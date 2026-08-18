ИНКОУ

ИНКОУ - го­род в северо-восточной час­ти Ки­тая , в провинции Ляо­нин.

Население 609,6 тысяч человек (в аг­ло­ме­ра­ции 743 тысяч человек; 2007 год). Рас­по­ло­жен при впа­де­нии реки Ляо­хэ в Ляо­дун­ский залив Жёл­то­го мо­ря. Узел ав­то­до­рог. Железнодорожная стан­ция на ма­ги­ст­ра­ли Шэнь­ян - Да­лянь. Морской порт (ста­рый порт в цен­тре Инкоу и но­вый порт Ба­юй­цю­ань в зо­не эко­но­мического и тех­но­ло­гичес­ко­го раз­ви­тия; сум­мар­ный гру­зо­обо­рот свыше 95 миллионов тонн и 1 миллион кон­тей­не­ров ДФЭ в 2006 году; вхо­дит в де­сят­ку круп­ней­ших пор­тов Ки­тая).

Раз­ви­вал­ся с начала XIX века как морской порт; иг­рал важ­ную роль в эко­но­мической жиз­ни Южной Мань­чжу­рии . Име­но­вал­ся так­же Нью-Чжу­ан (Ньюч­ванг) по названию китайского по­се­ле­ния, рас­по­ло­жен­но­го вы­ше по те­че­нию реки Ляо­хэ. По Тянь­цзинь­ско­му трак­та­ту 1858 года от­крыт для ме­ж­ду­народной тор­гов­ли, по­сле че­го в го­ро­де воз­ник ев­ропейский квар­тал, вклю­чав­ший русское по­се­ле­ние.

В пе­ри­од ки­тай­ско-япон­ской вой­ны 1894-1895 годов вре­мен­но ок­ку­пи­ро­ван японской ар­ми­ей. В 1899 году в Инкоу уч­ре­ж­де­но российское кон­суль­ст­во. Ле­том 1900 года при по­дав­ле­нии «Бок­сёр­ско­го вос­ста­ния» (смотри Ихэ­ту­ань ) взят под кон­троль русскими вой­ска­ми. Российское пра­ви­тель­ст­во уч­ре­ди­ло в Инкоу временное гра­до­на­чаль­ст­во, про­из­во­див­шее в чис­ле про­че­го сбор та­мо­жен­ных по­шлин и на­блю­де­ние над са­ни­тар­ным со­стоя­ни­ем рай­она. С по­строй­кой в 1897-1903 годах Ки­тай­ско-Вос­точ­ной железной дороги (смотри Ки­тай­ская Чан­чунь­ская же­лез­ная до­ро­га ) Инкоу - круп­ная железнодорожная стан­ция. В хо­де рус­ско-япон­ской вой­ны 1904–1905 годов за­хва­чен японскими вой­ска­ми (12 июля 1904 года). В но­ябре 1906 года пе­ре­дан япон­ца­ми китайским вла­стям. В 1931 году ок­ку­пи­ро­ван Япо­ни­ей, с 1932 году в со­ста­ве ма­рио­не­точ­но­го государства Мань­чжоу-го. Ос­во­бо­ж­дён Крас­ной Ар­ми­ей в хо­де Мань­чжур­ской опе­ра­ции 1945 года . С 1949 года в со­ста­ве КНР. В 1985 году для при­вле­че­ния иностранных ин­ве­сти­ций и раз­ви­тия тор­гов­ли Инкоу объ­яв­лен китайским пра­ви­тель­ст­вом од­ной из зон эко­но­мического и тех­но­ло­гического раз­ви­тия. Буд­дий­ский храм Лэнъя (один из 4 круп­ней­ших буд­дий­ских хра­мов се­ве­ро-вос­то­ка Ки­тая). Универ­си­тет, сельскохозяйственный кол­ледж.

Инкоу - один из наи­бо­лее ди­на­мич­но раз­ви­ваю­щих­ся эко­но­мических цен­тров Северо-Восточного Ки­тая. Дей­ст­ву­ют свыше 4 тысяч промышленных пред­при­ятий (бо­лее 90% - ча­ст­ные), Парк вы­со­ких тех­но­ло­гий. Ве­ду­щие от­рас­ли промышленности - ме­тал­лур­гия (около 20 миллионов тонн лис­то­вой ста­ли в год), неф­те­химия, ма­ши­но­строе­ние (ме­тал­лур­гиче­ское обо­ру­до­ва­ние, стан­ки, элек­тро­тех­ническая и элек­трон­ная про­дук­ция, вклю­чая бы­то­вую тех­ни­ку, по­ли­гра­фи­ческое обо­ру­до­ва­ние, ав­то­зап­ча­сти). Су­до­строе­ние и су­до­ре­монт. Пред­при­ятия пи­ще­вой (в том числе про­из­вод­ст­во со­ли - свыше 800 тысяч тонн в год), фар­ма­цев­ти­чес­кой, тек­стиль­ной, цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной промышленности; та­бач­ная фаб­ри­ка. Про­изводство музыкальных ин­ст­ру­мен­тов (Инкоу - один из ве­ду­щих в Ки­тае цен­тров по вы­пус­ку пиа­ни­но), ог­не­упор­ных ма­те­риа­лов на ос­но­ве маг­не­зи­та.

Близ го­ро­да - до­бы­ча маг­не­зи­та (круп­ней­шее ме­сто­ро­ж­де­ние - Да­ши­цяо), неф­ти, при­род­но­го га­за.

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