ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ - учеб­ные за­ве­де­ния для бед­ней­ших сло­ёв на­се­ле­ния, в ко­то­рых обу­ча­ли ре­мес­лу и зем­ле­дельческому тру­ду.

Воз­ник­ли в XVII веке. Впер­вые идея индустриальных школ бы­ла вы­ска­за­на в Ве­ли­ко­бри­та­нии английскими эко­но­ми­ста­ми Дж. Бел­лер­сом и У. Пет­ти, ко­то­рые счи­та­ли не­об­хо­ди­мым со­еди­нить об­ще­об­ра­зо­вательную под­го­тов­ку с обу­че­ни­ем ре­мес­лу. Индустриальные школы в Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции, Ни­дер­лан­дах и не­ко­то­рых других стра­нах час­то бы­ли свя­за­ны с си­рот­ски­ми при­юта­ми , ра­бот­ны­ми до­ма­ми или ис­пра­вительными уч­ре­ж­де­ния­ми для не­со­вер­шен­но­лет­них. В XVIII веке индустриальные школы ши­ро­ко рас­про­стра­ни­лись в Гер­ма­нии, Ав­ст­рии и других стра­нах Центральной Ев­ро­пы бла­го­да­ря дея­тель­но­сти И. Пес­та­лоц­ци , Ф. Фел­лен­бер­га (Швей­ца­рия) и Ф. Кин­дер­ма­на (Ав­ст­рия).

Пер­во­на­чаль­но обу­че­ние ре­мес­лу вво­ди­лось в народных шко­лax для то­го, что­бы де­ти сво­им тру­дом час­тич­но оп­ла­чи­ва­ли рас­хо­ды на об­ра­зо­ва­ние . Од­на­ко вско­ре эле­мен­тар­ное об­ра­зо­ва­ние в них прак­ти­че­ски ог­ра­ни­чилось обу­че­ни­ем чте­нию. К началу XIX века индустриальные школы по су­ще­ст­ву пре­вра­ти­лись в со­став­ную часть кус­тар­ной промышленности: из­го­тов­ляв­ший­ся деть­ми про­ме­жу­точ­ный про­дукт (пря­жа, нит­ки и прочие) че­рез по­сред­ни­ка (роль ко­то­ро­го час­то иг­рал учи­тель) по­сту­пал на ту или иную фаб­ри­ку, снаб­жав­шую шко­лу сырь­ём. К середине XIX века в свя­зи с за­ме­ной ма­ну­фак­тур­но­го и ре­мес­лен­но­го про­изодства ма­шин­ным индустриальные школы со­хра­ни­лись (до 1870-1880-х годов) лишь там, где про­дол­жа­ла су­ще­ст­во­вать кус­тар­ная про­мыш­лен­ность.

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