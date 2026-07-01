ИНГУШСКИЙ МУЗЕЙ

Ингушский Государственный музей краеведения имени Тугана Хаджимоховича Мальсагова является главным музеем в области истории и культуры Республики Ингушетия .

Музей краеведения имеет 2 филиала: музей имени Г. Ахриева в селе Фуртоуг, музей имени С. Орджоникидзе в селе Мужичи. Одновременно музей краеведения выполняет функции научно-методического центра по проблемам музееведения, осуществляет научную, просветительную и образовательную деятельность. Бывший филиал ИГМК «Музей - мемориал памяти жертвам политических репрессий » выделился в самостоятельное учреждение культуры. С помощью сотрудников ИГМК открыты некоторые школьные музеи, которым постоянно оказывается необходимая методическая и другая помощь. Музей основан Туганом Хаджимоховичем Мальсаговым в 1972 году как народный музей «Боевой и Трудовой Славы». 31 августа 1990 года Исполнительный комитет Назрановского районного совета народных депутатов принял решение за № 358 «О присвоении Назрановскому музею «Боевой и Трудовой славы» имени его основателя Тугана Хаджимоховича Мальсагова». После восстановления государственности ингушского народа и образования Республики Ингушетия, в апреле 1993 года музей преобразован в Ингушский Государственный музей краеведения имени Т.Х. Мальсагова. В Государственном Регистре базы данных Российской сети культурного наследия, музей краеведения получил регистрационный сертификат, который устанавливает регистрационный номер музея во Всероссийском Реестре. За результативность и успешность работы по итогам деятельности в 2008 году в номинации «Цвет Российской культуры» был награжден участник энциклопедии ГУ ИГМК им. Т.Х. Мальсагова (сертификат № 8, серия ЛЛР). Роль Тугана Хаджимоховича в сохранении памяти об участниках Великой Отечественной войны отмечена высокой наградой - орденом «За заслуги» (посмертно). В музее имеются залы: « Великая Отечественная война », «Зал героев», «Археология», «Этнография», «Зал Государственности» и «Духовный зал».

Иллюстрации:

Ингушский государственный музей краеведения им. Т.Х. Мальсагова.