ИНКОУ
ИНКОУ - город в северо-восточной части Китая, в провинции Ляонин.
Население 609,6 тысяч человек (в агломерации 743 тысяч человек; 2007 год). Расположен при впадении реки Ляохэ в Ляодунский залив Жёлтого моря. Узел автодорог. Железнодорожная станция на магистрали Шэньян - Далянь. Морской порт (старый порт в центре Инкоу и новый порт Баюйцюань в зоне экономического и технологического развития; суммарный грузооборот свыше 95 миллионов тонн и 1 миллион контейнеров ДФЭ в 2006 году; входит в десятку крупнейших портов Китая).
Развивался с начала XIX века как морской порт; играл важную роль в экономической жизни Южной Маньчжурии. Именовался также Нью-Чжуан (Ньючванг) по названию китайского поселения, расположенного выше по течению реки Ляохэ. По Тяньцзиньскому трактату 1858 года открыт для международной торговли, после чего в городе возник европейский квартал, включавший русское поселение.
В период китайско-японской войны 1894-1895 годов временно оккупирован японской армией. В 1899 году в Инкоу учреждено российское консульство. Летом 1900 года при подавлении «Боксёрского восстания» (смотри Ихэтуань) взят под контроль русскими войсками. Российское правительство учредило в Инкоу временное градоначальство, производившее в числе прочего сбор таможенных пошлин и наблюдение над санитарным состоянием района. С постройкой в 1897-1903 годах Китайско-Восточной железной дороги (смотри Китайская Чанчуньская железная дорога) Инкоу - крупная железнодорожная станция. В ходе русско-японской войны 1904–1905 годов захвачен японскими войсками (12 июля 1904 года). В ноябре 1906 года передан японцами китайским властям. В 1931 году оккупирован Японией, с 1932 году в составе марионеточного государства Маньчжоу-го. Освобождён Красной Армией в ходе Маньчжурской операции 1945 года. С 1949 года в составе КНР. В 1985 году для привлечения иностранных инвестиций и развития торговли Инкоу объявлен китайским правительством одной из зон экономического и технологического развития. Буддийский храм Лэнъя (один из 4 крупнейших буддийских храмов северо-востока Китая). Университет, сельскохозяйственный колледж.
Инкоу - один из наиболее динамично развивающихся экономических центров Северо-Восточного Китая. Действуют свыше 4 тысяч промышленных предприятий (более 90% - частные), Парк высоких технологий. Ведущие отрасли промышленности - металлургия (около 20 миллионов тонн листовой стали в год), нефтехимия, машиностроение (металлургическое оборудование, станки, электротехническая и электронная продукция, включая бытовую технику, полиграфическое оборудование, автозапчасти). Судостроение и судоремонт. Предприятия пищевой (в том числе производство соли - свыше 800 тысяч тонн в год), фармацевтической, текстильной, целлюлозно-бумажной промышленности; табачная фабрика. Производство музыкальных инструментов (Инкоу - один из ведущих в Китае центров по выпуску пианино), огнеупорных материалов на основе магнезита.
Близ города - добыча магнезита (крупнейшее месторождение - Дашицяо), нефти, природного газа.