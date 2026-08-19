ИНДЖИНАШ ВАНЧИНБАЛЫН
ИНДЖИНАШ ВАНЧИНБАЛЫН - монгольский писатель.
Родился в семье чиновника, писателя Ванчинбала. Первые произведения Инджинаша [повесть «Слёзы красных» («Улаан өнгөтний нулимс», тома 1-3, 1857 год), романы «Одноэтажный павильон» («Нэгэн давхар асар», 1857 год), «Палата красных слёз» («Улаанаа уйлах танхим», 1858 год)] подражательны, написаны под влиянием китайских классических романов.
Инджинаш - автор первого монгольского исторического романа «Синяя книга» («Хөх судар», тома 1-3, 1870-1890 годы), начатого его отцом в 1830 году и посвящённого образованию в XIII веке Монгольской империи.
Инджинаш в своём творчестве опирался на традиции монгольского фольклора, средневековой историографии и китайской классической литературы.
Сочинения:
Yeke yuwan ulus-un manduүsan törö-yin Köke sudur. [Kökeqota], 1979. Boti 1–3