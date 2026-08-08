ИНКРУСТАЦИОННЫЙ СТИЛЬ
Направление в романской архитектуре Италии, развивавшееся в Тоскане в конце 11–13 веков.
Постройки в И. с. возводились гл. обр. во Флоренции (баптистерий, 1059 – 13 в.; церкви Сан-Миньято-аль-Монте, 1014–1207, Сан-Сальваторе-аль-Весково, Сант-Якопо-Сопрарно, обе – кон. 12 – нач. 13 вв.) и в её окрестностях (Бадия- Фьезолана в Сан-Доменико-ди-Фьезоле, 2-я пол. 12 в.; церкви: Сант-Андреа в Эмполи, строительство начато в 1093; Санто-Стефано в Прато, 12–14 вв.; Сан- Джованни-Фуорчивитас в Пистое, после 1119–1344). Название стиля обусловлено такими характерными особенностями этих построек, как облицовка стен разноцветными мраморными плитами, образующими геометрический рисунок, использование декоративных вставок с геометрическим, растительным и зооморфным орнаментами, которыми украшались не только стены, но и элементы интерьера (полы, кафедра, алтарная преграда и алтарный престол ц. Сан-Миньято-аль-Монте). В И. с. ром. основа сочетается с антикизирующими чертами: применением ордерных элементов (коринфских колонн, полуколонн, пилястр, фронтонов и др.) и мотивом наложенных ордерных аркад на фасадах. Свободное использование традиций античного зодчества позволяет считать памятники И. с. первыми произведениями Проторенессанса.
Иллюстрация:
Инкрустационный стиль. Алтарная преграда и кафедра церкви Сан-Миньято-аль-Монте во Флоренции. 1014–27. Архив БРЭ.