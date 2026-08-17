ИНГОССТРАХ

ИНГОССТРАХ (Ино­стран­ное го­су­дар­ст­вен­ное стра­хо­ва­ние) -

1) сис­те­ма ор­га­нов государственного стра­хо­ва­ния в СССР в 1947-1991 годах.

Ингосстрах об­ра­зо­ван как Управ­ле­ние иностранного стра­хо­ва­ния СССР (по­ста­нов­ле­ние Совета Министров СССР от 16 ноября1947 года) на ба­зе Управ­ле­ния иностранных опе­ра­ций Гос­стра­ха СССР (смотри в статье Рос­гос­ст­рах). Кро­ме то­го, в сис­те­му Ингосстраха во­шли уч­ре­ж­дён­ные Нар­ко­ма­том внеш­ней тор­гов­ли СССР и Цен­тро­сою­зом ак­цио­нер­ные стра­хо­вые общества - британское «Блэк­бал­си» (ос­но­ва­но в 1925 году в Лон­до­не) и германское «Со­фаг» (в 1927 году в Гам­бур­ге). 2 июня 1948 года Ингосстрах пе­ре­шёл в под­чи­не­ние Мин-ва фи­нан­сов СССР.

Пер­во­на­чаль­но Ингосстрах осу­ще­ст­в­лял 5 ви­дов стра­хо­ва­ния: гру­зов; кас­ко су­дов; гражданской от­вет­ст­вен­но­сти; от ог­ня; пе­ре­стра­хо­ва­ние на ме­ж­ду­народном рын­ке. В 1950-1970-е годы по ме­ре рас­ши­ре­ния ме­ж­ду­народного эко­но­мического со­труд­ни­че­ст­ва СССР с за­ру­беж­ны­ми стра­на­ми бы­ли от­кры­ты пред­ста­ви­тель­ст­ва Ингосстраха в Фин­лян­дии, Ав­ст­рии, Па­ки­ста­не, Егип­те, Аф­га­ни­ста­не, Ал­жи­ре, Ма­ли, Ин­дии, на Ку­бе. С 20 июля 1972 года Ингосстрах по­лу­чил ста­тус Главного управ­ле­ния Министерства фи­нан­сов и од­но­вре­мен­но во вза­имо­от­но­ше­ни­ях с кон­тра­ген­та­ми - ак­цио­нер­но­го общества, име­нуе­мо­го «Стра­хо­вое ак­цио­нер­ное об­ще­ст­во СССР (Ин­гос­страх)». То­гда же пе­ре­чень ви­дов стра­хо­ва­ния вы­рос до 20 (строи­тель­но-мон­таж­ных рис­ков; авиа­ци­он­ное; от­вет­ст­вен­но­сти су­дов­ла­дель­цев и другое). В 1980 году Ингосстрах - официальный стра­хов­щик XXII Олим­пий­ских игр в Мо­скве.

С конца 1980-х годов на­чал осу­ще­ст­в­лять опе­ра­ции по стра­хо­ва­нию кос­мических рис­ков, кре­дит­но­му стра­хо­ва­нию и другим. С при­ня­ти­ем За­ко­на СССР «О коо­пе­рации» в 1988 году Ингосстрах стал про­во­дить так­же все ви­ды стра­хо­ва­ния, осу­ще­ст­в­ляе­мые Главным прав­ле­ни­ем государственного стра­хо­ва­ния СССР. От­крыл фи­лиа­лы в Ле­нин­гра­де, Сверд­лов­ске, Мин­ске, Кие­ве, Виль­ню­се, Аш­ха­ба­де и других го­ро­дах СССР.

2) Российское ак­цио­нер­ное общество. Об­ра­зо­ва­но 26 июня 1991 года как ЗАО «Стра­хо­вое ак­цио­нер­ное общество "Ин­гос­ст­рах"» на ба­зе преж­не­го АО.

В 1993 году пре­об­ра­зо­ва­но в АО от­кры­то­го ти­па. С 10 июля 1996 года официальное на­зва­ние - «От­кры­тое стра­хо­вое ак­цио­нер­ное об­ще­ст­во "Ин­гос­ст­рах"». Прав­ле­ние - в Мо­ск­ве . По его ини­циа­ти­ве в но­ябре 1997 года в ре­зуль­та­те об­ме­на ак­ция­ми соз­да­на транс­на­цио­наль­ная груп­па «Ин­гос­ст­рах», ко­то­рая в 2004 году пре­об­ра­зо­ва­на в ме­ж­ду­народную груп­пу «ИНГО», объ­е­ди­нив­шую 7 до­чер­них ком­па­ний за ру­бе­жом и 7 - на тер­ри­то­рии РФ.

«Ин­гос­ст­рах» име­ет 87 фи­лиа­лов на тер­ри­то­рии РФ, а так­же пред­ста­ви­тель­ст­ва в Ки­тае, Ин­дии, Ка­зах­ста­не, Уз­бе­ки­ста­не, Азер­бай­джа­не, Ук­раи­не. Осу­ще­ст­в­ля­ет все ви­ды стра­хо­ва­ния, пре­ду­смот­рен­ные российским за­ко­но­да­тель­ст­вом, а так­же основные ви­ды стра­хо­ва­ния по ме­ж­ду­народному пра­ву .

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