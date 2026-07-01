ИНХЁН ГЫК

ИНХЁН ГЫК - корейский те­атр ку­кол.

В ста­нов­ле­нии Инхён Гык важ­ную роль сыг­ра­ли средневековые корейские ско­мо­ро­хи - кван­дэ, вла­дев­шие искусством пан­то­ми­мы , пе­ния, тан­ца, зву­ко­под­ра­жа­ния. В их ре­пер­туа­ре бы­ли об­ря­до­вые тан­цы в мас­ках: «Са­нье» (та­нец львов), «Хван Чан» (та­нец с ме­ча­ми) и др., из ко­то­рых раз­вил­ся корейский народный те­атр ма­сок ка­мён гык. Сю­же­ты его пред­став­ле­ний ста­ли ос­но­вой спек­так­лей Инхём Гык, имею­ще­го 2 фор­мы.

Од­ной из них яв­ля­ют­ся тра­диционные народные ку­коль­ные пред­став­ле­ния «Кок­ду­как­си­но­рым». В этих са­ти­рических ко­ме­ди­ях-им­про­ви­за­циях, из­вест­ных с VII века, уча­ст­во­ва­ло бо­лее 20 пер­ча­точ­ных ку­кол, ко­то­рые вы­смеи­ва­ли каз­но­крад­ст­во чи­нов­ни­ков, сбор­щи­ков на­ло­гов, жад­ность и ли­це­ме­рие мо­на­хов, глу­пость и тру­сость фео­да­лов. Главный ге­рой - ко­мический пер­со­наж Пак Чхом Чжи (Пак - имя, Чхом Чжи - зва­ние чи­нов­ни­ка среднего клас­са). Кук­ла изо­бра­жа­ет се­до­бо­ро­до­го ста­ри­ка в бе­лой тра­диционной корейской оде­ж­де, го­ло­ва кук­лы из­го­тав­ли­ва­ет­ся из вы­су­шен­ной бу­ты­лоч­ной ты­к­вы. Сре­ди дей­ст­вую­щих лиц: ста­рая Же­на Па­ка, его мо­ло­дая Лю­бов­ни­ца, млад­ший Брат, буд­дий­ский Мо­нах, Чи­нов­ник и др. Пред­став­ле­ние, как пра­ви­ло, со­сто­ит из 8 ко­рот­ких сцен (ино­гда по­ка­зы­ва­ют толь­ко 2-3).

Пер­ча­точ­ный Инхён Гык ра­зыг­ры­ва­ют два ак­тё­ра-кван­дэ. Пер­вый - ку­коль­ник, ис­пол­няю­щий все ро­ли, вто­рой - му­зы­кант, ком­мен­тирую­щий про­ис­хо­дя­щее и ак­ком­па­ни­рую­щий пред­став­ле­нию. В отдельных слу­ча­ях спек­такль со­про­во­ж­да­ют 3 му­зы­кан­та. Другой тра­диционной фор­мой Инхён Гыка яв­ля­ет­ся «Ман­сок­чун но­ри» - те­атр те­ней, воз­ник­ший не позд­нее XIV века и поль­зую­щий­ся осо­бой по­пу­ляр­но­стью в провинции Кён­ги­до, где спек­так­ли про­хо­дят в на­ча­ле ап­ре­ля под от­кры­тым не­бом, в пол­но­лу­ние - в празд­но­ва­ние дня ро­ж­де­ния Буд­ды. Дей­ст­вую­щие ли­ца: Солн­це, Лу­на, ту­чи, де­ре­вья, жу­рав­ли, оле­ни, че­ре­па­хи.

Даль­ней­шее раз­ви­тие Инхён Гык по­лу­чил в современной Рес­пуб­ли­ке Ко­рея - мно­го­чис­лен­ные, но не­боль­шие по со­ста­ву профессиональные и лю­би­тель­ские труп­пы (2-4 человека) с пер­ча­точ­ны­ми кук­ла­ми иг­ра­ют народные сказ­ки, вы­сту­па­ют в шко­лах, дет­ских са­дах, пар­ках, на ТВ. Пред­став­ле­ния ра­зыг­ры­ва­ют­ся корейскими ак­тё­ра­ми на те­ат­раль­ных фес­ти­ва­лях, ре­гио­наль­ных празд­ни­ках, в эт­но­гра­фических му­зе­ях. Рас­про­стра­не­на ме­то­ди­ка обу­че­ния де­тей сред­ст­ва­ми ин­хён но­ри (ку­коль­ная иг­ра). Еже­год­но в Се­уле про­во­дят­ся ме­ж­ду­народные фес­ти­ва­ли те­ат­ров ку­кол.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)