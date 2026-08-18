ИНГВАРЬ ЯРОСЛАВИЧ

ИНГВАРЬ ЯРОСЛАВИЧ - ки­ев­ский князь (1201-02 годы, 1204 год, 1212 год).

Из ди­на­стии Рю­ри­ко­ви­чей, сын луц­ко­го и ки­ев­ско­го князя Яро­сла­ва Изя­сла­ви­ча. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1180 году, ко­гда под­дер­жал за­няв­ше­го ки­ев­ский стол князя Рю­ри­ка Рос­ти­сла­ви­ча в его борь­бе с князем Свя­то­сла­вом Все­во­ло­до­ви­чем. В 1180-1190-х годах кня­жил в До­ро­го­бу­же, а, ве­ро­ят­но, в конце 1190-х годов, при под­держ­ке вла­ди­ми­ро-во­лын­ско­го князя Ро­ма­на Мсти­сла­ви­ча, из­гнал стар­ше­го бра­та Все­во­ло­да Яро­сла­ви­ча из Луц­ка и сам во­кня­жил­ся там.

Осе­нью 1201 года по­лу­чил ки­ев­ское кня­же­ние от Ро­ма­на Мсти­сла­ви­ча, за­хва­тив­ше­го Ки­ев. В конце 1202 года по­ки­нул го­род и уе­хал в Луцк. Вновь стал ки­ев­ским кня­зем в 1204 году, ко­гда в хо­де оче­ред­но­го кон­флик­та Ро­ма­на Мсти­сла­ви­ча и Рю­ри­ка Рос­ти­сла­ви­ча по­след­ний ли­шил­ся ки­ев­ско­го стола. В том же го­ду Ингварь Ярославич по­те­рял ки­ев­ское кня­же­ние в свя­зи с тем, что вла­ди­мир­ский князь Все­во­лод Юрь­е­вич Боль­шое Гнез­до спо­соб­ст­во­вал за­ня­тию ки­ев­ско­го сто­ла сво­им зя­тем Рос­ти­сла­вом Рю­ри­ко­ви­чем. В 1206 году, под­дер­жан­ный тес­тем, малополь­ским князем Ле­ше­ком Бе­лым, на ко­рот­кое вре­мя за­нял город Вла­ди­мир-Во­лын­ский, од­на­ко вско­ре под дав­ле­ни­ем городской об­щи­ны был вы­ну­ж­ден по­ки­нуть го­род.

В 1210 году или 1211 году под­дер­жал князя Да­нии­ла Ро­ма­но­ви­ча в его борь­бе с Иго­ре­ви­ча­ми (деть­ми чер­ни­гов­ско­го князя Иго­ря Свя­то­сла­ви­ча и вну­ка­ми га­лиц­ко­го князя Яро­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча Ос­мо­мыс­ла), на­пра­вив ему на по­мощь вой­ска под ко­мандованием сво­его сы­на (не на­зван­но­го по име­ни в ле­то­пи­сях). В 1212 году один из ру­ко­во­ди­те­лей (на­ря­ду со смо­лен­ским князем Мсти­сла­вом Ро­ма­но­ви­чем и нов­го­род­ским князем Мсти­сла­вом Мсти­сла­ви­чем Удат­ным ) по­хо­да на Ки­ев про­тив Все­во­ло­да Свя­то­сла­ви­ча Черм­но­го. По­сле бег­ст­ва по­след­не­го Ингварь Ярославич на ко­рот­кое вре­мя за­нял ки­ев­ский стол, но в ре­зуль­та­те со­гла­ше­ния ме­ж­ду уча­ст­ни­ка­ми по­хо­да вско­ре пе­ре­дал Ки­ев Мсти­сла­ву Ро­ма­но­ви­чу, а сам вер­нул­ся в Луцк.