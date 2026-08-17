ИНГОССТРАХ
ИНГОССТРАХ (Иностранное государственное страхование) -
1) система органов государственного страхования в СССР в 1947-1991 годах.
Ингосстрах образован как Управление иностранного страхования СССР (постановление Совета Министров СССР от 16 ноября1947 года) на базе Управления иностранных операций Госстраха СССР (смотри в статье Росгосстрах). Кроме того, в систему Ингосстраха вошли учреждённые Наркоматом внешней торговли СССР и Центросоюзом акционерные страховые общества - британское «Блэкбалси» (основано в 1925 году в Лондоне) и германское «Софаг» (в 1927 году в Гамбурге). 2 июня 1948 года Ингосстрах перешёл в подчинение Мин-ва финансов СССР.
Первоначально Ингосстрах осуществлял 5 видов страхования: грузов; каско судов; гражданской ответственности; от огня; перестрахование на международном рынке. В 1950-1970-е годы по мере расширения международного экономического сотрудничества СССР с зарубежными странами были открыты представительства Ингосстраха в Финляндии, Австрии, Пакистане, Египте, Афганистане, Алжире, Мали, Индии, на Кубе. С 20 июля 1972 года Ингосстрах получил статус Главного управления Министерства финансов и одновременно во взаимоотношениях с контрагентами - акционерного общества, именуемого «Страховое акционерное общество СССР (Ингосстрах)». Тогда же перечень видов страхования вырос до 20 (строительно-монтажных рисков; авиационное; ответственности судовладельцев и другое). В 1980 году Ингосстрах - официальный страховщик XXII Олимпийских игр в Москве.
С конца 1980-х годов начал осуществлять операции по страхованию космических рисков, кредитному страхованию и другим. С принятием Закона СССР «О кооперации» в 1988 году Ингосстрах стал проводить также все виды страхования, осуществляемые Главным правлением государственного страхования СССР. Открыл филиалы в Ленинграде, Свердловске, Минске, Киеве, Вильнюсе, Ашхабаде и других городах СССР.
2) Российское акционерное общество. Образовано 26 июня 1991 года как ЗАО «Страховое акционерное общество "Ингосстрах"» на базе прежнего АО.
В 1993 году преобразовано в АО открытого типа. С 10 июля 1996 года официальное название - «Открытое страховое акционерное общество "Ингосстрах"». Правление - в Москве. По его инициативе в ноябре 1997 года в результате обмена акциями создана транснациональная группа «Ингосстрах», которая в 2004 году преобразована в международную группу «ИНГО», объединившую 7 дочерних компаний за рубежом и 7 - на территории РФ.
«Ингосстрах» имеет 87 филиалов на территории РФ, а также представительства в Китае, Индии, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Украине. Осуществляет все виды страхования, предусмотренные российским законодательством, а также основные виды страхования по международному праву.
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