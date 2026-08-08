ИНКРУСТАЦИОННЫЙ СТИЛЬ

На­прав­ле­ние в ро­ман­ской ар­хи­тек­ту­ре Ита­лии , раз­ви­вав­шее­ся в Тос­ка­не в конце 11–13 веков.

По­строй­ки в И. с. воз­во­ди­лись гл. обр. во Фло­рен­ции (бап­ти­сте­рий, 1059 – 13 в.; церк­ви Сан-Минь­я­то-аль-Мон­те, 1014–1207, Сан-Саль­ва­то­ре-аль-Вес­ко­во, Сант-Яко­по-Со­прар­но, обе – кон. 12 – нач. 13 вв.) и в её ок­ре­ст­но­стях (Ба­дия- Фье­зо­ла­на в Сан-До­ме­ни­ко-ди-Фье­зо­ле, 2-я пол. 12 в.; церк­ви: Сант-Ан­д­реа в Эм­по­ли, строи­тель­ст­во на­ча­то в 1093; Сан­то-Сте­фа­но в Пра­то, 12–14 вв.; Сан- Джо­ван­ни-Фу­ор­чи­ви­тас в Пис­тое, по­сле 1119–1344). На­зва­ние сти­ля обу­слов­ле­но та­ки­ми ха­рак­тер­ны­ми осо­бен­но­стя­ми этих по­стро­ек, как об­ли­цов­ка стен раз­но­цвет­ны­ми мра­мор­ны­ми пли­та­ми, об­ра­зую­щи­ми гео­мет­рический ри­су­нок, ис­поль­зо­ва­ние де­ко­ра­тив­ных вста­вок с гео­мет­рическим, рас­тительным и зоо­морф­ным ор­на­мен­та­ми , ко­то­ры­ми ук­ра­ша­лись не толь­ко сте­ны, но и эле­мен­ты ин­терь­е­ра (по­лы, ка­фед­ра, ал­тар­ная пре­гра­да и ал­тар­ный пре­стол ц. Сан-Минь­я­то-аль-Мон­те). В И. с. ром. ос­но­ва со­чета­ет­ся с ан­ти­ки­зи­рую­щи­ми чер­та­ми: при­ме­не­ни­ем ор­дер­ных эле­мен­тов ( ко­ринф­ских ко­лонн , по­лу­ко­лонн, пи­лястр, фрон­то­нов и др.) и мо­ти­вом на­ло­жен­ных ор­дер­ных ар­кад на фа­са­дах. Сво­бод­ное ис­поль­зо­ва­ние тра­ди­ций ан­тич­но­го зод­че­ст­ва по­зво­ля­ет счи­тать па­мят­ни­ки И. с. пер­вы­ми про­из­ве­де­ния­ми Про­то­ре­нес­сан­са .

Иллюстрация:

Ин­кру­ста­ци­он­ный стиль. Ал­тар­ная пре­гра­да и ка­фед­ра церк­ви Сан-Минь­я­то-аль-Мон­те во Фло­рен­ции. 1014–27. Архив БРЭ.

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