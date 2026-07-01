ИНХЁН ГЫК
ИНХЁН ГЫК - корейский театр кукол.
В становлении Инхён Гык важную роль сыграли средневековые корейские скоморохи - квандэ, владевшие искусством пантомимы, пения, танца, звукоподражания. В их репертуаре были обрядовые танцы в масках: «Санье» (танец львов), «Хван Чан» (танец с мечами) и др., из которых развился корейский народный театр масок камён гык. Сюжеты его представлений стали основой спектаклей Инхём Гык, имеющего 2 формы.
Одной из них являются традиционные народные кукольные представления «Кокдукаксинорым». В этих сатирических комедиях-импровизациях, известных с VII века, участвовало более 20 перчаточных кукол, которые высмеивали казнокрадство чиновников, сборщиков налогов, жадность и лицемерие монахов, глупость и трусость феодалов. Главный герой - комический персонаж Пак Чхом Чжи (Пак - имя, Чхом Чжи - звание чиновника среднего класса). Кукла изображает седобородого старика в белой традиционной корейской одежде, голова куклы изготавливается из высушенной бутылочной тыквы. Среди действующих лиц: старая Жена Пака, его молодая Любовница, младший Брат, буддийский Монах, Чиновник и др. Представление, как правило, состоит из 8 коротких сцен (иногда показывают только 2-3).
Перчаточный Инхён Гык разыгрывают два актёра-квандэ. Первый - кукольник, исполняющий все роли, второй - музыкант, комментирующий происходящее и аккомпанирующий представлению. В отдельных случаях спектакль сопровождают 3 музыканта. Другой традиционной формой Инхён Гыка является «Мансокчун нори» - театр теней, возникший не позднее XIV века и пользующийся особой популярностью в провинции Кёнгидо, где спектакли проходят в начале апреля под открытым небом, в полнолуние - в празднование дня рождения Будды. Действующие лица: Солнце, Луна, тучи, деревья, журавли, олени, черепахи.
Дальнейшее развитие Инхён Гык получил в современной Республике Корея - многочисленные, но небольшие по составу профессиональные и любительские труппы (2-4 человека) с перчаточными куклами играют народные сказки, выступают в школах, детских садах, парках, на ТВ. Представления разыгрываются корейскими актёрами на театральных фестивалях, региональных праздниках, в этнографических музеях. Распространена методика обучения детей средствами инхён нори (кукольная игра). Ежегодно в Сеуле проводятся международные фестивали театров кукол.