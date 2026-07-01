КЕРМАН

КЕРМАН - го­род на юго-вос­то­ке Ира­на, административный центр ос­та­на (про­вин­ции) Кер­ман.

Население 521,7 тысяч человек (2008 год). Расположен в предгорьях хребта Кухбенан, на высоте 1900 м. Узел автомобильных дорог на Захедан, Тегеран, Шираз, Йезд. Конечная железнодорожная станция на линии Кум - Керман. Аэропорт (внутренние перевозки).

Упоминается в трудах Геродота и других древнегреческих авторов под названиями Карамани, Карамания. При царе Ар­да­ши­ре I (224-241 годы) из династии Сасанидов именовался Корех. Был важным центром торговли и ремесла. После арабского за­вое­ва­ния в VII веке на­зы­вал­ся Бех­де­шир (Бер­де­шир).

В середине XI века захвачен сельджуками, в 1078-1185 годах центр государства керманских Сельджукидов. В начале XIII века разграблен монголами. В 1298 году описан в «Книге Марко Поло». В конце XIV века захватывался Тимуром. В 1502 году завоёван Сефевидами, утвердившими в Кермане шиизм (до этого в течение нескольких веков в городе сохранялась многочисленная община зо­роа­ст­рий­цев ).

В 1720 году временно находился под властью афганцев. В 1791-1794 годах последняя резиденция курдской династии Зендов, правившей в Иране с 1760 года. В 1794 году захвачен и опустошён Ага Мо­хам­мед-ха­ном Кад­жа­ром (восстановлен при Фатх-Алишахе в 1797-1834 годах). В 1794 году большая часть города разрушена землетрясением. В 1842 году центр восстания исмаилитов под руководством Ага-хана I (1800-1881 годы) против власти Каджаров.

Со­хра­ни­лись: ме­че­ти - 3-купольная Шахская (XI-XII века; с геометрическим поливным декором), Соборная (XIV век), Па-Менар (1390 год; украшена богатым поливным декором, внутри 8-гранный мавзолей Пире-Джезу, начало XIV века); мавзолей Хадже-Атабек (XII век), башня Гомбеде-Джабалие; традиционные персидские дома с высокими башнями-бадгирами (вентиляционная вытяжная труба для охлаждения воздуха); медресе Ибрагим-хан (1816-1817 годы); базар Вакиль (2-я половина XIX века) и др. Университет «Шахид Бахонар» (1972 год, занятия начались в 1975 году). Музеи: промышленности (1966 год), этнографии (1971 год) и др.

Крупный торговый центр. Предприятия текстильной (ткани из шерсти и др.), пищевой промышленности. Производство стройматериалов, хны. Традиционные кустарные промыслы и ремёсла (ковроделие, художественная керамика и др.).

Близ Кермана - меднорудный комбинат (Серчешме), добыча каменного угля, железной руды.

В 35 км к югу от Кермана, в пригороде Махан, - мавзолей Нуроддина Ниматоллы (3 двора, портал с минаретами, купольный зал; 1437 год, 1601 год, XIX век); купольный мавзолей Джебели-Санг (каменный, 1213 год).

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