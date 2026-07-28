ИНКУНАБУЛЫ
ИНКУНАБУЛЫ (от лат. incunabula, букв. - пелёнки; раннее детство, первые шаги, начало) - термин, используемый с 1630-х годов для обозначения книг раннего периода европейского книгопечатания (1440-е годы -1 января 1501 года).
Во внешнем виде инкунабулы первоначально следовали установившемуся типу рукописной книги - инициалы, бордюры и иллюстрации рисовались, шрифты (в основном готические), создававшиеся по образцу местных школ каллиграфии, сохраняли аббревиатуры и лигатуры, отсутствовали титульный лист (выходные данные печатались в конце текста в колофоне) и пагинация (сохранялись кустоды, сигнатуры и рукописная фолиация). Текст инкунабул печатался с наборных форм и не содержал абзацев.
С 1470-х годов для издания трудов античных авторов и писателей-гуманистов стал применяться новый шрифт - антиква; тогда же были созданы древнегреческие и древнееврейские шрифты, а в 1480-1490-х годах глаголические и кириллические славянские шрифты. В 1460-х годах в инкунабулах появились первые печатные иллюстрации (делались с гравюр на дереве, позднее с гравюр на меди; всего иллюстрировано около трети инкунабул).
В 1450-1500 годах приблизительно 1100 типографий в 246 городах Европы издали свыше 40 тысяч инкунабул общим тиражом около 12 миллионов экземпляров (сохранилось около 500 тысяч экземпляров). Ведущие центры производства инкунабул находились в Германии (типография А. Кобергера в Нюрнберге), Италии (типография Мануция Альда Старшего в Венеции), Франции (типография А. Верара в Париже), Швейцарии (типографии И. Амербаха и И. Фробена в Базеле). 50% всех инкунабул можно отнести к разряду религиозной, 25% - художественной, около 10% - юридической литературы. Наиболее часто издавались латинская грамматика Доната (365 изданий), «Золотая легенда» (143 издания), басни Эзопа (135 изданий). Основным языком инкунабул была латынь.
В середине XVII века появились описи инкунабул. С 1925 по 1989 годы на базе международного учёта и описания инкунабул в Германии издавался «Сводный каталог инкунабулов» («Gesamtkatalog der Wiegendrucke», Bd 1–9, 1925–1989). Крупнейшие коллекции инкунабул находятся в Британской библиотеке в Лондоне, в Баварской государственной библиотеке в Мюнхене и в Парижской национальной библиотеке. В России самые богатые собрания инкунабул хранятся в РНБ, Библиотеке РАН (обе - Санкт-Петербург) и в РГБ (Москва). Опубликованы каталоги отдельных собраний инкунабулов.
Иллюстрация:
Издание А. Кобергера. 1483. Архив БРЭ.