ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ - учебные заведения для беднейших слоёв населения, в которых обучали ремеслу и земледельческому труду.
Возникли в XVII веке. Впервые идея индустриальных школ была высказана в Великобритании английскими экономистами Дж. Беллерсом и У. Петти, которые считали необходимым соединить общеобразовательную подготовку с обучением ремеслу. Индустриальные школы в Великобритании, Франции, Нидерландах и некоторых других странах часто были связаны с сиротскими приютами, работными домами или исправительными учреждениями для несовершеннолетних. В XVIII веке индустриальные школы широко распространились в Германии, Австрии и других странах Центральной Европы благодаря деятельности И. Песталоцци, Ф. Фелленберга (Швейцария) и Ф. Киндермана (Австрия).
Первоначально обучение ремеслу вводилось в народных школax для того, чтобы дети своим трудом частично оплачивали расходы на образование. Однако вскоре элементарное образование в них практически ограничилось обучением чтению. К началу XIX века индустриальные школы по существу превратились в составную часть кустарной промышленности: изготовлявшийся детьми промежуточный продукт (пряжа, нитки и прочие) через посредника (роль которого часто играл учитель) поступал на ту или иную фабрику, снабжавшую школу сырьём. К середине XIX века в связи с заменой мануфактурного и ремесленного произодства машинным индустриальные школы сохранились (до 1870-1880-х годов) лишь там, где продолжала существовать кустарная промышленность.