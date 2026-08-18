ИНГВАРЬ ЯРОСЛАВИЧ
ИНГВАРЬ ЯРОСЛАВИЧ - киевский князь (1201-02 годы, 1204 год, 1212 год).
Из династии Рюриковичей, сын луцкого и киевского князя Ярослава Изяславича. Впервые упоминается в 1180 году, когда поддержал занявшего киевский стол князя Рюрика Ростиславича в его борьбе с князем Святославом Всеволодовичем. В 1180-1190-х годах княжил в Дорогобуже, а, вероятно, в конце 1190-х годов, при поддержке владимиро-волынского князя Романа Мстиславича, изгнал старшего брата Всеволода Ярославича из Луцка и сам вокняжился там.
Осенью 1201 года получил киевское княжение от Романа Мстиславича, захватившего Киев. В конце 1202 года покинул город и уехал в Луцк. Вновь стал киевским князем в 1204 году, когда в ходе очередного конфликта Романа Мстиславича и Рюрика Ростиславича последний лишился киевского стола. В том же году Ингварь Ярославич потерял киевское княжение в связи с тем, что владимирский князь Всеволод Юрьевич Большое Гнездо способствовал занятию киевского стола своим зятем Ростиславом Рюриковичем. В 1206 году, поддержанный тестем, малопольским князем Лешеком Белым, на короткое время занял город Владимир-Волынский, однако вскоре под давлением городской общины был вынужден покинуть город.
В 1210 году или 1211 году поддержал князя Даниила Романовича в его борьбе с Игоревичами (детьми черниговского князя Игоря Святославича и внуками галицкого князя Ярослава Владимировича Осмомысла), направив ему на помощь войска под командованием своего сына (не названного по имени в летописях). В 1212 году один из руководителей (наряду со смоленским князем Мстиславом Романовичем и новгородским князем Мстиславом Мстиславичем Удатным) похода на Киев против Всеволода Святославича Чермного. После бегства последнего Ингварь Ярославич на короткое время занял киевский стол, но в результате соглашения между участниками похода вскоре передал Киев Мстиславу Романовичу, а сам вернулся в Луцк.