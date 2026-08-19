ИНФАНТ

ИНФАНТ (жен. род ин­фан­та; исп., пор­туг. infante, от лат. infans - мла­де­нец, ди­тя) - титул членов королевских домов государств Пиренейского полуострова, а также Бразилии (в 1822-1889 годах).

Пер­во­на­чаль­но инфантами ти­ту­ло­ва­лись де­ти выс­шей зна­ти (обыч­но с до­бав­ле­ни­ем мес­та, от­ку­да они ве­ли свой род; например, ин­фан­ты Кар­рио­на, ин­фан­ты Ла­ры). С XIII века ти­тул инфанта жа­ло­вал­ся пре­имущественно пред­ста­ви­те­лям ко­ро­лев­ских се­мей - за­кон­ным де­тям пра­ви­те­лей. Впо­след­ст­вии этот ти­тул со­хра­нял­ся толь­ко за чле­на­ми ко­ро­лев­ских се­мей, не яв­ляв­ши­ми­ся на­след­ни­ка­ми пре­сто­ла .

По­след­ним ста­ли при­сваи­вать­ся осо­бые ти­ту­лы: в Ара­го­не с 1351 года - гер­цо­га (впо­след­ст­вии прин­ца) Же­ро­ны, в Кас­ти­лии с 1388 года - прин­ца Ас­ту­рий­ско­го, в На­вар­ре с 1423 года - прин­ца Виа­ны, в Пор­ту­га­лии - прин­ца Бра­зиль­ско­го.

В Пор­ту­га­лии ти­тул инфанта был уп­разд­нён с па­де­ни­ем мо­нар­хии в 1910 году.

В современной Ис­па­нии ти­тул инфант яв­ля­ет­ся на­след­ст­вен­ным для де­тей ко­ро­ля и прин­ца Ас­ту­рий­ско­го, в оп­реде­лён­ных слу­ча­ях мо­жет так­же жа­ло­вать­ся ко­ро­лём; пред­по­ла­га­ет об­ра­ще­ние «Ва­ше Вы­со­че­ст­во».

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