин­ку­на­бу­лов» («Gesamtka­talog der Wiegendrucke», Bd 1–9, 1925–1989). Круп­ней­шие кол­лек­ции инкунабул на­хо­дят­ся в Британской библиотеке в Лон­до­не, в Ба­вар­ской государственной библиотеке в Мюн­хе­не и в Па­риж­ской национальной библиотеке. В Рос­сии са­мые бо­га­тые со­б­ра­ния инкунабул хра­нят­ся в РНБ, Библиотеке РАН (обе - Санкт-Пе­тер­бург) и в РГБ (Мо­ск­ва). Опуб­ли­ко­ва­ны ка­та­ло­ги отдельных со­б­ра­ний ин­ку­на­бу­лов.

Иллюстрация:

Издание А. Кобергера. 1483. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)